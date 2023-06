Data Governance, un tema centrale al GA4 Summit 2023: un imperativo aziendale nell’era digitale

Giugno 15, 2023

(Milano, 15 giugno 2023) – La gestione dei dati è diventata un fattore cruciale per le imprese. Perché la Data Governance è fondamentale, come le aziende possono sfruttarla e quali sfide che potrebbero incontrare in questo processo. La Data Governance e tutti gli elementi chiave della Digital Analytics per le aziende verranno approfonditi durante la 2 giorni GA4 Summit il 30 e 1 Luglio a Bologna insieme a specialisti internazionali

Milano, 15 giugno 2023 – L’indagine “Guardiani della Fiducia” (Guardians of Trust), una ricerca approfondita sulla governance dei dati condotta da Forrester che coinvolge 2.200 leader aziendali protagonisti di iniziative strategiche per l’analisi dei dati, ha scoperto che solo il 35% dei dirigenti di livello C ha piena fiducia nell’uso dei dati raccolti dalla propria organizzazione.

Unendo a questo la constatazione che, malgrado l’80% dei dirigenti consideri i dati raccolti essenziali per le decisioni aziendali (fonte: Salesforce, report Untapped Data), solo quattro su dieci sono in grado di utilizzarli al massimo a causa della loro “complessità” o inaccessibilità, si comprende che una delle principali sfide per gli imprenditori e i manager sia quella di sincronizzare i team e i decision maker aziendali sui dati fondamentali da raccogliere, proteggere, analizzare e monitorare per raggiungere i loro obiettivi.

La rilevanza di questa articolata materia sarà oggetto del prossimo evento GA4 Summit organizzato da Tag Manager Italia a Bologna il 30 giugno e il 1° luglio. Un evento unico per apprendere da esperti internazionali come “scalare” il proprio business e ottenere un vantaggio competitivo sui concorrenti attraverso l’uso strategico di Google Analytics 4 (GA4) e della Digital Analytics.

Il grande ostacolo per le aziende oggi è far “comunicare” i dati raccolti da fonti diverse (siti web, e-commerce, social, campagne online, e-mail marketing, digital PR, affiliazioni e così via) e riunirli sotto un unico “ombrello” che permetta analisi complete, dettagliate e accurate. In altri termini, è essenziale sapere con precisione da dove provengono e dove sono posizionati questi dati.

“È cruciale avere pieno controllo delle varie fonti digitali da cui vengono raccolti i dati aziendali e di marketing da analizzare per prendere decisioni di business”, afferma Matteo Zambon, co-fondatore di Tag Manager Italia, tester alfa di GA4 e vincitore del premio internazionale “Golden Punchcard Prize”, con il software di digital analytics Tag Chef come migliore soluzione tecnica presentata durante l’evento Superweek.

Tuttavia, non basta conoscere la provenienza dei dati, è importante anche essere in grado di “collegarli” tra loro, cioè creare un filo conduttore che permetta di avere una visione a 360 gradi delle prestazioni di business e di marketing dell’azienda.

La Data Governance consiste proprio in quell’insieme di azioni e attività strategiche messe in atto per garantire una raccolta e un trattamento dei dati sicuri e accurati, ma al tempo stesso facilmente accessibili per ottenere informazioni aziendali più approfondite, utilizzabili concretamente per prendere decisioni di marketing e business precise.

Con il massiccio incremento di dati provenienti da molteplici fonti, le organizzazioni sono costrette a rivedere le proprie strategie e prassi di gestione dei dati per scalare il loro business.

Tuttavia, la stessa ricerca di Salesforce mostra che un terzo dei manager intervistati ha difficoltà a generare intuizioni e azioni dai dati raccolti dall’azienda sui propri presidi digitali e circa la stessa percentuale (30%) si sente sopraffatta dalla mole di dati che non riesce a organizzare e utilizzare per prendere decisioni di marketing e business.

Zambon ha sottolineato l’importanza di stabilire gli obiettivi di business prima di intraprendere qualsiasi attività tecnica di raccolta e organizzazione dei dati. Ha inoltre fatto notare l’importanza di definire i KPI (Indicatori chiave di performance) per comprendere quanto siamo vicini o lontani dal raggiungimento degli obiettivi prefissati. Solo con una chiara comprensione di questi elementi, sarà possibile estrarre le informazioni pertinenti dal vasto “contenitore” di dati per prendere decisioni appropriate.

La gestione dei dati riveste un ruolo cruciale per l’uso efficace di report e dashboard nell’analisi delle attività di marketing online. Se un’azienda non ha fiducia nei propri dati, i report possono diventare non solo inutili ma addirittura dannosi. L’adozione di un framework di gestione dei dati può aumentare il valore di quest’ultimi all’interno dell’organizzazione, poiché contribuisce a migliorare l’accuratezza delle decisioni aziendali, influenzando i risultati, che possono variare dalle decisioni strategiche più semplici fino alle più complesse iniziative di automazione.

Zambon ha infine evidenziato due temi di particolare rilevanza nel mondo dell’analisi dei dati. Il primo riguarda la privacy degli utenti e l’implementazione di un sistema di raccolta e trattamento dei dati in conformità con il GDPR. Il secondo tema riguarda l’intelligenza artificiale (IA), che include, ma non si limita, a sistemi di intelligenza artificiale conversazionale come Bard di Google o ChatGPT.

Questi sistemi IA stanno cominciando ad avere un impatto significativo sulla gestione e organizzazione dei dati e avranno, di conseguenza, un ruolo sempre più importante all’interno delle strategie di gestione dei dati. Ad esempio, possono fornire un supporto prezioso a livello operativo nel collegamento di dati specifici o nell’attività di estrazione, trasformazione ed esportazione dei dati necessari per condurre analisi puntuali.