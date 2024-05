Dall’Internazionale al Locale: Area Web Srl Porta l’Innovazione Globale nelle Comunità Italiane

20 Maggio 2024

(Adnkronos) – Bari, 20 Maggio 2024. L’innovazione tecnologica è diventata un elemento chiave per il successo di qualsiasi impresa. Ma come può una piccola realtà locale tenere il passo con le tendenze globali e allo stesso tempo mantenere la propria identità e i propri valori?

La risposta arriva da Area Web Srl, azienda di Bari che ha fatto dell’innovazione e della tecnologia i suoi punti di forza, portando soluzioni digitali su misura nelle comunità italiane.

Nata a Bari nel 2012, Area Web Srl è il frutto della visione di due giovani imprenditori, Bartolomeo Lobuono e Nicola Calabrese.

La loro ambizione era quella di creare un’azienda che potesse utilizzare le più recenti tecnologie web per servire le realtà locali, e oggi, quella visione si è concretizzata in un’azienda riconosciuta nel suo settore.

Area Web Srl si distingue per la sua offerta di servizi, che spaziano dalla creazione di siti web allo sviluppo di app mobili, fino ai servizi di visibilità online.

Questo permette ad Area Web Srl di rispondere alle diverse esigenze delle realtà locali, fornendo soluzioni su misura che valorizzano l’identità locale delle imprese e favoriscono la crescita del loro business.

Ciò che rende Area Web Srl un partner tecnologico ulteriormente affidabile arriva anche dai riconoscimenti ottenuti.

L’azienda ha infatti conseguito la certificazione Google Street View e la certificazione Google Ads, a testimoniare l’esperienza e la competenza nel campo delle tecnologie web e della pubblicità online.

L’approccio umanocentrico di Area Web Srl alla tecnologia è unico nel suo genere perché permette di creare soluzioni che rispondono alle esigenze specifiche delle realtà locali, attraverso:

●Creazione di siti web su misura: Area Web Srl crea siti web che riflettono l’identità unica di ogni impresa. Questi siti web non solo hanno un aspetto professionale, ma sono anche ottimizzati per i motori di ricerca, garantendo una visibilità online ottimale.

●Sviluppo di app mobili personalizzate: Riconoscendo l’importanza della mobilità nel mondo digitale di oggi, Area Web Srl offre servizi di sviluppo di app mobili che sono personalizzati per le esigenze di ogni impresa.

●Servizi di visibilità online: Area Web Srl aiuta le imprese a aumentare la loro visibilità online attraverso una serie di servizi, tra cui l’ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO), la pubblicità pay-per-click (PPC) e la gestione dei social media.

Area Web Srl porta le ultime tendenze tecnologiche direttamente nelle comunità italiane, contribuendo a colmare il divario digitale e a promuovere la crescita economica locale.

Questo si traduce in:

●Adattamento delle tendenze globali: Area Web Srl rimane sempre aggiornata sulle ultime tendenze tecnologiche e le adatta in modo che siano applicabili e vantaggiose per le realtà locali.

●Promozione della crescita economica locale: Attraverso l’uso di tecnologie avanzate, Area Web Srl aiuta le imprese locali a crescere e prosperare, contribuendo così alla crescita economica della comunità.

Area Web Srl da anni oramai dimostra che l’innovazione può essere portata anche nelle piccole comunità, contribuendo a creare un futuro digitale inclusivo.

Questo si riflette in:

●Democratizzazione dell’innovazione: Area Web Srl crede fermamente che l’innovazione dovrebbe essere accessibile a tutti, indipendentemente dalle dimensioni della comunità o dell’impresa.

●Creazione di un futuro digitale inclusivo: Attraverso i suoi servizi e soluzioni, Area Web Srl sta contribuendo a creare un futuro in cui tutte le comunità, grandi o piccole, possono beneficiare delle opportunità offerte dal digitale.

Con un impegno costante nell’innovazione e nella tecnologia, l’azienda è pronta a guidare le realtà locali verso un futuro digitale, attraverso una serie di soluzioni concrete e iniziative chiave:

●Offerta di soluzioni digitali su misura: Area Web Srl comprende che ogni impresa ha esigenze uniche. Per questo motivo, l’azienda offre soluzioni digitali personalizzate che rispondono alle esigenze specifiche delle imprese locali, permettendo loro di sfruttare al meglio le opportunità offerte dal digitale.

●Creazione di un ecosistema digitale locale forte e resiliente: Area Web Srl non si limita a fornire soluzioni digitali, ma si impegna attivamente a costruire un ecosistema digitale locale forte e resiliente. Questo ecosistema permette alle imprese locali di prosperare in un ambiente digitale sempre più competitivo.

●Promozione dell’innovazione a livello locale: Area Web Srl crede fermamente che l’innovazione non dovrebbe essere limitata alle grandi città o alle grandi imprese. Per questo motivo, l’azienda si impegna a promuovere l’innovazione a livello locale, portando le più recenti tendenze e tecnologie alle realtà locali.

Per maggiori informazioni su Area Web Srl e i suoi servizi, non esitate a visitare il sito web Areaweb.org.

Qui troverete dettagli sui vari servizi offerti da Area Web Srl, così come informazioni su come contattare l’azienda per ulteriori domande o per richiedere una consulenza iniziale gratuita e personalizzata.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.areaweb.org/

•Corso Benedetto Croce, 32 BARI (BA) 70125

•Via De Bellis, 1 Bari (BA) 10125