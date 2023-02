DAZN ANNUNCIA UN ACCORDO DI LUNGO PERIODO CON LA NFL PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAME PASS INTERNATIONAL AI TIFOSI DI TUTTO IL MONDO

Febbraio 7, 2023

LONDRA, 7 febbraio 2023 /PRNewswire/ — DAZN Group e la National Football League (NFL) annunciano di aver firmato una partnership di 10 anni per offrire l’NFL Game Pass International (NFL GPI) agli appassionati di sport di tutto il mondo a partire dalla stagione 2023.

L’NFL GPI consente ai fan al di fuori degli Stati Uniti di guardare tutti gli incontri della NFL durante la regular season e la postseason, compreso il più grande evento sportivo annuale al mondo, il Super Bowl.

DAZN, il servizio di streaming sportivo digitale leader nel mondo, è disponibile sulla maggior parte dei dispositivi connessi, tra cui Smart TV, smartphone, tablet e game console. NFL GPI sarà disponibile attraverso l’app DAZN come abbonamento a sé stante o con possibilità di aggiungerlo a un pacchetto DAZN già attivo. Potranno usufruirne gli utenti di tutti i Paesi in cui DAZN è presente, a esclusione della Cina.

Con l’accesso alla piattaforma direct-to-consumer di DAZN – inclusa la sua tecnologia basata sui dati, la rete di distribuzione globale e le potenzialità di marketing – la NFL potrà raggiungere nel prossimo decennio un pubblico sempre più ampio a livello internazionale.

“La crescita della NFL a livello globale è una priorità strategica fondamentale per la Lega e i nostri 32 club. Siamo entusiasti di collaborare con DAZN per aumentare il nostro impegno” – dichiara il commissario della NFL, Roger Goodell – “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di rendere le nostre partite disponibili al maggior numero possibile di fan, e siamo certi che l’innovativa tecnologia di visione di DAZN soddisferà al meglio i milioni di spettatori in tutto il mondo, coinvolgendo anche una nuova generazione di fan internazionali”.

“La NFL è la più importante media property sportiva e DAZN non può che essere incredibilmente entusiasta di esser stata scelta come partner internazionale”, dichiara Shay Segev, CEO di DAZNGroup. “DAZN è l’unica azienda che si concentra esclusivamente sull’offrire agli appassionati di sport di tutto il mondo la miglior fruizione digitale possibile. Sono perciò sicuro che riusciremo a offrire un’esperienza senza precedenti ai fan della NFL in tutto il mondo, aiutando al contempo la Lega a creare una nuova fan base coinvolgendo anche nuovi mercati in quel fenomeno sportivo che è la NFL. Non vediamo l’ora di portare ai nostri clienti tutta la forza, la passione e l’entusiasmo per cui la NFL è famosa, mentre continuiamo a perseguire l’obiettivo di diventare la principale destinazione sportiva a livello globale per tutti i tifosi”.

