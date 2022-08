Dai fotoquadri ai teli mare: dare forma ai cadeau è semplice con Fotoregali.com

Agosto 12, 2022

(Milano, 12/8/22) – Milano, 12 agosto 2022. Alla ricerca di regali personalizzati per stupire un amico o una persona speciale? Grazie a Fotoregali.com è possibile customizzare centinaia di gadget, scegliendo tra supporti di ogni genere: legno, vetro, ceramica o plexiglass. L’azienda, attiva nel settore da oltre 15 anni, rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per il pubblico italiano ed europeo. Senza dimenticare la professionalità del team, le spedizioni rapide e l’ottimo rapporto qualità/prezzo che contraddistingue l’intero catalogo.

Gli articoli che si incontrano tra gli scaffali digitali dello store sono realizzati artigianalmente, con l’ausilio di moderni tool di personalizzazione e macchinari all’avanguardia. Anche i materiali utilizzati assicurano un’eccellente qualità di stampa.

Nella proposta figurano, ad esempio, cuscini personalizzati, teli mare, parei, plaid, fotolibri, bandane, bavaglini, tazze, calamite, borracce, targhette in feltro, cover per smartphone o tablet e stampe su tela.

La fase di customizzazione è molto semplice e non richiede particolari conoscenze. È possibile inserire frasi, clip-art, loghi o scritte, così da rendere il proprio progetto unico nel suo genere. Una volta ultimato questo step, i grafici analizzano ogni immagine, correggendo eventuali difetti e regolando la luminosità.

A questo punto, l’utente può procedere al pagamento. Le modalità di transazione disponibili su Fotoregali.com sono completamente sicure: PayPal, carta di credito, contrassegno e bonifico bancario. Per quanto concerne le spedizioni sono portate a termine da corrieri affidabili e avvengono anche in 24/48 ore. I costi di consegna, poi, si azzerano in caso di importi superiori a 39 euro.

Ad arricchire ulteriormente l’offerta giungono gli sconti del 30% attivi su una selezione di articoli. La promozione “Porta un amico”, invece, riserva ai neo iscritti uno sconto di 10 euro, mentre per chi è già cliente di 5 euro. Senza dimenticare la possibilità di creare un buono regalo dell’importo a scelta.

Infine, qualora l’acquirente avesse bisogno di consigli o indicazioni, può rivolgersi al servizio di assistenza, raggiungibile tramite i numeri di telefono o via WhatsApp. In alternativa, con un click sulla sezione “FAQ”, si incontra una risposta immediata ai quesiti più frequenti.

Digita www.fotoregali.com e iscriviti alla newsletter. Ti aspettano in anteprima tantissimi sconti e novità!

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR

https://fattoretto.agency