Davide Rombolotti: real estate Milano dinamico e competitivo

(Adnkronos) – Lo scorso 28 febbraio il Consiglio metropolitano di Milano ha approvato il bilancio previsionale per il periodo 2024-2026: sono stati assegnati 567.8 milioni di euro a spese per gli investimenti, compresi quelli su infrastrutture e riqualificazione urbana. Per Davide Rombolotti, direttore operativo in Thor Project, nei prossimi 3 anni “prenderanno piede una serie di iniziative che mirano a rispondere efficacemente alle esigenze di un mercato immobiliare sempre più dinamico e competitivo.”

Milano, 25 marzo 2024. Milano si conferma al centro dell’innovazione e dello sviluppo immobiliare grazie alla presenza di realtà professionali che stanno ridefinendo i contorni del settore immobiliare con un approccio unico e all’avanguardia. Thor Project di Davide Rombolotti, azienda specializzata nella progettazione e sviluppo immobiliare, è una di queste: nel corso degli anni ha saputo trasferire energia e visione nel campo immobiliare, dando vita a una serie di iniziative che mirano a rispondere efficacemente alle esigenze di un mercato milanese sempre più dinamico e competitivo.

Il Futuro di Milano e le Nuove Sfide: La Triennale e Gli Investimenti Strategici

Il futuro di Milano si annuncia ricco di eventi e progetti di grande rilievo, tra cui spicca la Triennale 2025, un evento internazionale che si concentrerà sulle disuguaglianze sociali e sulla transizione ecologica. La scelta di questo tema riflette l’urgenza di affrontare questioni globali cruciali e pone Milano al centro di un dibattito fondamentale per il futuro delle città e della società nel suo insieme.

“I professionisti del real estate cercheranno di acquisire un ruolo chiave in questo scenario – commenta Davide Rombolotti – spendendo bene capacità ed esperienze per contribuire attivamente alla realizzazione di spazi urbani che rispondano alle nuove esigenze di equità, sostenibilità e innovazione.” La collaborazione con eventi come la Triennale rappresenta un’opportunità unica per dimostrare come l’impegno nel settore immobiliare possa andare di pari passo con gli obiettivi sociali e ambientali più ampi.

“L’approvazione del nuovo Piano triennale 2024-2026 da parte della Fondazione Fiera Milano segna un ulteriore passo avanti per la città – continua Rombolotti – con investimenti strategici che includono lo sviluppo immobiliare, il sostegno alle Olimpiadi invernali del 2026 e la promozione di un’economia più inclusiva e sostenibile.” Questi progetti, insieme alla visione portata avanti da aziende di spicco come Thor Project, delineano un futuro promettente per Milano, caratterizzato da crescita, innovazione e un impegno concreto verso la sostenibilità e l’inclusione.

Un Modello Internazionale di Trasformazione Urbana

Nel contesto di una crescente consapevolezza globale sulle questioni di sostenibilità e giustizia sociale, Milano si prepara a diventare un modello internazionale di trasformazione urbana in occasione della Triennale 2025. Questo importante evento, che affronta il tema delle diseguaglianze sociali sotto il titolo “Inequalities: How to mend the fractures of humanity”, segna un momento cruciale per la città, impegnata in un processo di rinnovamento che mira a ridurre le fratture sociali e ambientali che la attraversano.

La scelta di questo tema per la Triennale non è casuale ma riflette un’ambizione profonda di Milano di posizionarsi come avanguardia nel dibattito globale su come le città possano essere catalizzatori di cambiamento positivo. Il focus sulla riduzione delle disuguaglianze e sulla promozione di una transizione ecologica equa sottolinea l’importanza di una progettazione urbana che metta al centro le persone e l’ambiente.

“La preparazione alla Triennale sta in effetti trasformando Milano in un laboratorio a cielo aperto, dove architettura, urbanistica, arte e design si incontrano per esplorare nuove soluzioni che possano migliorare la qualità della vita urbana e ridurre le diseguaglianze” afferma Davide Rombolotti. Questa trasformazione non è solo fisica ma anche culturale, promuovendo un dialogo tra cittadini, istituzioni, aziende e comunità creative per costruire insieme una città più inclusiva e sostenibile.

“Gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, aree verdi, mobilità sostenibile e infrastrutture sociali – continua – stanno ridisegnando il paesaggio milanese, facendo emergere una nuova visione della città che valorizza il patrimonio esistente pur innovandolo.” Milano si sta quindi configurando come un epicentro di riflessione e azione sul futuro delle città, offrendo al mondo un esempio concreto di come le sfide urbane contemporanee possano essere affrontate attraverso la collaborazione, l’innovazione e un forte impegno etico.

Davide Rombolotti: Thor Project punto di riferimento a Milano

La leadership di Davide Rombolotti in Thor Project non è solo una testimonianza del suo impegno personale per l’eccellenza e l’innovazione, ma anche un simbolo della trasformazione che Milano sta vivendo come città dinamica e proiettata verso il futuro. La capacità di anticipare le esigenze del mercato immobiliare, unita a un approccio sostenibile e inclusivo, fa di Thor Project un vero punto di riferimento nel settore immobiliare milanese e oltre.

Thor Project si distingue nel panorama milanese per l’approccio innovativo e qualificato che adotta in tutte le fasi dello sviluppo immobiliare. Dall’analisi e selezione delle aree, passando per la progettazione e la procedura autorizzativa fino alla realizzazione ed alla commercializzazione, il team di Thor Project garantisce un processo completo e di altissima qualità. L’impegno e la professionalità dell’azienda si riflettono nei progetti di riqualificazione e nelle soluzioni residenziali di prestigio, segnando un nuovo standard nel settore. L’azienda di recente ha allestito una nuova area per lo sviluppo di 14 appartamenti nella zona compresa tra via Washington e via Sardegna, e sta portando a compimento la procedura autorizzativa per un altro intervento tra via Carducci e corso Magenta.

“La nostra filosofia operativa – conclude Davide Rombolotti – privilegia la gestione interna delle fasi di sviluppo immobiliare, con un controllo diretto su ogni dettaglio del processo.”

“Questa scelta ci consente non solo una significativa riduzione dei costi e dei tempi di realizzazione ma garantisce anche un livello di personalizzazione e qualità senza precedenti. La decisione di evitare il ricorso al general contractor e di acquistare direttamente dai fornitori è una chiara testimonianza dell’approccio innovativo che l’azienda intende perseguire.”

