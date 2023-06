Dal Mainstage del WMF 2023: Microsoft e Open AI in prima linea nel plasmare un futuro migliore e più inclusivo con nuove esperienze digitali

Giugno 16, 2023

(Bologna, 16/06/2023) – Sceglie il palco principale del WMF – We Make Future Microsoft per parlare del nuovo BING, delle sue nuove integrazioni di AI grazie alla collaborazione con Open AI.

Bologna, 16/06/2023

Monica Orsino, Senior Client Development and Training Manager for Microsoft, torna sul Mainstage del WMF – We Make Future, Fiera Internazionale e Festival sull’Innovazione Tecnologica e Digitale, con un intervento sull’innovazione che avviene tramite la democratizzazione dei modelli di Intelligenza Artificiale. Durante il palinsesto mattutino della manifestazione che in svolgimento sino al 17 giugno presso la Fiera di Rimini, Orsino ha evidenziato come Microsoft sia vicina e supporti attivamente un approccio tech for good, sottolineando l’attenzione dei consumatori verso realtà aziendali e brand affini a posizioni etiche, sostenibili e socialmente consapevoli.

Secondo Orsino la tecnologia ricopre un ruolo fondamentale nel rendere realtà concrete queste aspirazioni etiche, come il carbon footprint e la creazione di prodotti più equi ed inclusivi. Le aziende del digital-tech hanno quindi una effettiva capacità di impattare su questo genere di cause in cui credono i propri clienti.

“l’AI è una tecnologia polarizzante e ha un potenziale enorme per essere buona ma anche cattiva e Microsoft questo lo sa molto bene. È nostra responsabilità come azienda creare prodotti che utilizzino una intelligenza artificiale “responsabile”. Queste tecnologie devono essere inclusive, poichè devono parlare a tutti. Continua Monica Orsino – Senior Client Development and Training Manager for Microsoft” se diamo il potere alle aziende sono in grado di sostenere le cause dei consumatori e ciò in cui credono, se trattiamo la privacy come diritto umano permettendo alle persone di avere pieno controllo dei propri dati, se siamo capaci in integrare AI Generativa in modo responsabile per guidare e diffondere valori fondamentali allora non stiamo aspettando un futuro migliore, lo stiamo già costruendo!

WMF – Fiera Internazionale e Festival sull’Innovazione Tecnologica e Digitale

Il 15, 16 e 17 giugno 2023 torna l’appuntamento con il WMF, l’evento internazionale interamente dedicato al mondo dell’innovazione. L’edizione 2023, in programma presso la Fiera di Rimini, porterà insieme il meglio dell’innovazione digitale e sociale, i principali player nazionali e internazionali, startup e investitori, istituzioni, università ed enti non-profit di settore. Con più di 60.000 presenze attese da 85 paesi, più di 1.000 speaker e ospiti da tutto il mondo, 1.300 tra startup e investitori, e oltre 90 stage, giunto alla sua 11^ edizione il WMF è la Fiera internazionale di riferimento per il mondo dell’innovazione. L’evento è ideato e prodotto da Search On Media Group.

Search On Media Group

Dal 2004 l’azienda ha l’obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall’esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono poi la Business Unit Education – che organizza il WMF e altri eventi formativi – e la piattaforma ibrida.io – che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.

