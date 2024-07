Decima edizione di Utility Day: the transforming landscape of Energy Retail

19 Luglio 2024

(Adnkronos) – Torna l’evento organizzato da IKN, tra i più importanti del settore. Speaker d’eccezione e tutte le principali aziende del settore, per un confronto sui pilastri della competitività delle Utility nel mercato libero dell’energia: nuovi servizi, sostenibilità, digitalizzazione e sinergie cross-sector.

Roma, 19 luglio 2024 – Il 19 novembre torna Utility Day, l’evento organizzato da IKN Italy, azienda leader nella formazione manageriale e nella realizzazione di eventi business da oltre 35 anni. La manifestazione ogni anno riunisce oltre 800 operatori, ospiti di rilievo e tutta la Community italiana degli Operatori della vendita del Mercato energetico, per parlare di trasformazione digitale, culturale e tecnologica delle Utility italiane.

Utility Day da 10 anni dà voce all’intero ecosistema coinvolto nel settore, e quest’anno ancora di più porterà sui molteplici palchi in evento esperienze nazionali e internazionali, le use case più innovative, la prima edizione degli Utility Award, la voce delle startup e di nuovi Partner come Gellify e Winning Women Institute.

Tra coloro che saranno presenti quest’anno anche i principali attori delle grandi multiutility italiane, come A2A, Hera e Iren, delle utility della vendita come Enegan, Engie, Dolomiti Energia, Edison, Duferco, Sorgenia, E.on, Optima Italia, Metamer, solo per citarne alcuni, insieme alle realtà più innovative come NeN.it, Octopus Energy e Poste Italiane.

Promuovere occasioni di networking profilato, per confrontarsi con grandi multiutility, società di vendita, reseller, technology provider e startup nazionali e internazionali, è il primo passo verso un’innovazione sostenibile del settore sotto ogni aspetto.

Ad aprire i lavori nella plenaria con la vision dei CEO, Isabella Malagoli, CEO di Hera Comm per un confronto su come cambiano le competenze che le Società di Vendita devono avere al loro interno per restare competitivi.

“Non può esistere transizione energetica che non sia figlia degli stessi utilizzatori del mondo energetico quindi dal nostro punto di vista le utility non sono altro che un facilitatore della transizione”, con queste parole Manuel Piatti, Direttore Generale di Enercom ha sintetizzato il ruolo delle Utility, durante i lavori dell’Energy Executive Summit, che apre simbolicamente la road map verso Utility Day di novembre.

E proprio le sfide e le strategie per navigare la nuova era del mercato libero saranno tra gli argomenti dei diversi panel di discussione di Utility Day il 19 novembre, insieme a intelligenza artificiale e le sue applicazioni nel settore energetico, smart automation, digital platforms, data ownership, strategie di vendita ed efficienza energetica. L’ultima edizione ha riunito oltre 120 utility, ognuna con il proprio bagaglio di competenze ed esperienze, e quest’anno ne sono attese molte di più, per un’edizione davvero speciale.

“Quest’anno più che mai, con la decima edizione di Utility Day, ci impegniamo ad accompagnare l’arricchimento professionale di tutti gli attori che operano nel mercato della vendita Gas&Power, per guidare la trasformazione del settore verso un futuro sostenibile. – Commenta Francesca Cattoglio, Owner di iKN Italy – Le molteplici occasioni di incontro e confronto, le autorevoli voci dei personaggi coinvolti e le esperienze condivise durante l’evento, contribuiranno a definire i nuovi scenari del mercato energetico italiano!”.

Utility Day è tra i più importanti eventi di IKN, che da oltre 35 anni è al fianco dei manager nella loro crescita professionale, con percorsi formativi innovativi e personalizzati ed eventi business che attivano networking e ispirazione. Con i suoi eventi fino ad oggi ha coinvolto oltre 90.000 partecipanti, 25.000 aziende e 15.000 tra relatori nazionali e internazionali. Il costante ascolto e la ricerca continua sono alla base del lavoro dell’azienda, per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Utility Day

19 novembre 2024

NH Milano Congress Centre

Per partecipare: https://ikn.it/prodotto/utility-day/