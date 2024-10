Dalla Calabria al Successo: La Storia di Antonio Fasanella, Imprenditore Autodidatta e Visionario

14 Ottobre 2024

(Adnkronos) – Roma, 14 ottobre 2024. Antonio Fasanella, 30 anni, è la testimonianza vivente di come determinazione, impegno e passione possano portare al successo, indipendentemente dalle condizioni di partenza. Nato e cresciuto in Calabria, Antonio ha coltivato sin da ragazzo una forte passione imprenditoriale, affrontando ogni sfida con resilienza e dedizione.

La sua carriera inizia a soli 16 anni, quando, mentre ancora studia, inizia a lavorare nel mondo delle vendite. Dopo il diploma, si trasferisce nel Regno Unito per studiare, e lì, a soli 19 anni, fonda e dirige la filiale londinese di un’importante azienda italiana nel settore ecologico. “Lì mi sono fatto le ossa,” racconta Antonio, “e ho imparato l’importanza di non arrendersi mai, anche di fronte alle difficoltà.”

Rientrato in Italia, Antonio continua a perseguire il suo sogno di innovare e creare valore. Nel 2015 entra nel mondo degli investimenti immobiliari e delle startup come investitore, affinando le sue abilità di vendita e marketing. La svolta arriva nel 2020, durante il lockdown causato dalla pandemia di Covid-19, quando decide di fondare, insieme a un socio, una piattaforma di crowdfunding, Prepay, oggi tra le prime dieci in Italia.

“Prepay è stata costruita pensando agli investitori,” spiega Antonio. “Chi si affida a noi viene coinvolto regolarmente sia offline che online ed è a conoscenza di tutto ciò che accade con la massima trasparenza. Offriamo la possibilità di investire in progetti innovativi e interessanti nei settori immobiliari e green a partire da 250€.”

Nonostante la giovane età, Antonio ha già realizzato con successo numerosi progetti e continua a guardare al futuro con ambizione. “L’immobiliare resta la mia passione principale,” sottolinea. Con il suo gruppo, abbraccia a 360° gli investimenti immobiliari: dalle nuove costruzioni innovative e ad alta efficienza energetica, alle compravendite (aste, saldi e stralci, mercato libero), fino alla messa a reddito di immobili in ambito turistico, per studenti e commerciale, e la messa a reddito di impianti green.

Aperto a collaborazioni, Antonio crede fortemente nel network e offre la sua consulenza e supporto per progetti che ritiene altamente interessanti e promettenti.

“Voglio essere testimone del fatto che, rimboccandosi le maniche e facendo funzionare il cervello, tutto è possibile. Anche per chi è nato e vissuto al Sud. Con intelligenza, studio, competenza e una forte volontà, si può crescere come imprenditori e fare la differenza.”

