Dall’Happy Hour all’Healthy Hour: un brindisi all’estate con i Cold Brew di fitvia, per creare mocktail sani e freschi

Luglio 1, 2022

(Adnkronos) – Gli infusi a freddo di fitvia sono perfetti per inaugurare la bella (e calda) stagione, anche come base di cocktail analcolici dissetanti e fruttati

L’estate sta arrivando e porta con sé fantasie tropicali e immagini di tanto attesi momenti di relax: un aperitivo in terrazza con gli amici, una gita fuori porta immersi nella natura o un pisolino in spiaggia per rosolarsi al sole… Finché non inizia a fare un po’ troppo caldo. Perché allora non cercare un po’ di freschezza, concedendosi un originale drink on the rocks a base di… tè?fitvia, azienda di prodotti naturali, viene in soccorso di chi è in cerca di un po’ di fresco con un twist di gusto, proponendo i suoi quattro Cold Brew, infusi a freddo perfetti da gustare sia da soli sia come base per mocktail sani e fantasiosi.

L’ESTATE IN UN BICCHIERE

Oltre ai già notiBerry Cassis TeaeLemon Tea, rispettivamente dal sapore intenso e fruttato di ribes nero, ciliegie e fiori di ibisco l’uno e dalla punta agrodolce ma delicata di limone e papaya l’altro, per inaugurare l’estate 2022 non si può non brindare con i nuoviMango Cold Brew TeaeRaspberry Cold Brew Tea. Il primo è la scelta perfetta per chi ama i gusti intensi e i sapori tropicali del mango e della papaya, mentre il secondo conquisterà i cuori più delicati con le note morbide del lampone e la dolcezza naturale dell’ibisco.

Qualunque sia la vostra scelta, questi infusi racchiudono tutti i gusti dell’estate: basta solo lasciarli in infusione a freddo in acqua naturale o minerale per circa 15 minuti e assaporare sorso dopo sorso questi tè dissetanti e fruttati, che vi aiuteranno a bere di più nella stagione calda e rimanere idratati con gusto.

L’HEALTHY HOUR È IL NUOVO HAPPY HOUR

E per gli amanti delle sperimentazioni, perché non mixare l’ora dell’aperitivo con quella del tè, trasformando l’Happy Hour in Healthy Hour? Con le giuste accortezze e seguendo semplici ma deliziose ricette, anche il tè freddo diventa un cocktail analcolico pronto in men che non si dica. Ecco qui di seguito i mocktail più sfiziosi a base dei Cold Brew, uno per ogni gusto.

COLD COLD HEART

Ingredienti:

• 1 tazza di Berry Cassis Tea

• 2 cucchiai di sciroppo di ibisco

• 2 cucchiai di Latte di Cocco

• frutti rossi congelati

• Ghiaccio

Procedimento:

riempire il colino con due cucchiaini di Berry Cassis Cold Brew Tea e mettere in infusione in una tazza di acqua fredda per 15 minuti. Rimuovere il colino dalla tazza e versare lo sciroppo di ibisco e il latte di cocco. Aggiungere un po’ di ghiaccio e i frutti rossi congelati per decorare.

MANGO REFRESH

Ingredienti:

• 1 tazza di Mango Cold Brew Tea

• 1 mango

• qualche foglia di basilico fresco

• acqua frizzante

• ghiaccio

Procedimento:

Dividere il mango, per creare poi delle palline di polpa utilizzando un cucchiaino rotondo (o col tea spoon di fitvia). Disporre le palline su della carta forno e metterle in freezer per 20-30 minuti. Nel mentre, riempire il colino con due cucchiaini di Mango Cold Brew Tea e metterlo in infusione in una tazza di acqua fredda frizzante per 15 minuti. Rimuovere il colino dalla tazza, aggiungere le palline di mango, le foglie di basilico e qualche cubetto di ghiaccio.

LEMON KISS

Ingredienti:

• 1 tazza di Lemon Cold Brew Tea

• 5 fragole

• qualche foglia di menta fresca

• 1 limone

• acqua

• ghiaccio

Procedimento:

Mettere in infusione 2 cucchiaini di Lemon Cold Brew per 15 minuti in acqua fredda, lavare le fragole e tagliarle a fettine sottili. Spremere in un bicchiere alto il succo di un limone, aggiungere le foglie di menta e le fragole. Concludere con il Lemon Cold Brew, decorare con una foglia di menta, mescolare e gustare!

SUMMER FEELING

Ingredienti:

• 1 tazza di Raspberry Cold Brew Tea

• 1 tazza di White Peach/Peach Tea

• lamponi congelati

• foglie di basilico

• 1 pesca

• acqua

Procedimento:

Mettere in infusione 2 cucchiaini di White Peach o di Peach Tea in acqua calda e lasciarlo raffreddare. Nel mentre, mettere in infusione in acqua fredda 2 cucchiaini di Raspberry Cold Brew per 15 minuti. Quando il White Peach si sarà raffreddato, versarne metà in un bicchiere, posizionarlo in una ciotola di vetro in maniera obliqua e riporlo in freezer per un paio d’ore. Trascorso il tempo necessario, versare nella metà vuota del bicchiere il Raspberry Cold Brew, aggiungere qualche pezzettino di pesca, qualche foglia di basilico e i lamponi congelati. Voilá, il vostro summer feeling è pronto!

Sito internet: fitvia.it