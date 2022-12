Daniela D’Errico, Digital Copy: “Il marketing alla portata di tutti”

Dicembre 22, 2022

(Adnkronos) – La stampa digitale e le nuove opportunità di comunicazione

Lecce, 22 dicembre 2022. Il mondo della comunicazione e del marketing sono in continua evoluzione. Non soltanto dal punto di vista dei messaggi, ma anche da quello delle tecnologie che permettono agli stessi messaggi di essere veicolati verso il pubblico. Sotto quest’ultimo aspetto la stampa digitale ha dato negli ultimi anni un enorme contributo allo sviluppo della comunicazione, offrendo anche ai piccoli imprenditori e commercianti la possibilità di aprirsi al marketing, come conferma Daniela D’Errico titolare della leccese Digital Copy: «Fino a qualche anno fa la produzione di materiale pubblicitario aveva soluzioni limitate. La stampa digitale, invece, ha aperto a tantissime prospettive, soprattutto dal punto di vista dei supporti di stampa. Forex, Dibond, Plexiglas, sono materiali versatili e resistenti che permettono soluzioni ideali sia per gli interni che per gli esterni».

Dai pannelli per i cantieri agli allestimenti nelle fiere, dalle insegne ai semplici volantini, la stampa digitale ha coinvolto il mondo della produzione e del commercio a tutti i livelli, grazie anche a un abbattimento dei costi, aspetto che però non ha compromesso la qualità dei risultati:

«La stampa digitale – spiega la D’Errico – ha raggiunto livelli d’eccellenza, garantendo anche una maggiore velocità nei tempi di realizzazione».

Ciò che è cambiato, però, non riguarda soltanto gli aspetti tecnici, ma anche l’utenza stessa, come racconta la titolare di Digital Copy: «I clienti che si rivolgono a noi non sono più soltanto imprenditori o commercianti, ma anche privati. Sempre più spesso, infatti, capita di realizzare stampe su tela o carte da parati per abbellire gli interni delle abitazioni».

Tutto questo grazie anche a un’organizzazione all’interno delle tipografie che si è evoluta in base alle esigenze dei clienti, trasformando molte realtà da semplici esecutori di una commessa a consulenti in grado di offrire un supporto a 360 gradi:

«Chi si rivolge ad aziende come Digital Copy – conclude la D’Errico – sa che potrà affidarsi anche a professionalità creative in grado di offrire non solo la stampa, ma anche soluzioni grafiche. Mentre in passato il processo realizzativo era frammentato, oggi il cliente viene guidato dal primo all’ultimo passaggio: dal progetto grafico, alla scelta di materiali e formati adatti, fino alla realizzazione del prodotto finito».

http://digitalcopylecce.vintdev.webpsi.it/