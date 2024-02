Daniele Camicia nuovo Direttore Generale di Andriani

Febbraio 21, 2024

(Adnkronos) – L’ingresso del manager coincide con la rapida ascesa dell’azienda pugliese, pronta a consolidare anche a livello internazionale la propria leadership nell’healthy food

Gravina in Puglia, 21 febbraio 2024 – Daniele Camicia, forte di un’esperienza ventennale nelle operazioni di finanza straordinaria al servizio delle PMI italiane a conduzione familiare, maturata principalmente in UBS, raggiunge Andriani S.p.A. Società Benefit in qualità di Direttore Generale.

Il suo arrivo coincide con il rapido processo di crescita in atto presso l’headquarter pugliese, accelerato dalla partnership siglata a fine 2022 con NUO S.p.A. e guidato da un nuovo Piano Industriale improntato sull’incremento della brand awareness, sulla penetrazione dei mercati internazionali e su una crescita importante dell’organico, del fatturato e degli investimenti, finalizzati a consolidare la posizione dell’azienda come guida della food transition su scala globale.

Andriani, che nel 2023 ha superato i 100 milioni di fatturato e si appresta quest’anno ad inaugurare un nuovo sito produttivo in Canada di circa 6.000 mq, ambisce a diventare il punto di riferimento dell’healthy food, promuovendo anche all’estero nuovi e più responsabili modelli alimentari e gli ormai consolidati principi di sostenibilità nei confronti dei propri stakeholders. Solo per citarne alcuni: la valorizzazione e l’attrazione di talenti, il consolidamento del proprio Value Network, la co-evoluzione delle filiere produttive e il raggiungimento della Carbon Neutrality entro il 2025.

Daniele Camicia guiderà una squadra di C-level recentemente integrata da profili senior provenienti da diverse multinazionali, che hanno scelto di mettere le proprie professionalità ed esperienze al servizio del Gruppo Andriani, motivati dal suo fare impresa innovativo e rigenerativo, unico nel panorama italiano dell’agro-industria.

Michele Andriani, Presidente e AD di Andriani S.p.A. Società Benefit, ha dato il benvenuto a Daniele Camicia dichiarando: “Negli ultimi anni abbiamo avuto l’opportunità di lavorare con Daniele e questo ci ha permesso di comprendere appieno quanto sia importante il capitale umano nelle aziende. La sua professionalità, la sua integrità e la sua lungimiranza di visioni sono state accolte come ulteriori ingredienti necessari al completamento della già avviata fase di crescita del Gruppo. Siamo certi che Daniele saprà guidare e aiutare tutta la squadra a tradurre passione e innovazione in azioni concrete, a favore della prosperità per il bene comune. Lo farà con grande consapevolezza ed energia positiva, fondamentali per affrontare sfide difficili e raggiungere obiettivi molto ambiziosi in un contesto macroeconomico tutt’altro che semplice”.

Gli ha fatto eco Daniele Camicia, Direttore Generale di Andriani S.p.A. Società Benefit: “Il forte senso di appartenenza alla famiglia Andriani che ho maturato negli ultimi anni mi ha permesso di cogliere in modo naturale l’opportunità di entrare nel Gruppo. Siamo dinanzi a un percorso di crescita tanto sfidante quanto virtuoso, che abbiamo il dovere di affrontare con un grande senso di responsabilità nei confronti di tutta la filiera, dai fornitori ai consumatori. Alimenteremo la nostra resilienza attraverso la continua innovazione, il talento ed una forte ed attenta cultura del lavoro”.

Andriani S.p.A. Società Benefit, con sede a Gravina in Puglia, dal 2009 è specializzata nella produzione di pasta naturalmente senza glutine di alta qualità, sia con il suo brand Felicia sia conto terzi. Le materie prime utilizzate, tra cui mais, riso integrale, riso, grano saraceno, avena, teff, lenticchie, ceci e piselli, sono accuratamente selezionate. La lavorazione avviene all’interno di uno stabilimento produttivo 100% allergen free e gluten free: nove linee produttive, oltre 55 differenti formulazioni e più di 1.000 Sku gestite. Tra i principali player del mercato della pasta gluten free, Andriani è presente nelle maggiori catene distributive di oltre 30 Paesi nel mondo. Flessibilità, organizzazione dinamica, ricerca, innovazione e impegno verso uno sviluppo sempre più sostenibile, con azioni concrete e buone pratiche nei confronti di tutti gli stakeholder, sono i fattori che guidano le performance dell’azienda, che contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030, promossi dall’ONU per un’economia globale più sostenibile.

