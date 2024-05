“Davide contro Golia: la missione di Costantino Forgione per rivoluzionare la consulenza finanziaria in Italia”

16 Maggio 2024

(Adnkronos) – Milano 16/05/2024 – Nell’attuale panorama della consulenza finanziaria italiana sta emergendo una figura che si distingue per l’esperienza, il coraggio e la determinazione nel contrastare un sistema ormai consolidato: Costantino Forgione, consulente finanziario con oltre 40 anni di esperienza nel settore.

La sua storia recente è molto più di una semplice svolta professionale; è diventata una missione per migliorare il modo in cui gli italiani investono i propri risparmi.

Inizia il suo percorso professionale negli anni ’80 come trader alla Banca Commerciale Italiana (oggi Banca Intesa), per poi proseguire come dirigente nella Tesoreria di uno dei più grandi colossi automobilistici, la Fiat.

Da qui ha intrapreso un percorso che, come Investment Banker, lo ha portato attraverso le sale mercati di alcune delle più prestigiose banche d’investimento, come JPMorgan, Merrill Lynch, Deutsche Bank, Societè Generale.

Ma il vero punto di svolta è arrivato quando ha deciso di abbandonare l’Investment Banking per dedicarsi alla consulenza finanziaria, sfruttando le conoscenze accumulate nella sua precedente esperienza nella finanza internazionale.

Fin da subito il suo approccio non è stato solo quello di offrire consulenza finanziaria, ma di cercare di ridefinire l’intero concetto di consulenza in Italia, promuovendo l’adozione della consulenza finanziaria a parcella, evitando così i conflitti di interesse e le commissioni occulte che tanto danno arrecano ai risparmiatori italiani.

Forgione si propone così come il “Robin Hood” dei risparmiatori, lottando contro un sistema che danneggia il Risparmio, valore tutelato nella nostra Costituzione, tramite “consigli di investimento” che sono in realtà vendite di prodotti gravati da commissioni occulte percepite nell’interesse dei grandi istituti finanziari, che li vendono a scapito dei loro clienti.

Il suo approccio trasparente ed etico alla consulenza finanziaria è invece stato evidente fin dall’inizio: i suoi clienti sanno sempre quali strumenti utilizzeranno, quanto costa la sua consulenza e quali sono i servizi che ricevono in cambio.

Questa chiarezza, unita alla sua lunga esperienza e alla sua indipendenza dagli interessi delle istituzioni finanziarie, lo rende un punto di riferimento per chiunque voglia investire i propri risparmi in modo consapevole e responsabile.

Ma Forgione non si limita solo a offrire consulenza ai suoi clienti: tramite una intensa attività di divulgazione, ha creato un vasto network online facendo leva sul suo sito web, il suo gruppo Facebook, un profilo Linkedin molto attivo ed ha scritto una lunga serie di articoli divulgativi sul blog “Econopoly” del Sole24Ore, dove è già stato letto da più di mezzo milione di persone.

Pochi mesi fa ha inoltre pubblicato il suo primo libro, “Investire senza trappole”, che è rapidamente diventato un punto di riferimento per chiunque voglia capire il complesso mondo della consulenza finanziaria ed investire i propri risparmi senza cadere nelle trappole delle banche.

“La trasparenza prima di tutto. I miei clienti non devono temere costi o commissioni nascoste, e non ho mai nessun interesse personale nel proporre questa o quella soluzione, perché in qualsiasi cosa investano i miei clienti il mio compenso professionale non cambia. In questo modo posso lavorare con la massima trasparenza, pensando solo agli interessi del cliente, aiutandolo a proteggere e far crescere il suo capitale nel tempo.”, afferma Costantino.

Forgione spinge per cambiare il sistema finanziario italiano modificando l’attuale modello operativo degli intermediari, basato sulle commissioni, proponendo una maggiore trasparenza e consapevolezza tra operatori e risparmiatori.

Con il suo impegno nel promuovere la consulenza a parcella, senza commissioni nascoste, si trova oggi a sfidare i giganti del settore, dimostrando che è possibile offrire un servizio di alta qualità senza dover danneggiare i propri clienti con costi e commissioni elevate e spesso totalmente inutili.

La sua voce autorevole e il suo impegno nel promuovere una maggiore educazione e trasparenza nel settore della consulenza finanziaria lo rendono una figura di spicco nel panorama finanziario italiano.

Il futuro della consulenza finanziaria in Italia potrebbe essere definito proprio dalle azioni di professionisti come Costantino Forgione: il suo impegno è contro l’inerzia e l’ignoranza finanziaria, un invito a tutti gli italiani a prendere in mano le redini dei propri investimenti e a richiedere maggiore trasparenza e responsabilità da parte dei propri consulenti.

In un mondo finanziario dominato da interessi contrari a quelli dei risparmiatori, Forgione emerge come un punto di riferimento per l’etica professionale, guidando i risparmiatori italiani verso una nuova era di consapevolezza e indipendenza finanziaria

La sua è una battaglia contro i mulini a vento della finanza moderna, ma è una battaglia che è ben determinato a vincere.

Per ulteriori informazioni su Costantino Forgione:

Sito Web: https://www.costantinoforgione.it/

Profilo Linkedin:https://www.linkedin.com/in/costantinoforgione/

Gruppo Facebook:https://www.facebook.com/groups/costantinoforgione

Econopoly Sole24Ore:https://www.econopoly.ilsole24ore.com/?s=forgione

Il libro:https://www.amazon.it/Investire-trappole-crescere-risparmi-difendendosi/dp/8855059769/