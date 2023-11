Dalla Tour Eiffel al Dubai World Trade Centre. GIELLE mette le ali

Novembre 15, 2023

(Adnkronos) – Le tappe fieristiche dell’azienda pugliese in giro per il mondo dall’inevitabile successo

Bari, 15 novembre 20’23. Quando di mezzo vi sono determinazione, professionalità, ambizione e avanguardia, GIELLE risponde. E pure bene, e vola da Parigi agli Emirati Arabi in uno schiocco di dita. L’azienda è una delle più grosse a livello europeo, in termini di prevenzione e protezione antincendio, e tra le prime al mondo autorizzata per la riconversione di gas nocivi, in un’ottica di economia circolare.

Al timone i dott.ri Vincenzo e Rosanna Galantucci che, insieme al loro papà Luigi nonché fondatore della radicata azienda da quasi 60 anni, sono alla guida di questo jet inarrestabile, promuovendo progetti sempre più green e innovativi.

Non a caso si guarda al futuro e all’internazionale volando di Paese in Paese come l’Expo Protection di Parigi totalmente dedicato alla sicurezza e alla protezione. Dalla romantica Parigi si passa all’incantevole Golfo Persico degli Emirati Arabi, il World Trade Center di Dubai, dove GIELLE è stata sponsor ufficiale di Intersec, fiera internazionale per la sicurezza antincendio, i servizi di emergenza, la vigilanza e la sicurezza informatica.

Nel calendario fieristico internazionale non potevano mancare l’HVAC R Expo di Riyadh, ospitata insieme al Big 5 Construct Saudi, la più importante fiera a livello internazionale nel settore delle costruzioni; la Secutech di Hanoi, in Vietnam la più grande piattaforma per soluzioni di sicurezza basate su IoT, smart building e sicurezza antincendio. Chiude la carrellata estera la NFPA Conference & Expo di Las Vegas, dove GIELLE ha conquistato il pubblico statunitense facendo da Gold Sponsor.

Se il mondo ha ben risposto alle nuove proposte, il Bel Paese non è stato da meno dimostrando desiderio di consolidare rapporti di collaborazione con l’azienda made in Puglia. Il Safety Expo di Bergamo ne è stata la prova: un evento gratuito di riferimento in Italia per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la prevenzione incendi. Ultima tappa Ecomondo, l’evento green di riferimento in Europa per la transizione ecologica che si è tenuto a Rimini. Una 4 giorni di manifestazione nella quale non sono mancati temi legati allo stato di implementazione dei progetti faro PNRR e allo stato di adozione a livello nazionale e internazionale dell’economia circolare nelle principali filiere industriali.

Ora c’è il Pit Stop, per ricaricarsi, per poi ripartire più carichi che mai in vista dei prossimi grandi eventi del 2024: Intersec di Dubai dal 16 al 18 gennaio e Conference & Expo di Orlando dal 17 al 19 giugno.

GIELLE, fondata ad Altamura (BA) da quasi 60 anni da Luigi Galantucci, oggi conta 8 sedi regionali e circa 500 dipendenti. Fornisce protezione antincendio a impianti terrestri e marini di molte industrie chimiche, petrolchimiche, energetiche, nonché un vasto numero di pontili e porti petroliferi. Per ulteriori informazioni www.gielle.it. https://www.facebook.com/Giellefire/

