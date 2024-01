Dal report emerge che i comunicatori strategici esercitano una maggiore influenza e una maggiore pressione nel promuovere la crescita aziendale

Gennaio 25, 2024

PRWeek e Cision esaminano le opportunità e le sfide che affrontano i professionisti delle PR, tra cui l’adozione dell’IA generativa, l’impatto sui livelli dirigenziali e i vincoli di budget

CHICAGO, 25 gennaio 2024 /PRNewswire/ — Cision, leader globale nelle soluzioni consumer e media intelligence, engagement e comunicazione, ha pubblicato oggi l’edizione 2024 del Global Comms Report: Elevating & Evolving, realizzato in collaborazione con PRWeek; il documento sottolinea il ruolo in evoluzione dei comunicatori strategici per lo sviluppo aziendale. Giunto alla sua settima edizione, il report annuale analizza il punto di vista di oltre 400 professionisti delle PR e del settore delle comunicazioni aziendali operanti in 10 Paesi, in merito al ruolo odierno dei professionisti delle comunicazioni strategiche. Il report fa chiarezza sulle sfide e le opportunità che queste figure affrontano in un quadro caratterizzato da fattori quali una maggiore pressione a comprovare l’impatto, dati e metodi di analisi più sofisticati, tecnologie emergenti come l’IA, mutamenti nei comportamenti dei consumatori e un paesaggio mediatico complesso.

Tra le conclusioni più interessanti del report, emerge la funzione crescente e la posizione chiave affidate ai team addetti alle PR e alle comunicazioni aziendali all’interno della dirigenza. Quasi la metà (41%) dei responsabili delle comunicazioni più esperti fa capo direttamente al CEO e ben il 92% dichiara che nell’ultimo anno i dirigenti hanno fatto ricorso alla loro consulenza in misura maggiore degli anni precedenti, con un incremento rispetto all’87% che esprimeva un’analoga dichiarazione nel 2021. A tale livello di influenza si accompagnano maggiori aspettative sulle capacità degli addetti alla comunicazione di incidere sul fatturato. I team PR e comunicazioni hanno affermato di avvertire una maggiore pressione a svolgere un ruolo chiave nel condizionare significativamente fattori aziendali quali entrate, il livello di investimento pubblicitario relativo ai concorrenti e il valore del marchio generale. Alla richiesta di citare i fattori che, a loro parere, rappresentano le priorità dei CEO in materia di comunicazioni, quasi due terzi (60%) degli intervistati ha risposto “creare valore e crescita sostenibile”, con un aumento di 6 punti percentuali rispetto soltanto a un anno fa. Tra le altre priorità figurano la capacità di rispondere tempestivamente a dinamiche e opportunità mutevoli del mercato (55%), l’acquisizione/il coinvolgimento dei clienti (43%) e l’impulso a vendite/entrate (42%).

“I comunicatori strategici hanno più che dimostrato il loro valore ai dirigenti e hanno ottenuto di avere voce in capitolo quando si tratta di influenzare la strategia e dare impulso a risultati aziendali”, ha dichiarato Carrie Parker, Direttrice Marketing di Cision. “I team addetti alle PR e alle comunicazioni capaci di elevate prestazioni stanno allineando il loro arsenale di strumenti e competenze agli obiettivi aziendali per promuovere un cambiamento trasformativo”.

Altri dati emersi dal report:

“PRWeek collabora dal 2017 con Cision alla predisposizione del Global Comms Report e sono sempre stato fiero di riuscire a fornire un’istantanea dettagliata ed esplicativa delle PR globali, accanto alla preziosa consulenza di vari leader del settore” ha riferito Gideon Fidelzeid, Direttore editoriale di PRWeek.

