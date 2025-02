Dario Abate di HOW2 . Pubblicato l’atteso “Libro nero dei Servizi Segreti e dei grandi misteri d’Italia”.

25 Febbraio 2025

Napoli, 25 febbraio 2025. – L’ultimo saggio di HOW2 Edizioni, intitolato “Il libro nero dei Servizi Segreti e dei grandi misteri d’Italia”, scritto dall’editore e saggista Dario Abate, rappresenta una sorprendente inchiesta sugli anni di piombo e sui tanti misteri ad essi correlati. Abate indaga sui ruoli di politica, P2 e servizi segreti, per fare luce sulle stragi, sugli scandali ed in particolare su due grandi misteri italiani: i casi Moro e Pecorelli.

Grazie ad una ricostruzione fatta ex novo, con l’ausilio delle nuove tecnologie, Abate ricostruisce vari mosaici, arrivando a conclusioni sconcertanti.

L’autore dichiara “ Abbiamo cercato di ricostruire, tessera dopo tessera, un antico mosaico in rovina. Siamo riusciti a ripristinarlo in modo piuttosto definito, riuscendo a intravedere quegli oscuri disegni, prima appena intuibili.

Gli “anni di piombo” hanno rappresentato una vera e propria guerra civile, laddove estrema destra ed estrema sinistra (e i retrostanti poteri forti, nazionali e internazionali), hanno combattuto un nemico comune: il centrismo della Democrazia Cristiana.

Tale strategia era molto esclusiva ed opprimeva le forze tenute ai margini.

Così affiorò la strategia della tensione, atta a destabilizzare il potere. Questa si espresse con lo stragismo di Piazza Fontana, della Stazione di Bologna, dell’Italicus, ecc.

Dall’altra parte, l’estrema sinistra, altresì combatteva il governo centrista ma con modalità differenti: attraverso azioni mirate (omicidi, sequestri, gambizzazioni).

Dunque, terrorismo ad personam vs terrorismo stragista: l’uno politico, l’altro atto a destabilizzare e generare un caos finalizzato all’autoritarismo. Ebbene, queste due facce della stessa medaglia agirono come due rette parallele, paradossalmente in sinergia, nel quadro di una guerra civile contro lo Stato democristiano.

Queste due forze, una più muscolare, l’altra più cerebrale, partendo da lati opposti, dall’alto e dal basso, dalla destra e dalla sinistra, andarono dunque a colpire la forza centrale, la DC, nella guerra civile degli anni di piombo.

Per quanto riguarda i casi Moro e Pecorelli, per risolverli bisogna andare a marcia indietro, col passo del gambero, partendo dall’oscuro caso Chichiarelli, il grande enigmista.

Tony il falsario fu attore protagonista dei casi Moro e Pecorelli, ma finì ammazzato da chi stesso lo aveva usato e foraggiato. Se la magistratura vuole ancora fare luce sui casi Moro e Pecorelli, deve ripartire proprio dal caso Chichiarelli. Tutti i segreti si celano tra le carte dell’Enigmista.

Tra le tante bugie e le false verità brigatiste del caso Moro, si nasconde un quadro a dir poco inquietante: un’operazione di terrorismo internazionale, ben accetta da tutti i poteri italiani, per eliminare un politico troppo “avanti”: il democristiano che voleva governare con i comunisti. Ma i veri comunisti non scendono a patti con i democristiani e i veri democristiani non scendono a patti con i comunisti: questa è la vera chiave di lettura della linea della fermezza.

Anche Pecorelli fu vittima di se stesso: del suo coraggio, della sua combattività, della sua audacia, della sua incoscienza, della sua sete di sapere e svelare. Come un novello Don Chisciotte, combatté contro i mulini a vento dei poteri forti e assoluti, dei politici corrotti, dei massoni infiltrati ovunque, degli stessi servizi segreti che lo tradirono come dei Giuda qualsiasi. Se conosciamo i suoi sicari, é più difficile capirne i mandanti. Con il nostro contributo speriamo che la magistratura possa continuare a indagare.

Infine, cosa rappresentò la P2 in quegli anni bui? Probabilmente una sorta di governo ombra, infiltrato in tutti i poteri dello stato e della finanza. Detto in altri termini, la mano longa dietro tutti i più grandi misfatti e misteri di quell’epoca oscura.”

Dario Abate (Napoli, 1979), laureato al Politecnico di Milano, master in Bocconi, opera da anni come imprenditore, editore, saggista e scrittore. Ha già all’attivo diversi bestseller come “I mafiosi ce l’hanno piccolo”, “Zombie Napoli”, “Come diventare un imprenditore di successo”, ecc.

Le sue opere sono disponibili su Amazon, librerie e store online.

Per informazioni:

amazon.com/author/darioabate

Www.darioabateeditore.it