Damiano Carrara e il Grog

Ottobre 23, 2023

(Adnkronos) – 23 ottobre 2023. Lo chef Damiano Carrara e il suo Atelier abbracciano appieno il claim di quest’anno, “Together”, e presentano alcuni prodotti pensati e realizzati appositamente per i partecipanti a Lucca Comics & Games, tra cui, in edizione limitata, i dadi da gioco dolci, versione pralina ripiena di vari gusti. Tutto senza glutine e in parte senza lattosio, i dolci saranno presenti in esclusiva nei due stand: il primo nel Cortile degli Svizzeri e il secondo nel Padiglione Carducci, nel cuore dell’area Games.

Tra le tante lavorazioni realizzate dall’Atelier Damiano Carrara per questa edizione del festival, novità assoluta sarà il “CrunchEon Crawler” (senza glutine), il primo gioco in scatola edibile. Un gioco da tavola con una plancia di gioco in frolla croccante alla mandorla e tanti segnalini golosi da battere con il proprio eroe e mangiare, con la possibilità di ricariche Booster. Decisamente l’unico gioco che, quando finisce, non lascia l’amaro in bocca, ma solo dolcezza!

Ma l’impresa più ardua l’ha realizzata lo chef Damiano Carrara in persona, che dopo la statua dedicata a Lady Hope nel 2022, quest’anno si è cimentato in un’opera senza precedenti, riproducendo il Grog (la mascotte ufficiale di Lucca Games) in formato gigante e in puro cioccolato: attraverso l’utilizzo di una tecnica complessa e ancor più affinata, modellando il cioccolato con il solo lavoro manuale e l’utilizzo di piccoli attrezzi in legno e metallo simili a quelli di uno scultore, e terminando con la decorazione e pittura del soggetto realizzata totalmente a pennello. 450 ore di lavoro, 300 kg di cioccolato, 220cm di altezza, si tratta di una scultura modellata interamente a mano, fatta di cioccolato al latte e cioccolato fondente.

Infine, Atelier Damiano Carrara sarà presente anche nello spazio Foodmetti (p.za San Romano) con i dolcidedicati ai fumetti “Paprika” di Mirka Andolfo e “Rat-Man” di Leo Ortolani (disponibili anche negli stand).