D’Arienzo riceve il Sigillo di Qualità ITQF 2022/2023 e si posiziona tra “Le Stelle dell’e-commerce 2022”

Luglio 15, 2022

(Milano, 15/7/22) – Milano, 15 luglio 2022. È un prestigioso traguardo quello tagliato da D’Arienzo Collezioni con l’iscrizione fra i migliori 750 e-commerce d’Italia 2022/2023 selezionati dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, in collaborazione con La Repubblica Affari & Finanza. L’azienda, specializzata nella produzione di abbigliamento e accessori in pelle Made in Italy, ha passato una selezione che ha coinvolto oltre 8.000 siti web, ed è stata valutata sia da un team di esperti, che dagli stessi clienti, tramite sondaggi ad hoc.

Il riconoscimento conferito dall’ITQF, leader europeo nelle indagini di qualità, va ad aggiungersi al sedicesimo posto ottenuto nella categoria “Abbigliamento monomarca” de “Le Stelle dell’e-commerce 2022”, premio dato dal Corriere della Sera in collaborazione con Statista.

Si tratta di un’indagine che raccoglie le 500 eccellenze dell’e-commerce. Il risultato è frutto di un’analisi che ha considerato sia criteri oggettivi, grazie al contributo di tester professionisti, sia parametri soggettivi. Tra questi troviamo i questionari digitali, che riguardano la struttura del portale e la sua facilità d’utilizzo, nonché i metodi di pagamento, la consegna e il servizio di assistenza.

D’Arienzo, capispalla e accessori in pelle artigianali da oltre trent’anni

Nata oltre trent’anni fa dall’intuizione dei coniugi D’Arienzo e Savarese, la D’Arienzo Collezioni è una realtà a conduzione familiare, localizzata nel distretto conciario di Solofra. Dalla passione al successo: l’azienda ha come principale attività la manifattura di abbigliamento in vera pelle per uomo, donna e bambino.

Da pelli conciate di piccola taglia, prevalentemente ovine e caprine, prendono vita iconici capispallae accessori, dal classico chiodo biker alla giacca di pelle, passando per montone uomo, cappotti, piumini, giubbotto di pelle, giacche di visone, calzature, cinture e borse. Prodotti che durano nel tempo e che diventano ancora più belli con il passare degli anni.

Grazie all’impegno di tutti i componenti della famiglia l’azienda ha potuto ampliare la propria clientela e farsi conoscere a livello internazionale. La partecipazione a fiere ed eventi di settore, infatti, ha permesso alla D’Arienzo di continuare a crescere e fare sempre meglio.

Il 2014 vede la nascita dell’e-commerce di D’Arienzo Collezioni, una vetrina virtuale in cui i clienti, dal proprio PC o smartphone, possono conoscere tutti gli articoli disponibili in negozio, seguire le nuove tendenze di settore e acquistare ciò che desiderano direttamente da casa propria.

Tutt’oggi, l’azienda ha come obiettivo principale quello di continuare ad aumentare la produzione artigianale Made in Italy, valorizzando le risorse del territorio. Gli articoli in vendita, infatti, sono realizzati da maestri artigiani, che riescono a dare forma a capi unici e di tendenza con diverse tipologie di pellame: classica nappa, pelle rifinita effetto liscio, vintage, pull-up e non solo.

Ancorata alla tradizione locale, D’Arienzo propone articoli unici e senza tempo, combinando l’inconfondibile fascino del Made in Italy con l’arte del taglio e del cucito a mano. I clienti, del resto, possono approfittare di prodotti artigianali e sempre più all’avanguardia, a prezzi competitivi, senza passaggi e costi intermedi.

