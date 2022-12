De Togni Auto, la storica sede si rinnova e cambia volto

Dicembre 16, 2022

(Adnkronos) – E’ stata ampliata e ristrutturata la sede dell’autofficina di Zevio, in provincia di Verona, riparatore autorizzato Citroen e Peugeot. Un nuovo salone e locali ampli e confortevoli per rendere sempre più piacevole l’esperienza dell’acquisto di un’auto

Verona, 16 dicembre 2022. Tre piani, locali ampi e luminosi, showroom e autofficina, un salottino, schermi touch screen, wifi a disposizione, due persone che ti accolgono e creano un ambiente positivo e familiare. Così si è trasformata la storica sede di De Togni Auto dopo una ristrutturazione durata circa 4 anni. E’ in questo clima che si svolgono compravendite di veicoli, qui dove si attendono eventuali riparazioni della propria auto, rilassandosi o continuando a lavorare sul proprio pc. “Con questa ristrutturazione – spiega Michele De Togni, titolare insieme al fratello Matteo – abbiamo voluto andare nella direzione di un nuovo modo di concepire un’autofficina. Non solo più un luogo che offre servizi di qualità a 360 gradi ma anche un posto dove vivere un’esperienza positiva che metta a proprio agio ogni cliente”.

Sono totalmente cambiati i tempi da quando, nel 1966, nacque De Togni Auto come piccola officina poi diventata anche rivenditore e punto di riferimento per la zona di Verona e del Veneto. “Abbiamo sempre cercato di stare al passo coi tempi – aggiunge Michele De Togni – per soddisfare qualsiasi esigenza dei nostri clienti. Nella nostra sede offriamo servizi per ogni problema riguardi il veicolo, siamo centro di revisione autorizzato, abbiamo attrezzature all’avanguardia e stiamo puntando anche sull’elettrico, la nuova frontiera dell’automobile”.

Nella direzione di stare al passo coi tempi va anche l’ingresso in azienda del nuovo direttore commerciale Roberto Merlin che ha puntato molto sulla comunicazione esterna e sul mondo dei social network. “I social – spiega – permettono di mantenere i contatti con i nostri clienti, capire le loro reazioni e le loro esigenze. E ci aiutano a trasmettere la grande passione che la famiglia De Togni ha da sempre per le quattro ruote e che è alla base di ogni decisione dell’azienda”.

Contatti https://www.detogniauto.it/