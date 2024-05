Dal cuore di Milano, Opera Spa offre il miglior supporto finanziario e assicurativo per le imprese

20 Maggio 2024

(Adnkronos) – Acquisto del credito, protezione del business, finanziamenti a medio e lungo termine, cauzioni e fideiussioni: Opera Spa è già leader nel supporto alla crescita di imprese

Milano, 20 maggio 2024. In via Montenapoleone 5, nel cuore della Milano che investe e produce, c’è una società di consulenza assicurativa e finanziaria che, grazie a strategie innovative e a un importante know how andato consolidandosi nel tempo, negli anni ha saputo confermarsi come azienda leader nel settore assicurativo e finanziario, in grado di fornire ai suoi clienti servizi di qualità e consulenza personalizzata. Stiamo parlando di Opera Spa, società specializzata nell’assicurazione del credito, nella gestione del rischio, nel finanziamento alle imprese e leader nel rilascio di cauzioni e fideiussioni. Con due linee di business ben definite, Fin Opera e Assi Opera, la società riesce a coprire sia il mondo dei prodotti finanziari che quello delle assicurazioni, offrendo un panorama di servizi unico nel suo genere.

“La nostra missione, in qualità di Agenzia Generale COFACE, è quella di supportare i nostri clienti nella salvaguardia delle loro attività al fine di promuovere la creazione di imprese di maggior successo”, spiega Vincenzo Caputo, Amministratore Delegato di Opera Spa. “La nostra società si distingue per essere un’eccellenza nel panorama dei servizi professionali, fornendo consulenza e soluzioni su misura per consentire alle aziende che si affidano a noi di operare scelte strategiche informate e sicure, promuovendo al contempo la crescita e la protezione del loro business. Grazie alla nostra profonda conoscenza dei mercati locali e alle numerose partnership consolidate con operatori internazionali di rilievo, noi di Opera Spa siamo in grado di offrire un livello di assistenza senza precedenti alle imprese di tutte le dimensioni e settori, sia in Italia che su scala globale. Il nostro Gruppo opera capillarmente sul territorio italiano, garantendo servizi dedicati alle piccole e medie imprese, ai gruppi industriali e finanziari di vasta portata, agli enti pubblici e ai professionisti, attraverso soluzioni personalizzate per la gestione dei rischi e l’individuazione delle migliori opportunità offerte dal mercato”.

In Italia, OPERA SPA, attraverso la sua controllata specializzata in brokeraggio assicurativo Assi Opera, si distingue come consulente di riferimento per la gestione dei rischi e dei programmi assicurativi di aziende di rilievo nazionale, nonché di enti legati alla Pubblica Amministrazione. La clientela della società spazia tra vari settori, tra cui quello finanziario, alimentare, automotive, chimico, farmaceutico, energetico, petrolchimico, marittimo e logistico, pubblica amministrazione, sanità e grande distribuzione.

“Assi Opera rappresenta in esclusiva per l’Italia la compagnia assicurativa Axiom, di cui è tra i maggiori azionisti, ed è autorizzata da IVASS a operare in regime di LPS per il rilascio di cauzioni e fideiussioni per appalti pubblici e tra privati”, racconta il CEO. “Grazie agli stretti legami di collaborazione sviluppati nel corso del tempo, Assi Opera è oggi in grado di fornire un supporto senza pari nel reperimento delle coperture necessarie per ottimizzare lo sviluppo delle attività di impresa, sia sui mercati assicurativi nazionali che internazionali. Con un team caratterizzato da forte passione e profonda competenza, Assi Opera riesce a condurre in tempi rapidi un’analisi completa delle esigenze del cliente e, attraverso un’attività di valutazione approfondita e di gestione mirata dei rischi, può rispondere in modo esauriente ed efficace alle varie richieste dei nostri clienti. Attraverso Fin Opera, invece, che agisce in qualità di agente generale di Banca Progetto, uno dei più rilevanti player nazionali nel mercato del credito alle famiglie e alle imprese, ci dedichiamo all’assistenza dei nostri clienti per quanto concerne i finanziamenti a medio e lungo termine, l’acquisto di crediti IVA e il factoring. La nostra attenzione abbraccia privati e piccole e medie imprese, e si concretizza nell’offerta di prodotti di risparmio come i conti deposito e servizi di finanziamento come la Cessione del Quinto, destinata a dipendenti privati, statali, pubblici, para pubblici e pensionati”.

In un contesto economico-finanziario caratterizzato da dinamicità e investito da importanti processi evolutivi, Opera Spa s’impegna a fornire soluzioni pratiche ai suoi clienti, basate su una consolidata esperienza, competenza e capacità di prevedere l’innovazione, tutte caratteristiche che delineano in modo efficace l’identità aziendale di una società capace di creare valore per i suoi clienti attraverso un’offerta di prodotti e servizi sviluppati con un approccio sostenibile e futuribile.

Le sfide che il mondo finanziario e assicurativo ci sottopone ogni giorno, come quella del PNRR, necessitano sempre più di operatori competenti e responsabili, in grado di scovare la virtù nella necessità. Opera Spa raccoglie queste sfide forte della consapevolezza di poter contare sulle migliori professionalità, per un mondo che guarda avanti pensando al benessere di oggi e di domani.

Per saperne di più, visita il sito www.operaspa.eu