Decor Pacis, Martignacco: “Tombe, lapidi, loculi e monumenti funebri per rendere indelebile la memoria dei defunti”

Settembre 28, 2023

(Martignacco – Udine 28 settembre 2023) – Arte funeraria, progettazione e lavorazioni artistiche su marmo e pietra realizzate su misura. Una lunga storia di competenza e professionalità

L’arte funeraria svolge da sempre un ruolo cruciale nel processo di commemorazione delle persone estinte; essa include una varietà di pratiche e di forme artistiche, quali: sculture, dipinti, incisioni, monumenti e oggetti decorativi volti a rendere indelebile la memoria dei defunti.

“Dai piccoli oggetti di decoro alle grandi opere cimiteriali, l’arte funeraria è una pratica molto richiesta da chi desidera omaggiare con un estremo saluto i propri cari estinti”, spiega Marco Feruglio, titolare, insieme alle figlie Elena ed Ilaria, delle Onoranze Funebri Decor Pacis. “Oltre a fornire servizi funebri, seguiamo le indicazioni e le richieste della famiglia per la progettazione personalizzata di tombe, la realizzazione di loculi, lapidi e monumenti con opere di edilizia funebre, corredando ogni lavoro nei minimi dettagli con arte sacra, marmi, bronzi e articoli cimiteriali. Professionalità e discrezione sono gli elementi che descrivono al meglio la nostra attività – aggiunge – offriamo un supporto a 360° gradi alle famiglie nei momenti delicati della perdita di una persona cara, occupandoci sia del disbrigo delle pratiche burocratiche inerenti al decesso che della sepoltura del defunto”.

Decor Pacis, sita in Martignacco in provincia di Udine, è un’agenzia funebre a gestione familiare specializzata nella fornitura di servizi cimiteriali professionali e nella realizzazione di opere di arte funeraria personalizzate. Decorazioni, incisioni e dettagli unici, mettendo a disposizione dei propri clienti un catalogo completo sia di articoli che di lavorazioni, proponendo differenti qualità di materiali e colori, nonché esempi di lavorazioni uniche nel loro genere dal quale poter prendere spunto. Al contempo è in grado di progettare e mettere in posa oggetti e strutture su misura in base alle richieste specifiche della committenza.

“Siamo perfettamente consapevoli che il momento della scelta della lapide e di tutto ciò che concerne l’allestimento della sepoltura, è particolarmente gravoso e delicato”, sottolinea Adam De Pauli, collaboratore tecnico dell’azienda. “Proprio per questo, nel massimo rispetto del dolore, assistiamo le famiglie offrendo tutto il necessario sostegno e la competenza decennale e, ove richiesto, subito dopo il rito funebre, accompagniamo personalmente i congiunti nei luoghi della sepoltura per la scelta di idee e soluzioni direttamente in loco. Questo passaggio, apparentemente banale, consente invece alla famiglia di affrontare in modo migliore l’incombenza imprescindibile della scelta della struttura e dei decori, grazie alla collaborazione di personale qualificato nell’iter di progettazione e gestione dei loculi cimiteriali”.

Contatti: https://www.decorpacis.it/