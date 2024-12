Davide Princic, Pavimento Giusto: il Bestseller per i professionisti della pavimentazione che spiega come orientare i clienti nella scelta del pavimento perfetto

20 Dicembre 2024

(Adnkronos) – Milano, 20.12.2024 – È finalmente disponibile Pavimento Giusto, il nuovo libro di Davide Princic che offre una guida pratica e innovativa per tutti i professionisti del settore della pavimentazione. Pensato per rivenditori con showroom, consulenti, architetti, interior designer e tutte le figure che operano nella consulenza e vendita di pavimenti, Pavimento Giusto propone un metodo unico e testato per accompagnare ogni cliente verso una scelta perfetta, consapevole e su misura.

Scritto da un esperto con oltre 25 anni di esperienza nel settore, Pavimento Giusto racchiude un metodo strutturato che va oltre la semplice vendita per trasformare ogni consulenza in un percorso guidato verso la scelta ottimale del pavimento. Questo metodo è nato dall’osservazione diretta e dalla volontà di migliorare l’esperienza di acquisto del cliente, rispondendo alle sue esigenze specifiche, e si è rivelato uno strumento straordinario per incrementare il successo dei professionisti che lo applicano.

“L’obiettivo di questo libro è offrire ai professionisti della pavimentazione uno strumento essenziale per distinguersi in un mercato sempre più competitivo” afferma Davide Princic, autore del libro. “Non si tratta solo di migliorare l’esperienza del cliente, ma di permettere a chi lavora nella consulenza dei pavimenti di distinguersi e aumentare la propria quota di mercato. Il metodo che presento consente di sviluppare una consulenza strutturata e professionale che risponde in modo specifico ai bisogni del cliente, rendendo ogni proposta unica e personalizzata.”

“In un settore in cui la competizione è in crescita e le aspettative dei clienti sono sempre più alte, Pavimento Giusto rappresenta un alleato per tutti coloro che vogliono offrire un servizio di livello superiore” conclude Giacomo Bruno, editore del libro. “Questa guida è un’opportunità per migliorare le proprie competenze, fidelizzare la clientela e costruire una reputazione solida e distintiva nel mondo della pavimentazione”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/40Rbk7M

Davide Princic, con oltre 25 anni di esperienza nel settore delle pavimentazioni, ha trasformato una carriera iniziata come sub agente in un percorso di successo imprenditoriale. Grazie a un’approfondita conoscenza del mercato e a una visione innovativa, ha sviluppato il metodo Pavimento Giusto, un approccio che unisce competenza tecnica, ascolto delle esigenze del cliente e consulenza emotiva. Il suo metodo ha rivoluzionato il modo di fare business nel settore, offrendo soluzioni personalizzate che migliorano la qualità della vita dei clienti e dei venditori. Sito web: www.pavimentogiusto.it

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.