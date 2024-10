DeepL apre un hub tecnologico negli Stati Uniti e amplia il suo team dirigenziale

1 Ottobre 2024

NEW YORK, 1 ottobre 2024 /PRNewswire/ — DeepL, leader dell’IA linguistica, annuncia oggi l’apertura del suo primo hub tecnologico statunitense a New York, come ulteriore prova del suo sviluppo e investimento negli Stati Uniti. Il nuovo ufficio consolida la presenza dell’azienda sul territorio e sarà una risorsa chiave per soddisfare la crescente domanda di strumenti per la traduzione e la scrittura alimentati dalla sua IA leader del settore. L’azienda annuncia inoltre l’ingresso di due nuovi dirigenti: Sebastian Enderlein come direttore tecnico (CTO) e Steve Rotter come direttore marketing (CMO). Portando insieme oltre 30 anni di esperienza, daranno entrambi un contributo fondamentale alla guida delle iniziative di crescita strategica su scala globale, assicurandosi che DeepL rimanga all’avanguardia nel campo dell’IA linguistica.

Il nuovo ufficio di New York servirà da hub tecnologico negli Stati Uniti, da un lato intensificando lo sviluppo dei prodotti e la ricerca, dall’altro rafforzando il posizionamento di DeepL sul territorio, con la possibilità di supportare meglio la sua clientela statunitense sempre più numerosa. Tra i clienti di DeepL spiccano infatti metà delle Fortune 500 e tante aziende leader di vari settori, come Zendesk, Coursera e molte altre ancora. Consapevole del variegato pool di talenti che contraddistingue New York, DeepL sta attivamente cercando professionisti nel campo dello sviluppo dei prodotti e dell’ingegneria, con l’obiettivo di raddoppiare le dimensioni dell’hub nei prossimi 12 mesi.

“Il lancio del primo hub tecnologico statunitense di DeepL a New York ci posiziona al centro di uno dei più grandi pool di talenti del mercato e ci avvicina ai nostri clienti, tra cui molte aziende Fortune 500”, afferma Jarek Kutylowski, amministratore delegato e fondatore di DeepL. “Grazie a questo hub potremo concentrarci sull’innovazione dei prodotti e sull’ingegneria, così da fornire soluzioni IA linguistiche all’avanguardia che aiutino i nostri clienti a crescere e ad abbattere le barriere linguistiche”.

A supportare ulteriormente questa crescita è la nomina di due nuovi dirigenti, che insieme portano oltre 30 anni di esperienza di leadership nel settore tecnologico statunitense e globale:

“In un momento come questo in cui l’IA è sulla bocca di tutti, DeepL ha saputo attirarmi grazie al suo impegno verso una tecnologia utile: l’IA di DeepL infatti non è fine a sé stessa, ma risponde a esigenze reali, in particolare al problema cruciale delle barriere linguistiche che al giorno d’oggi affliggono praticamente ogni azienda e individuo”, dichiara Sebastian Enderlein, direttore tecnico di DeepL. “La missione, l’ambizione del team e l’impegno di DeepL nel rimanere all’avanguardia nel campo dell’IA la rendono un’opportunità estremamente interessante. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro per continuare a spingere i confini dell’IA linguistica negli Stati Uniti e in tutto il mondo”.

“Nella mia esperienza nel marketing, ho visto in prima persona come il linguaggio giochi un ruolo decisivo nel successo o nel fallimento di un business. In un mondo in cui la chiarezza e la coerenza possono contraddistinguere un brand, l’ostacolo principale alla crescita sono le barriere linguistiche”, sostiene Steve Rotter, direttore marketing di DeepL. “Sono entusiasta di entrare in DeepL, dove offriamo a oltre 100 000 aziende internazionali gli strumenti per relazionarsi al meglio con i propri clienti, espandersi in nuovi mercati e aumentare l’engagement del proprio brand”.

La domanda per le soluzioni IA è in aumento tra le imprese globali: un recente studio di IBM ha infatti rilevato che il 42% delle aziende sta impiegando attivamente l’IA, mentre il 40% la sta prendendo in considerazione. In questo panorama in continua evoluzione, DeepL risulta all’avanguardia nell’applicazione dell’IA con l’obiettivo di trasformare il settore linguistico, un settore del valore di 67,9 miliardi di dollari e che si prevede crescerà fino a 95,3 miliardi di dollari entro il 2028. Dalla sua nascita nel 2017, DeepL è diventato il fornitore di IA linguistica di riferimento per le imprese di tutto il mondo. Le sue soluzioni costituiscono un investimento fondamentale per le aziende in forte espansione internazionale che affrontano sfide comunicative dal servizio clienti al marketing, dalla documentazione legale alla collaborazione interna. Oltre a 100 000 aziende, enti governativi e altre organizzazioni da tutto il mondo, la sua vasta rete di clienti in forte espansione ora vanta anche metà delle imprese incluse nella lista Fortune 500.

Questo annuncio non è che l’ultimo traguardo in un periodo di notevole crescita e slancio per DeepL. L’azienda ha da poco annunciato gli ultimi aggiornamenti alla funzione del glossario e ha presentato il suo modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) di nuova generazione, che supera GPT-4, Google e Microsoft per qualità di traduzione e stabilisce un nuovo standard di personalizzazione, precisione e prestazione. DeepL è stata inoltre recentemente inserita nella lista Forbes Cloud 100 e ha annunciato di aver raccolto a maggio un nuovo investimento da 300 milioni di dollari con una valutazione di 2 miliardi di dollari in un round guidato dalla rinomata società di investimenti late-stage Index Ventures.

Informazioni su DeepL

La missione di DeepL è quella di abbattere le barriere linguistiche per le aziende di tutto il mondo. Oltre 100 000 aziende, enti governativi e altre organizzazioni, nonché milioni di utenti in 63 mercati internazionali si affidano alla piattaforma di IA linguistica di DeepL per tradurre con precisione e migliorare il modo di scrivere. Progettate per soddisfare le esigenze di sicurezza aziendale, le soluzioni IA di DeepL permettono alle aziende di trasformare la comunicazione, espandere i mercati e incrementare la produttività. Fondata nel 2017 dall’amministratore delegato Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, DeepL conta a oggi oltre 900 dipendenti appassionati ed è sostenuta da investitori di fama mondiale, tra cui Benchmark, IVP e Index Ventures.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2447716/DeepL_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/deepl-apre-un-hub-tecnologico-negli-stati-uniti-e-amplia-il-suo-team-dirigenziale-302263503.html