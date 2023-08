Davidson Kempner Capital Management firma l’accordo per la cessione di Prelios S.p.A.

Agosto 11, 2023

NEW YORK e LONDRA, 11 agosto 2023 /PRNewswire/ — Davidson Kempner Capital Management LP (“Davidson Kempner”), società globale di gestione degli investimenti, annuncia di aver sottoscritto un accordo vincolante con X3 Group (“X3”), controllata di ION, per la cessione di Prelios S.p.A. (“Prelios”).

Fondata nel 1990 a Milano, Prelios è leader in Italia nella gestione di asset alternativi, nel servicing e nei servizi immobiliari specializzati, con un patrimonio in gestione di oltre 40 miliardi di euro che comprende crediti deteriorati, esposizioni unlikely-to-pay e fondi real estate.

Da quando i fondi di investimento che si avvalgono della consulenza di Davidson Kempner hanno acquisito l’azienda nel 2018, Prelios è riuscita a far crescere il proprio fatturato da 100 milioni di euro a oltre 300 milioni di euro, incrementando al contempo la redditività in modo significativo.

Il perfezionamento dell’operazione è soggetto all’autorizzazione da parte delle autorità competenti.

Goldman Sachs International ha svolto il ruolo di advisor finanziario e Linklaters LLP quello di advisor legale di Davidson Kempner.

Lazard ha svolto il ruolo di advisor finanziario di Prelios.

Lo studio legale Russo De Rosa Associati ha agito in qualità di consulente fiscale e legale del management.

UBS ha agito come advisor finanziario, Gattai, Minoli, Partners e Chiomenti come advisor legali, Facchini Rossi Michelutti come advisor fiscale di ION.

UniCredit, Intesa Sanpaolo e BNP Paribas hanno diretto il consorzio di banche, comprendente anche Banco BPM, Standard Chartered Bank e Mediobanca, che ha finanziato X3 nell’ambito dell’operazione. BNP Paribas e Mediobanca hanno agito in qualità di advisor finanziari di X3. Milbank è stato il consulente legale di X3 per il finanziamento, mentre Latham & Watkins ha ricoperto il ruolo di advisor per i soggetti finanziatori.

Davidson Kempner Capital Management

Davidson Kempner Capital Management LP è una società di gestione degli investimenti globale con oltre 40 anni di esperienza e un’attenzione particolare agli investimenti basati sui fondamentali con un approccio multi-strategy. Davidson Kempner ha più di 37 miliardi di dollari di asset in gestione e oltre 500 dipendenti in sei uffici: New York, Philadelphia, Londra, Dublino, Hong Kong, Shenzhen e Mumbai. Per ulteriori informazioni: www.davidsonkempner.com.

Prelios

Prelios è il principale operatore italiano verticalmente integrato e rappresenta un interlocutore unico per investitori e banche nella gestione di asset alternativi e soluzioni ad alto valore aggiunto all’interno della catena del valore del real estate e del credito. Prelios è il primo operatore privato nel segmento degli unlikely-to-pay e si avvale di un vantaggio da first mover e di un DNA altamente innovativo, di partnership di lungo corso con le due principali banche italiane e di una struttura manageriale di rilievo sul mercato; è inoltre leader nel segmento del servicing dei non performing loans. Prelios agisce come partner operativo di riferimento per i grandi investitori istituzionali nazionali e globali, garantendo una copertura completa: dallo scouting di nuove opportunità di mercato, alla strutturazione delle stesse, dall’asset management all’exit. Per maggiori informazioni, visitare il sito https://prelios.com.

ION

ION è una holding di investimento a capitale permanente focalizzata su software e dati per digitalizzare e automatizzare i flussi di lavoro mission-critical. Per ulteriori informazioni: https://iongroup.com/

Contatti stampa

Davidson Kempner

GreenbrookRob White/Teresa BerezowskiEmail: DavidsonKempner@greenbrookadvisory.comTel: +44 207 952 2000

Community

Roberto PatriarcaEmail: davidsonkempner@community.itTel: + 39 335 6509568

ION

https://iongroup.com/media-inquiry/

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/davidson-kempner-capital-management-firma-laccordo-per-la-cessione-di-prelios-spa-301898620.html