Dall’AI all’E commerce, dal Coding al mondo Creator: una full immersion nel futuro di vari settori con i primi eventi tematici del WMF 2025

3 Aprile 2025

– Un’immersione nel futuro di molteplici settori: questa l’opportunità offerta dall’edizione 2025 del WMF We Make Future, in programma dal 4 al 6 giugno a BolognaFiere. All’interno della fiera internazionale certificata organizzata da Search On Media Group tornano infatti gli eventi tematici verticali con formazione, business e opportunità di confronto inedite con esperti e aziende da tutto il mondo.

Bologna, 03/04/2025

Il WMF – We Make Futuresi prepara a un’edizione straordinaria con un programma arricchito da oltre 100 eventi tematici, pensati per rispondere alle esigenze specifiche di ogni settore e offrire a professionisti, aziende, investitori e startup uno spazio dedicato a formazione, business e networking.

Dai trend del web marketing alle evoluzioni dell’Intelligenza Artificiale, dall’open innovation al mondo dell’e-commerce, fino alle nuove frontiere del GovTech e della creator economy, il WMF 2025 si conferma come il punto di riferimento per chi desidera vivere una full immersion nel futuro del proprio ambito e non solo, grazie al coinvolgimento di esperti, big tech, istituzioni e attori da più di 90 Paesi.

“Il WMF è un catalizzatore di innovazione e connessioni strategiche, un punto d’incontro per professionisti, aziende, startup, investitori e istituzioni per affrontare le sfide del futuro e cogliere nuove opportunità di crescita. Con gli eventi verticali mettiamo in connessione i principali stakeholder globali di settori specifici, tutti coinvolti al contempo nel processo di innovazione globale. Si mettono così a sistema competenze di alto livello e sinergie tra player di tutto il mondo, rafforzando un ecosistema internazionale dove formazione, networking e business si intrecciano per sviluppare soluzioni all’avanguardia e impattare positivamente su presente e futuro” – afferma Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF

Intelligenza artificiale, Istituzioni e CreatorsTra gli appuntamenti più attesi del WMF 2025, l’AI Global Summit rappresenta il fulcro del dibattito internazionale sulle applicazioni e le prospettive future dell’Intelligenza Artificiale. Oltre ad un’ampia selezione di stage formativi che analizzeranno le applicazioni AI per diverse industries e ambiti, come i già annunciati AI Plenary, AI Agents, AI & Marketing, Machine learning, AI & Health e AI & ethics, l’evento ospiterà voci di esperti e big tech da tutto il mondo tra i quali ancheFederico Faggin, Valeria Sandei (Almawave), Yuval Dvir e Simona Capece (Google), Nestor Masley (Stanford University), Edward Frank Morris (Enigmatica), Francesca Rossi e Andreas Horn (IBM) Giorgio Metta (IIT), Massimo Chiriatti (Lenovo), Francesco Ubertini (Cineca), Monica Orsino (Microsoft) e molti altri. Nell’Area Fieristica, grazie al distretto dedicato, sarà possibile scoprire tool innovativi, prototipi tecnologici e soluzioni di robotica avanzata, con spazi dedicati agli incontri B2B e alle premiazioni delle migliori startup AI selezionate in tutto il mondo.

Non mancheranno infine panel istituzionali e tavoli di lavoro che esploreranno temi cruciali come la regolamentazione dell’AI, grazie al coinvolgimento di numerosi rappresentanti istituzionali presenti e coinvolti anche nelle iniziative del GovTech Summit, l’evento sull’innovazione delle politiche globali. WMF è infatti appuntamento cruciale di dialogo e confronto tra politica, università, terzo settore e imprese per sondare l’impatto rivoluzionario dell’innovazione tecnologica e digitale e dell’AI in ambiti vitali come la governance, il sociale, l’economia e la cultura. L’evento propone panel e dibattiti ma anche esclusive occasioni di networking promuovendo sinergie capaci di trasformare idee innovative in soluzioni tangibili.

Tra i protagonisti già annunciati anche Michiel Scheffer, Presidente del Board European Innovation Council, Anna Ascani, Vicepresidente della Camera dei Deputati, Giulio Centemero, Deputato del Parlamento italiano, Luigi Di Maio, Rappresentante Speciale dell’Unione Europea per il Golfo Persico, Matteo Lepore, Sindaco di Bologna, Guido Scorza, Membro del Garante della protezione dei dati personali, Antonio Mazzeo, Presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Toscana, Francesco Ubertini, Presidente di CINECA, Antonio Palmieri, Presidente della Fondazione Pensiero Solido e molti altri.

AI & Digital-Tech: eventi per i professionisti di settore tra coding, web marketing e creator economy

Spazio anche a eventi per i più “tecnici” con ilKoders Fest, dedicato ai professionisti del coding e dello sviluppo software. La formazione avrà un ruolo chiave, con stage su Cybersecurity, Machine Learning e sviluppo front-end e back-end dove interverranno speaker come Tejas Chopra, Senior Engineer di Netflix, Dev Aditya, CEO e AI architect, e Stefano Fratepietro, CEO di Cyberating, offrendo ai partecipanti l’opportunità di aggiornarsi con esperti di livello internazionale. Il festival favorirà inoltre il dialogo tra il mondo della formazione e il mercato del lavoro, grazie ad attività di digital job placement e networking, mentre un’area espositiva dedicata presenterà le ultime novità in cloud computing, hosting e tool tecnologici.

