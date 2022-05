Daniele Giovani Milano presenta “Metafore Di Luce”, nuova collezione di calzature femminili made in Italy

Maggio 20, 2022

(Milano, 20/05/2022) – Milano, 20/05/2022 – Daniele Giovani Design presenta la sua prima collezione di preziose calzature femminili alla Settimana della Moda di Montecarlo, uno degli eventi più sofisticati nel panorama della monda internazionale. L’evento, che si terrà dal 23 al 24 maggio ’22, sarà svolto sotto l’Alto Patronato di S.A.S. la Principessa Charlene di Monaco. La collezione “Metafore di luce” farà il suo ingresso nella giornata di lunedì 23 maggio 2022 all’Opèra di Montecarlo in Piazza del Casinò, in seguito sarà esposta al CREM in Avenue Princesse Grace 1 e per finire verrà mostrata lungo la serata di Venerdì 27 maggio al Grimaldi Forum, durante il celebre Amber Lounge Monaco Charity Fashion Show 2022 in Avenue Princesse Grace 10.

La nuova collezione “Metafore di Luce” di Daniele Giovani Design non è una semplice collezione di scarpe bensì un insieme di preziose e raffinate opere d’arte: sandali, sabot, dècolletè, flat e sneakers caratterizzati da un tratto particolarmente distintivo quale l’immaterialità seduttiva della luce che prende vita da pellami ricercati e preziosi. Il sapiente utilizzo di materiali di prima classe con riflessi luminosi e dorati ha dato il nome a questa collezione; nome che richiama le emozioni e lo stupore che provocano certi tramonti, non a caso chiamati Golden hour. Il colore oro, da sempre simbolo di ricercatezza e nobiltà, unito a vernice preziosa e pellami laminati dà vita ad una calzatura senza tempo adatta a una donna che ama arricchire il proprio stile con accessori di ricerca, che apprezza i dettagli e vuole distinguersi con classe.

I tacchi, che da sempre sono simbolo di sicurezza di sé e di elegante e sofisticata seduzione, variano sia per forma che per altezza così da soddisfare le esigenze sia della donna che non ha paura di indossare un tacco vertiginoso sia della donna che si sente più a suo agio con un tacco di dimensioni più ridotte. Ogni componente della luminosa collezione vanta un processo di lavorazione artigianale tipica del marchio Made in Italy: trafori sinuosi o geometrici, rouches dal tocco femminile, eleganti cavigliere gioiello, luminosi tubolari e raffinati puntali dorati.

Con la collezione “Metafore di Luce” Daniele Giovani Design si fa portavoce dell’eccellenza dell’artigianalità italiana e in particolare dei distretti manifatturieri delle Marche.

I laboratori, con all’interno artigiani professionisti che lavorano per soddisfare le esigenze dell’intera filiera produttiva. Si tratta di un modo di lavorare collaborando piuttosto che competendo, antico ma sempre attuale che, oltre a garantire qualità ed eccellenza, rispetta anche l’ambiente: la vicinanza logistica dei distretti, infatti, limita notevolmente le emissioni di sostanze nocive e inquinanti che altrimenti sarebbero prodotte in fase di trasporto.

La collezione vuole intercettare i gusti e le preferenze di una donna che ama accessoriare i suoi outfit con realizzazioni ricercate e che vuole fare della sua classe un tratto distintivo: una donna romantica e affascinante che non si adegua alle ovvietà e che vuole piacersi prima ancora di piacere agli altri.

La scelta di far debuttare a Montecarlo una collezione designed in Milano e confezionata dalle esperte mani degli artigiani marchigiani è dovuta dalla volontà di unire il glamour monegasco, il gusto milanese per la moda e l’eccellenza produttiva del made in Italy. Un mix unico ed accattivante.