Danza e gestualità circensi per uno spettacolo di successo. La storia dei fratelli Longo e del loro sogno da bambini

20 Marzo 2024

(Adnkronos) – Reggio Emilia, 20 marzo 2024 – “Io e mio fratello Alberto avevamo un sogno e oggi lo abbiamo coronato”. Valerio Longo è un danzatore di lungo corso e un coreografo di talento: “Ho lavorato -spiega-con le compagnie più importanti. Sono stato per 18 anni a Reggio Emilia con la compagnia Aterballetto/Fondazione Nazionale della Danza come danzatore e coreografo, con la quale ho calcato palcoscenici di rilievo. Dal 2021 mi sono trasferito nella Capitale, grazie alla nomina della direzione generale del Balletto di Roma nella persona di M°Luciano Carratoni e ho ricoperto la carica di Vicedirettore Artistico Coreografo associato e coordinatore del CAP -Corso di Avviamento Professionale- un percorso formativo nato all’interno della stessa realtà. Ho firmato come coreografo importanti produzioni con realtà italiane ed internazionali ma non mi sono mai sentito arrivato. Ed è per questo che ho deciso di catturare quel sogno che avevo da bambino e continuare a perseguirlo “.

Un sogno condiviso anche con suo fratello, uno dei massimi esperti del cosiddetto Circo contemporaneo: “Abbiamo entrambi alle spalle una carriera significativa -spiega Valerio Longo- ma, sin da piccoli, abbiamo sempre voluto mettere insieme i nostri talenti. Ed è così che ho colto l’occasione accettando la proposta di essere il direttore artistico del Centro di produzione circo Contemporaneo Lazio di cui Alberto è invece direttore generale. Un centro di produzione che si pone l’obiettivo di costruire coreografie con gestualità circensi e che vuole dimostrare come la magia del circo resti tale anche senza l’utilizzo degli animali. Una realtà che grazie al riconoscimento ministeriale può oggi aprirsi a tutte le forme d’arte, producendo eventi non solo sotto la tenda del circo ma anche fuori, in ambiti non convenzionali, come nelle periferie, contribuendo così a portare un valore immenso per noi che si chiama cultura”.

Spartiacque di questo ambizioso progetto è stato produrre con il cpccl Cani a catena, singolo musicale in costante ascesa nelle classifiche radio e nelle piattaforme di streaming. Contestualmente, è nato Naked Monkeys Club Tour, tour destinato ai live club dove musica e arte circense si fondono: “Stiamo dimostrando -chiosa Longo- che danza e gestualità circensi possono produrre uno spettacolo di grande rilievo ma soprattutto che i sogni, se lo si vuole, possono avverarsi. Ed è questo l’invito che rivolgo a tutti i ragazzi che hanno questa ed altre passioni: non bisogna mai demordere e credere sempre nelle proprie potenzialità. Senza mai farsi abbattere da giudizi magari affrettati. La nostra storia lo dimostra e il 2024 sarà l’anno dell’ulteriore consacrazione. Prevediamo di calcare teatri importanti e realizzare co-produzioni grazie ai nostri affettuosi partner che ci porteranno a contatto con tutto il pubblico, dalle piazze dei paesi di provincia alle periferie, ai teatri e soprattutto nel Circo vero e proprio”.

