DeepL aggiunge il francese e lo spagnolo al suo assistente di scrittura IA

10 Luglio 2024

– Entro la fine del 2024 su DeepL Write Pro saranno disponibili anche l’italiano e il portoghese.

COLONIA, Germania, 10 luglio 2024 /PRNewswire/ — DeepL, leader globale dell’IA linguistica, introduce oggi due nuove lingue sul suo assistente di scrittura IA. Inizialmente rilasciato solo per inglese e tedesco, DeepL Write ora offre anche spagnolo e francese, rafforzando il suo servizio con altre due lingue franche fondamentali per fare affari in tutto il mondo. Questa aggiunta darà alle aziende internazionali la possibilità di migliorare la propria comunicazione d’impresa anche nei mercati francofoni e ispanofoni.

“Sentiamo spesso dai nostri clienti quanto possa essere complicata la comunicazione aziendale, anche nella propria lingua madre: è così che è nata l’idea di DeepL Write. Le aziende di tutto il mondo, comprese quelle dei Paesi francofoni e ispanofoni, si stanno rendendo conto dell’importanza non solo di tradurre testi, ma anche di confezionarne di ben scritti per comunicare con la clientela locale. Essenziale per lo sviluppo di DeepL Write è stato anche scoprire che alcuni utenti, pur di sfruttare la creatività di DeepL Traduttore, traducevano i testi in lingue casuali per poi ritradurli nell’originale”, afferma Jarek Kutylowski, fondatore e amministratore delegato di DeepL.

Secondo alcuni studi specialistici, una scarsa qualità dei testi costa alle aziende miliardi di dollari all’anno. Un recente sondaggio di Forbes condotto su 1000 impiegati statunitensi evidenzia come una comunicazione poco curata abbia avuto un impatto negativo sulla produttività per il 49% degli intervistati, nonché sulla soddisfazione professionale (50%) e sui livelli di stress (42%).

DeepL Write Pro è stato concepito per aiutare le imprese internazionali ad affrontare sfide come questa. Sfruttando i propri modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), infatti, consente di comunicare in modo più efficace tramite suggerimenti di editing mirati a migliorare la qualità dei testi. Alimentato dalla stessa infrastruttura proprietaria alla base di DeepL Traduttore, il prodotto di punta dell’azienda, DeepL Write è in grado di rilevare in tempo reale le sfumature linguistiche, il contesto e lo stile di scrittura. Oltre a correggere gli errori di grammatica, fornisce suggerimenti sulla scelta di parole e frasi e permette di riscrivere i testi in vari stili predefiniti (accademico, aziendale, colloquiale o semplice). Gli utenti possono quindi comunicare in modo più efficace con un effetto positivo sui rapporti di lavoro con colleghi, clienti e partner commerciali.

Tramite DeepL Write Pro è possibile rifinire i testi anche se non si hanno competenze da madrelingua, dando a chiunque gli strumenti per esprimersi al meglio in qualsiasi situazione. DeepL vanta anche funzioni di sicurezza avanzate, tra cui la crittografia TLS e l’eliminazione dei testi per garantire sempre la massima sicurezza dei dati.

“Siamo entusiasti anche di annunciare che entro la fine del 2024 aggiungeremo l’italiano e il portoghese a DeepL Write Pro. Mettendolo a disposizione dei nostri clienti in Italia, Brasile e Portogallo, daremo loro tutti gli strumenti necessari per perfezionare la comunicazione d’impresa, sia interna che esterna” dichiara Kutylowski.

Fin dalla sua nascita nel 2017, DeepL è diventato ben presto il fornitore di IA linguistica di fiducia per aziende in tutto il mondo nei settori più disparati, tra cui quello manifatturiero, legale, retail, sanitario, tecnologico e dei servizi professionali. La piattaforma di IA linguistica di DeepL si è rivelata un investimento fondamentale per le aziende internazionali, in grado di affrontare sfide linguistiche che spaziano dalla comunicazione interna all’assistenza clienti fino all’espansione nei mercati esteri. A differenza dei sistemi di IA generici, le soluzioni di traduzione e scrittura all’avanguardia di DeepL si basano su modelli di elaborazione linguistica specializzati, che non solo consentono di ottenere traduzioni più precise, ma che presentano anche un basso rischio di produrre le cosiddette allucinazioni o altre forme di disinformazione.

Per saperne di più su come DeepL Write Pro migliora la comunicazione aziendale in inglese, tedesco, francese e spagnolo, prova subito DeepL Write Pro.

L’aggiunta di nuove lingue a DeepL Write arriva dopo l’annuncio di un round di finanziamenti e di una valutazione da 2 miliardi di dollari, oltre all’integrazione dei propri modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) nel traduttore e alla sua inclusione nella lista di Forbes AI 50 delle aziende tecnologiche più innovative al mondo.

Informazioni su DeepL

La missione di DeepL è quella di abbattere le barriere linguistiche per le aziende di tutto il mondo. Oltre 100 000 aziende, enti governativi e milioni di utenti in 228 mercati internazionali si affidano alla piattaforma di IA linguistica di DeepL per tradurre con precisione e migliorare il modo di scrivere. Progettate per soddisfare le esigenze di sicurezza aziendale, le soluzioni IA di DeepL permettono alle aziende di trasformare la comunicazione, espandere i mercati e incrementare la produttività. Fondata nel 2017 dall’amministratore delegato Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, DeepL conta a oggi oltre 900 dipendenti appassionati ed è sostenuta da investitori di fama mondiale, tra cui Benchmark, IVP e Index Ventures.

