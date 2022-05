Davide Mondaini, Missione Sviluppo: il Bestseller su come massimizzare il potenziale delle PMI

Maggio 17, 2022

(Adnkronos) – Milano, 17.05.2022 – Secondo il report di Salesforce denominato “SMB Trends” risulta che il 71% delle PMI italiane sono sopravvissute alla pandemia grazie al processo di digitalizzazione. Tali investimenti, secondo la ricerca, risultano essersi concentrati maggiormente nelle tecnologie a servizio del marketing e dell’assistenza clienti.

Per tutti quegli imprenditori di Piccole e Medie Imprese che desiderano valorizzare il processo di sviluppo d’impresa ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Davide Mondaini “MISSIONE SVILUPPO. Come Sbloccare Il Valore Nascosto Della Tua Impresa Con Il Metodo Execution Strategico” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori l’esatto sistema finalizzato a fornire alle PMI italiane un metodo strutturato per riconoscere e sbloccare il valore d’impresa, creando i presupposti per uno sviluppo d’impresa deciso e guidato.

“Il libro esplora analiticamente le motivazioni che bloccano lo sviluppo di moltissime PMI e le lasciano al palo per diversi anni. L’esplorazione conclude che sono le mancanze o le debolezze a livello di capacità di Execution, ovvero la capacità di progettare e realizzare i progetti, le principali cause di tale blocco” afferma Davide Mondaini, autore del libro “Per tale ragione il libro, nella parte centrale, illustra analiticamente tutti i principali elementi aziendali che incidono sulla capacità di Execution. Viene poi esposto, capitolo per capitolo, un sistema completo in grado di condizionare e governare l’Execution in azienda. Nell’ultima parte viene infine presentato un metodo completo che consente al lettore di analizzare, valutare e progettare, pezzo per pezzo, il sistema di Execution efficace, ovvero strategico, della propria impresa”.

Secondo Davide Mondaini, la maggior parte delle imprese ha valori e potenzialità di sviluppo che non si rende conto di avere. Circa l’80% delle PMI non sfrutta infatti adeguatamente tutte le opportunità e potenzialità di sviluppo. Seguendo le indicazioni fornite nell’ultimo capitolo ed attraverso l’utilizzo delle check-list online, il lettore ottiene di fatto un percorso guidato che gli consentirà di rafforzare l’Execution della propria impresa creando i presupposti per uno sviluppo aziendale di lungo periodo.

“Col suo libro Davide Mondaini ha voluto fornire alla leadership delle piccole e medie imprese italiane un metodo strutturato per riconoscere e sbloccare il valore d’impresa creando i presupposti per uno sviluppo d’impresa deciso e guidato” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Il suo obiettivo è fornire quindi un contributo professionale concreto per lo sviluppo ed il rilancio di PMI con particolare riguardo a quelle che operano in settori maturi dove è più complesso riconoscere e mettere in esecuzione veri percorsi di sviluppo e rilancio d’impresa”.

“Avevo già avuto modo di apprezzare, con la realizzazione e la pubblicazione del precedente mio libro Missione Rilancio, la professionalità e la capacità di seguire, con grande efficacia, tutte le fasi del processo del libro da parte di Bruno Editore: dal concepimento alla fase di lancio del libro” conclude l’autore. “Quindi non ho avuto dubbi nel momento in cui ho dovuto identificare un Editore professionale per la creazione ed il lancio del mio nuovo libro Missione Sviluppo”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3K7Wn5n

Davide Mondaini è consulente strategico di famiglie imprenditoriali in ambito: piani di sviluppo e rilancio, convivenza e continuità generazionale, sistemi di managerializzazione e scelte finanziarie dell’impresa di famiglia. È fondatore di Mondaini partners (www.mondainipartners.com), Direttore editoriale di FamilyBiz (www.familybiz.it) il magazine di economia e management delle imprese a base familiare ed autore del libro best seller “Missione Rilancio”. Si è laureato in Economia aziendale all’Università L. Bocconi ed è docente di Economia e Organizzazione presso l’Università di Bologna. Sito web: www.mondainipartners.com

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 700 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it