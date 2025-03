Dalla meccatronica all’agritech, l’innovazione al centro del think thank Futuro?Futuri! di MM Design

28 Marzo 2025

– 28 MARZO 2025. Imprese, università, acceleratori e centri di ricerca insieme, per cercare idee che accendano un faro su scenari futuri in cui il design, con la sua visione sistemica, costituisca l’anello di congiunzione per gestire progetti e processi sempre più complessi. Dall’intelligenza artificiale e le sue applicazioni alla meccatronica, dall’agritech ai wereable device, dal cemento autoriparabile alla robotica: tanti i temi al centro di Futuro?Futuri!, evento organizzato a Milano da MM Design, da oltre 30 anni uno dei più importanti studi di industrial design a livello internazionale.

Di design, e più in generale di creatività, c’è sempre bisogno. Un numero su tutti: nel 2024, Samsung ha presentato 5.107 domande di brevetto presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), superando Huawei e posizionandosi al primo posto tra le aziende per numero di richieste. Nello stesso anno, l’Italia ha registrato 4.853 domande di brevetto presso l’EPO, segnando un calo del 4,5% rispetto all’anno precedente. Questi dati evidenziano che Samsung, da sola, ha depositato più domande di brevetto in Europa rispetto all’intero sistema italiano nel 2024.

Ad animare l’evento, che si è tenuto nell’archivio diocesano di via San Calimero, a Milano, Francesco Zurlo, presidente scuola Design Politecnico Milano, Ivan Barcellona, managing director Le Village, Marco Astuti, referente scientifico missioni Confindustria Varese, Massimo Ribaldone, Cto e president of business development Tafe Tractors, Matteo Vanotti, Ceo e Cdo xFarm, Francesco Meroni, Sales manager EAS S.p.A., Alessandro Garofalo, fondatore e titolare di Garofalo & Idee Associate. Il design, al centro del discorso, è stato presentato non più solo come una questione di estetica o funzionalità: ma come strumento essenziale per affrontare le trasformazioni tecnologiche, sociali ed economiche del presente.

«Siamo molto soddisfatti del successo di Futuro?Futuri!. Oggi il design è chiamato a rispondere a sfide sempre più complesse, non limitandosi alla forma di un prodotto, ma abbracciando il suo intero ciclo di vita, dalla produzione al riciclo – spiegano Alex Terzariol e Maria Elisabetta Ripamonti, General manager e Head of business development di MM Design –. Non si tratta solo di progettare oggetti, ma di immaginare nuovi scenari in cui tecnologia, sostenibilità e umanità possano coesistere e generare valore. Il design è un connettore tra mondi diversi: il nostro lavoro è trasformare l’innovazione tecnologica in valore concreto per aziende e utenti. Il design non è mai fine a sé stesso, ma deve sempre rispondere a un bisogno, risolvendo problemi reali con soluzioni intuitive e accessibili».

Design e innovazione: uno sguardo ai casi concreti

Durante l’evento, MM Design ha presentato alcuni esempi tangibili del proprio approccio strategico alla progettazione. Tra questi l’accordo di collaborazione con EAS S.p.A., azienda leader nella progettazione elettronica, per la realizzazione di dispositivi che coniugano ergonomia e tecnologia avanzata. Una partnership che consentirà alle PMI europee di accedere a servizi avanzati di design, progettazione e produzione, applicabili anche su medi quantitativi, garantendo prodotti più customizzati, efficienti e sostenibili. Un altro case study presentato è la SuperApp di Tafe Tractors, piattaforma innovativa per la digitalizzazione del settore agroalimentare, in grado di fornire strumenti avanzati per supportare gli imprenditori agricoli e gli stakeholder nella gestione delle loro aziende. La piattaforma integra diverse applicazioni, coprendo la gestione dei campi, l’amministrazione, l’economia, il magazzino e, in modo esclusivo, anche la gestione dei trattori. A differenza delle soluzioni esistenti, concentrate in prevalenza sulla gestione dei dati agricoli e amministrativi, SuperApp integra anche il monitoraggio e la gestione dei veicoli agricoli, offrendo una soluzione completa e senza precedenti. La personalizzazione non solo migliora l’efficienza individuale, ma ha anche un forte impatto sociale: consente l’inclusione digitale di agricoltori con meno esperienza tecnologica, riduce il divario digitale e favorisce l’empowerment degli operatori agricoli, dando loro un maggiore controllo sulle proprie attività. Inoltre, facilita la collaborazione tra agronomi, farmer e driver, migliorando la condivisione delle informazioni e l’adattamento alle esigenze locali.

Ma non solo industria: nel corso della giornata si è parlato anche di come il design possa avere un impatto diretto sulla qualità della vita delle persone. L’attenzione alla sostenibilità è emersa come un elemento chiave per il futuro della progettazione. «Non possiamo più progettare senza pensare all’impatto ambientale. Materiali riciclabili, efficienza energetica e processi produttivi sostenibili sono ormai imprescindibili per qualsiasi progetto – ricordano Terzariol e Ripamonti –. Come designer facciamo la nostra parte e lavoriamo per immaginare e costruire un mondo migliore. Lo facciamo mettendo l’individuo al centro, pensando e progettando il suo benessere e la sua salute, spazi di vita, di lavoro e di relazione. Il design non è puro stile, propone oggetti capaci di comunicare attraverso la loro forma, le loro funzioni, grazie ad una tecnologia umanizzata e alla scelta oculata dei materiali. E sul design lavoriamo in tanti: all’interno della Ue il settore genera un fatturato di 28,6 miliardi di euro, con 270mila imprese e 330mila addetti. E l’Italia conferma il suo ruolo leader, con oltre un quinto del fatturato complessivo, il 19,7% degli addetti e 3,1 miliardi di euro di valore aggiunto».

MM Design nasce nel 1991 e si specializza nel design di prodotto investendo in ricerca e innovazione. Tra i primi studi di design in Italia a sviluppare internamente le fasi di sviluppo del prodotto, sin dall’inizio disegna prodotti in tutti i settori della produzione industriale, collaborando con aziende a livello internazionale. Ha sedi a Milano, Bolzano, San Paolo e Singapore. https://www.mmdesign.eu/it/