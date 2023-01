Dalle info più serie alle ultime news, gli italiani preferiscono le webzine: il caso di Optimagazine

Gennaio 23, 2023

(Adnkronos) – Milano, 23 Gennaio 2023. Che si tratti di tenersi informati circa una tematica di attualità piuttosto che di scoprire le ultime tendenze in fatto di tecnologia, gli italiani stanno dimostrando sempre più di preferire la webzine alla classica rivista cartacea. Ne è la dimostrazione lampante il grande successo riscosso da Optimagazine, il magazine online che abbiamo già nominato in altre occasioni e del quale torniamo a parlare, proprio perché sta diventando sempre più un vero punto di riferimento per gli utenti del web.

Optimagazine è una webzine che possiamo dire sia nata quasi per caso. Quando il portale è stato messo online per la prima volta, nel 2012, l’obiettivo era infatti quello di creare il blog aziendale di Optima Italia, la digital company che propone offerte luce, gas, internet e mobile.

Optimagazine: la webzine di riferimento del momento

Optimagazine è diventata in breve tempo una vera e propria webzine, ossia un rivista online che tratta argomenti di vario tipo e che permette dunque agli utenti di mantenersi aggiornati circa le ultime novità su tecnologia, musica, spettacolo, cinema, gossip e via dicendo. Il traffico, con il passare del tempo, è cresciuto sempre di più al punto tale che quello che inizialmente era nato come un semplice blog aziendale ha assunto una natura propria, del tutto indipendente dall’azienda Optima Italia.

Oggi, Optimagazine è una delle webzine più interessanti che si possano trovare online e si può considerare un esempio del grande potere del web. Se infatti in passato erano le riviste cartacee a trainare il settore dell’informazione “leggera”, oggi sono proprio questi siti web ad essere considerati dei punti di riferimento per gli utenti di ogni età.

Optimagazine: dalla tecnologia al gossip, una miniera di notizie

Come abbiamo accennato, il grande successo di Optimagazine è sicuramente dovuto al fatto che questa webzine tratta argomenti di varia natura. Si passa dalla tecnologia, che è l’ambito di maggior rilevanza anche per quanto riguarda la quantità e la qualità dei contenuti pubblicati, alla musica; dal cinema alle serie TV alla televisione. Gli utenti sanno dunque di poter trovare un po’ di tutto all’interno di questo portale online, che si lascia leggere con grande piacere e che offre sempre contenuti interessanti.

Contenuti di qualità: la forza di Optimagazine

Il grande punto di forza di Optimagazine sta anche nella qualità dei contenuti che vengono pubblicati di volta in volta all’interno di questa webzine. Non parliamo infatti del classico blog online che offre articoletti di intrattenimento scritti dal primo che capita. Tutt’altro: Optimagazine si avvale di collaboratori qualificati, veri professionisti, ma anche voci autorevoli in determinati campi. Questa insomma non è la solita webzine, ma una rivista online di qualità, che merita il successo di quest’ultimo periodo.

