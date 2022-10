Decarbonizzazione, trasporti pubblici e mobilità aerea urbana, argomenti chiave in occasione del Tomorrow.Mobility World Congress 2022

Ottobre 7, 2022

BARCELLONA, Spagna, 7 ottobre 2022 /PRNewswire/ — La seconda edizione del Tomorrow.Mobility World Congress (TMWC), l’evento internazionale che promuove la progettazione e l’adozione di nuovi modelli di mobilità urbana sostenibile, si terrà a Barcellona dal 15 al 17 novembre con lo slogan What Moves You? Organizzato congiuntamente da Fira Barcelona ed EIT Urban Mobility, iniziativa dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia, organismo dell’Unione europea, l’evento riunirà 80 esperti internazionali e oltre 100 aziende espositrici per tracciare insieme il piano d’azione per il futuro della mobilità.

Le sessioni affronteranno le principali sfide in materia di mobilità come rendere i trasporti pubblici una priorità globale in un contesto di aumento dei prezzi dell’energia, utilizzando zone a basse emissioni, elettrificazione e micromobilità per raggiungere la neutralità carbonica e sviluppare in sicurezza la mobilità aerea urbana (UAM). Altri argomenti chiave dell’evento includono la mobilità come servizio, la micromobilità, la logistica Last Mile, il trasporto digitale e futuro, le infrastrutture di trasporto, la transizione e l’efficienza energetica.

Tra gli esperti che parteciperanno alla discussione vi sono: Kelly Larson, alla guida del team Road Safety & Drowning Prevention di Bloomberg Philanthropies; Karen Vancluysen, Segretaria generale di POLIS; Marco te Brömmelstroet, Professore di Urban Mobility Futures presso l’Università di Amsterdam; Thomas Geier, Research and Policy Officer presso le European Metropolitan Transport Authorities; Maria Tsavachidis, CEO di EIT Urban Mobility; e Winfry Hermann, Ministro dei trasporti del Baden-Württemberg (Germania). Nelle tre giornate del congresso saranno presentati in anteprima due studi sull’approccio “La città dei 15 minuti” e sullo sviluppo di UAM.

Tomorrow.Mobility presenterà inoltre uno spazio espositivo in cui aziende come Deloitte, BSM, Moventia, RACC, Renfe, Keolis e Mercedes esporranno i loro nuovi prodotti. All’evento parteciperanno anche molte istituzioni come AMB, FGC, TMB, CARNET ed ETRA.

Una piattaforma di conoscenze allargataIl TMWC si terrà congiuntamente allo Smart City Expo World Congress e a PUZZLE X, creando un mix di eventi senza precedenti. Lo Smart City Expo World Congress è il principale summit internazionale per le città e le soluzioni urbane intelligenti e nella sua edizione 2022 riunirà oltre 1000 espositori, 400 relatori e oltre 20.000 visitatori provenienti da oltre 100 Paesi e regioni diversi. PUZZLE X mira a cogliere il potenziale dei materiali di frontiera per risolvere alcune delle sfide che la società si trova ad affrontare. I materiali di frontiera e avanzati includono i materiali quantistici, i materiali bassodimensionali, i materiali 2D come il grafene, i materiali avanzati e i compositi intelligenti, ecc.

