Daniele Cavallini, Digitalizzare L’Azienda: il Bestseller su come aumentare l’efficienza produttiva

Maggio 2, 2023

(Adnkronos) – Milano, 02.05.2023 – Qualsiasi imprenditore ha come obiettivo principale quello di rendere costantemente più efficiente e produttiva la propria azienda. Peccato però che solo pochi ci riescano. Uno dei motivi principali sta nella mancanza di digitalizzazione dei processi produttivi e logistici che potrebbe invece consentire all’impresa di sfruttare al massimo le proprie potenzialità.

Per tutti coloro che desiderano avviare un processo di evoluzione aziendale volto all’informatizzazione di una PMI ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Daniele Cavallini “DIGITALIZZARE L’AZIENDA. Come Digitalizzare La Tua Impresa E Aumentare L’Efficienza Produttiva Con Il Metodo “Impresa Perfetta” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per migliorare l’efficienza della produzione aziendale in maniera efficace e digitale.

“Il mio libro parla di PMI (Piccole Medie Imprese) che sono riuscite ad evolversi grazie al processo di digitalizzazione aziendale. Al suo interno, ho voluto approfondire tre grandi ambiti, analizzando e suggerendo come digitalizzare, e con quali benefici, i processi nei reparti produttivi, nella logistica interna e nel controllo di gestione, definendo al contempo il filo rosso che lega indissolubilmente questi tre ambiti propri di ogni azienda” afferma Daniele Cavallini, autore del libro. “Attraverso l’esposizione di esempi concreti e la condivisione di suggerimenti pratici, ho voluto dare la possibilità al lettore di usufruire degli 8 elementi più importanti del metodo Impresa Perfetta™ che quotidianamente applico ai progetti sviluppati insieme ai miei collaboratori e che sono certo saranno di grande utilità per chi desidererà seguirli”.

Secondo l’autore, l’unica strategia capace di dare valore alla digitalizzazione dei processi di un’impresa è riconducibile a 3 semplici elementi: avere chiaro l’obiettivo finale, comprendere bene il proprio punto di partenza e infine, analizzare in dettaglio tutti i processi e le evoluzioni necessarie per raggiungere gli obiettivi desiderati.

“Daniele Cavallini, con il suo libro, fornisce spunti e idee di grande valore rivolgendosi a tutti quegli uomini e donne di impresa che desiderano digitalizzare la propria azienda ma non sanno come fare” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “L’autore ha avuto la possibilità di testare su moltissime realtà aziendali il Metodo Impresa Perfetta di cui parla nel libro, frutto di ben 35 anni di esperienza tanto come consulente quanto come imprenditore. Motivo per il quale il suo libro rappresenta, a mio parere, un vero e proprio vademecum per tutti coloro che desiderano raggiungere i medesimi obiettivi”.

“Ho sempre seguito con grande interesse il lavoro editoriale di Giacomo Bruno e quando ho deciso di scrivere questo libro ho pensato bene di interfacciarmi con lui per la pubblicazione” conclude l’autore. “I titoli pubblicati, i risultati distributivi ottenuti e i feedback ottimi di chi aveva creduto in Bruno Editore, hanno fatto il resto”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3oQXgdi

Daniele Cavallini è nato nel 1965 a Modena, città dove risiede. L’ingresso nel mondo informatico è presso un concessionario IBM, alla metà degli anni ’80. Per i nove anni successivi, il suo percorso professionale e imprenditoriale è nel settore dei software ERP, soprattutto orientati alla produzione. Dal 1996 Daniele si dedica ad attività “oltremare”, che lo hanno portato a viaggiare in tanti Paesi e a confrontarsi con varie realtà sociali e imprenditoriali. Nel 2001 inizia il suo percorso in CP Software, come direttore commerciale e project manager per la clientela direzionale. Dal gennaio 2013 è socio di maggioranza e amministratore unico di quella che è diventata CP S.p.A. Nato nella Motor Valley, nutre un amore profondo per i motori. Colleziona trofei, autografi e libri che raccontano le corse, i piloti e gli imprenditori che hanno scritto la storia delle auto e delle moto nel mondo. Quando può, si diverte in pista anche se ormai sfida solo il cronometro. Sito web: https://www.cp-spa.it

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 31 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È un pioniere dell’Intelligenza Artificiale e di ChatGPT. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it