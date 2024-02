Dal 25 febbraio Oknoplast torna on air con una nuova campagna multicanale: “Un pezzo di Design al prezzo di una finestra”

Febbraio 21, 2024

(Adnkronos) – Milano, 21 febbraio 2024 – “Un pezzo di Design al prezzo di una finestra” è questo il claim della campagna 2024 di Oknoplast, il brand leader nel settore dei serramenti in Italia presente in 11 mercati europei.

Una campagna multicanale coordinata declinata su tutti i mezzi di comunicazione: TV, radio, stampa online e offline e mondo digital che punta al valore della finestra come complemento di arredo. Una casa moderna ed elegante, una giovane coppia di amici sono il contesto in cui i vantaggi delle finestre Oknoplast vengono raccontati per giungere alla conclusione finale: le finestre non sono tutte uguali. Quelle firmate Oknoplast, infatti, hanno un alto valore qualitativo per le loro caratteristiche tecniche e i materiali utilizzati unitamente ad una particolare attenzione al design, tanto da qualificarle come elementi di pregio nelle finiture di un interno.

“Si tratta di una campagna finalizzata al rafforzamento della brand awareness ma che si rivolge direttamente al consumatore finale con tutti i vantaggi che il nostro brand e i nostri prodotti offrono” – racconta Margherita Sarbinowska, Marketing Director Oknoplast.

Il nuovo spot nelle sue diverse versioni da 30, 15 e 10 secondi sarà on air dal 25 febbraio 2024, con un flight di 3 settimane e più di 910 messe in onda totali sulle principali reti nazionali – Rai, La7, Mediaset, Dazn, Warner e Sky. Oltre allo spot TV, che sarà riproposto anche nella seconda parte del 2024, la pianificazione proseguirà tutto l’anno con un’importante campagna sulla stampa di settore – online e offline – e su diverse radio come Rai Radio e 2, Radio 105, Virgin Radio, Radio 101, Radio Montecarlo, Radio Norba, Radio Bruno e nel mondo digital.

La produzione della brand campaign è stata affidata anche quest’anno a Real Time – con cui il brand aveva collaborato già nel 2022 e nel 2023 – e realizzata seguendo le direttive del creativo Stefano Tumiatti.

La scelta di concentrarsi sul design delle finestre rispecchia la filosofia di Oknoplast, che oltre a garantire prodotti di qualità elevata e servizi – tramite i propri rivenditori – al cliente finale, si impegna ad offrire soluzioni moderne ma senza tempo che si adattano alle esigenze e ai gusti del consumatore.