Il Web Marketing Festival, punto di riferimento nel settore, continua a esplorare le frontiere del digital marketing con una vasta offerta di stage formativi, tra cui Content Marketing, SEO, Advertising, AI Marketing, Digital Strategy e Social Media Strategies. Questi offriranno approfondimenti verticali su ricerca e advertising online, social media marketing e AI applicata alla comunicazione, fornendo strategie essenziali per professionisti e aziende. Grande attenzione sarà riservata anche all’evoluzione dell’e-commerce, della marketing automation e dell’analisi dei dati, con strumenti concreti per affrontare un mercato in costante evoluzione. Sugli stage verticali, esperti internazionali come Matt Navarra, Social Media Consultant, Mike Dee, CEO Playstack, Denis Gulobovskyi, Founder Stape, e Mads Singer, insieme ad affermati professionisti italiani come Alessio Pomaro, Head of AI di Search On Media Group, Veronica Gentili, Social Media Expert, Giorgio Soffiato, Managing Director di Marketing Arena, e Duccio Lunari, Founder e CEO di Nucleus

Parallelamente, il Creators Fest , la più grande iniziativa d’Italia per i Creator e le loro Community, offrirà uno spazio esclusivo per i content creator e relative Community, trattando temi come monetizzazione dei contenuti, personal branding e gestione delle piattaforme digitali. YouTuber, streamer, podcaster e influencer come Alice Pomiato, Greta Galli, Isabella Potì, Prat, Tesnim Ali, Slim Dogs e Fabio Celenza si confronteranno su best practices per creare community di valore, aumentare la visibilità e collaborare con le aziende, oltre ad avere la possibilità di incontrare e interagire con le proprio community. Un focus particolare sarà dedicato ai nuovi modelli di business nel mondo dei creator, alle opportunità offerte da piattaforme emergenti e all’impiego dell’intelligenza artificiale nella creazione e distribuzione dei contenuti.

Gli eventi dedicati al mondo startup e investorA chiudere il cerchio tra innovazione, impresa e investimento, il VC & Open Innovation Fest si afferma come il punto di riferimento per i principali attori del Venture Capital e dell’Open Innovation. Con oltre $214 miliardi in Assets Under Management, un portafoglio di investimenti pari a 1.300 miliardi e 13.630 round di investimento gestiti, l’evento riunirà fondi VC, corporate, startup, scale up e PMI, tra cui i già annunciati SoftBank, European Innovation Council, EIT Digital, Startups Without Borders, Nomadic Minds, INNOVIT, ICE, creando un fertile terreno per sinergie strategiche che accelereranno l’impatto globale dell’innovazione. Il programma include workshop, tavole rotonde, pitch di startup internazionali e presentazioni sui mercati emergenti, con un forte focus sulle opportunità di business e networking. Eventi esclusivi di networking come la Special Dinner presso il Tecnopolo del 4 giugno, riservata agli stakeholder di settore, e gli eventi collaterali Investors Night e Innovation Night.

Questi momenti di confronto e networking si integrano perfettamente con ilWorld Startup Fest, che offrirà alle startup e agli investitori l’opportunità di scoprire idee innovative, costruire relazioni strategiche e partecipare a incontri B2B e B2G. Insieme, questi eventi contribuiscono a dar vita a un ecosistema globale dove l’innovazione, la crescita e la collaborazione sono al centro, con l’obiettivo di stimolare il progresso tecnologico e promuovere sinergie di business utili a creare un impatto positivo sulla società globale, il vero “Business of Tomorrow”.

Link Utili:

WMF – We Make Future I primi eventi annunciati

WMF – Fiera Internazionale sull’Intelligenza Artificiale, la Tecnologia e il DigitaleIl 4 – 5 – 6 GIUGNO 2025, presso BolognaFiere, torna il WMF – We Make Future, fiera internazionale certificata interamente dedicata al mondo dell’innovazione. Manifestazione di richiamo globale, riunisce annualmente il meglio dell’innovazione digitale e sociale, i principali player internazionali, startup, scaleup, investitori, istituzioni, università ed enti non-profit. Con più di 70.000 presenze da 90 Paesi nel 2024, +700 espositori, oltre 1.000 speaker e ospiti da tutto il mondo, 3.000 tra startup e investitori, e partner coinvolti per un portafoglio di investimenti pari a 1.300 miliardi, 214 miliardi di AUM, oltre 60 miliardi di dollari in operazioni finanziate e più di 13.000 round di investimento gestiti, il WMF è la Fiera internazionale di riferimento per il mondo dell’innovazione.

Search On Media Group – Humans Leading Innovation Dal 2004 l’azienda ha l’obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall’esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono poi la Business Unit Education – che organizza il WMF e altri eventi formativi – e la piattaforma ibrida.io – che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.

Per informazioni e materiale Ufficio Stampa WMF: press@wemakefuture.it / Tel: 051 0951294