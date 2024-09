DeepL lancia il primo generatore di glossari del settore, per garantire coerenza e uniformità a livello di comunicazione e brand

18 Settembre 2024

Grazie all’inedito generatore di glossari, alle nuove lingue supportate e ad altre novità, la funzione del glossario di DeepL permetterà alle aziende in tutto il mondo di tradurre in modo ancora più rapido, efficace e conveniente.

COLONIA, Germania, 18 settembre 2024 /PRNewswire/ — DeepL, leader globale dell’IA linguistica, annuncia oggi degli aggiornamenti alla funzione del glossario, uno strumento utile per aziende e professionisti che consente di integrare terminologia personalizzata nelle traduzioni per garantire coerenza e precisione. Tra le novità c’è il primo generatore automatico di glossari del settore, che aiuta a semplificare e velocizzare il processo di creazione dei glossari per le traduzioni. Inoltre, il glossario è ora disponibile in diverse nuove lingue e all’interno delle integrazioni ed estensioni per browser di DeepL: si inserisce alla perfezione nei flussi di lavoro dei team per offrire un’esperienza utente ancora più accessibile e fluida sul web e su applicazioni come Google Workspace e Microsoft 365.

“La traduzione automatica è indispensabile a livello aziendale per abbattere le barriere linguistiche nella realtà sempre più interconnessa in cui viviamo. L’avanzato glossario di DeepL permette di avvicinarsi a questo obiettivo personalizzando le traduzioni in base alla terminologia e alle esigenze specifiche della propria azienda”, dichiara Christopher Osborne, vicepresidente del team di prodotto di DeepL. “Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per migliorare l’esperienza di utilizzo di DeepL e per fornire un valore e un ROI maggiori a più di 100 000 clienti in tutto il mondo. Grazie alle nuove funzioni, infatti, il nostro glossario è ancora più efficiente, accessibile e intuitivo: i team possono personalizzare e uniformare le traduzioni, dedicando meno tempo ad alternative più dispendiose come la traduzione manuale o gli strumenti di ricerca e sostituzione”.

Un utilizzo coerente di terminologia tecnica, nomi dei prodotti e linguaggio del brand in tutte le comunicazioni e in ogni lingua è fondamentale affinché un’azienda riesca a trasmettere il messaggio giusto a team, clienti e mercati in tutto il mondo. Per questo si tratta di un investimento importante per chi punta a profitti più alti. Alcuni studi dimostrano che un branding uniforme può aumentare i profitti almeno del 20%* e migliorare la visibilità da tre a quattro volte**, ma spesso ottenerlo comporta costi e difficoltà non trascurabili. La funzione del glossario di DeepL semplifica questo processo e consente ad aziende e professionisti di creare e diffondere facilmente testi multilingue coerenti e di alta qualità all’interno dei vari team. Offre, infatti, la possibilità di creare e gestire glossari di traduzione personalizzati, per tradurre parole e frasi specifiche in modo uniforme rispettando la propria terminologia.

Ecco le nuove funzioni del glossario di DeepL:

A differenza di altri strumenti di ricerca e sostituzione, il glossario di DeepL possiede eccellenti capacità di comprensione del contesto ed elaborazione degli elementi grammaticali complessi (come caso, genere e tempo verbale) che producono traduzioni precise e idiomatiche. Il post-editing necessario è quindi minore, il che si traduce in un notevole aumento della produttività. Test alla cieca condotti con esperti linguistici dimostrano che, con DeepL, i tempi di post-editing sono inferiori del 30% rispetto a Google Traduttore e del 20% rispetto a Chat GPT-4. Inoltre, DeepL richiede una quantità di modifiche nettamente minore rispetto a Google Traduttore e Chat GPT-4, per cui invece il numero di interventi aumenta da due a tre volte.

Con DeepL Pro, la funzione del glossario offre anche una maggiore sicurezza dei dati, grazie ai centri di elaborazione dati proprietari, alle certificazioni e agli standard di conformità di primo livello (è conforme alla norma ISO 27001, al GDPR e al report SOC 2 tipo 2), alla crittografia dei dati e all’impegno a non utilizzare mai i dati dei clienti di DeepL Pro per addestrare i modelli.

Il generatore di glossari di DeepL è ora disponibile per gli abbonati a DeepL Pro Advanced e Ultimate, per file TMX/DOCX/PDF. Per il momento le lingue supportate dai glossari sono tedesco, spagnolo, giapponese, italiano, francese e russo (da e verso l’inglese), con altre lingue in arrivo prossimamente.

Scopri di più su DeepL Pro e prova subito il glossario.

Informazioni su DeepL

La missione di DeepL è quella di abbattere le barriere linguistiche per le aziende di tutto il mondo. Oltre 100 000 aziende, enti governativi e milioni di utenti in 228 mercati internazionali si affidano alla piattaforma di IA linguistica di DeepL per tradurre con precisione e migliorare la scrittura. Progettate per soddisfare le esigenze di sicurezza aziendale, le soluzioni IA di DeepL permettono alle aziende di trasformare la comunicazione, espandere i mercati e incrementare la produttività. Fondata nel 2017 dall’amministratore delegato Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, DeepL conta a oggi oltre 900 dipendenti appassionati ed è sostenuta da investitori di fama mondiale, tra cui Benchmark, IVP e Index Ventures.

* Marq, “2021 Brand Consistency Report”. ** Demand Metric x Lucid Press, report “Impact of Brand Consistency”, 2016.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2447716/DeepL_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/deepl-lancia-il-primo-generatore-di-glossari-del-settore-per-garantire-coerenza-e-uniformita-a-livello-di-comunicazione-e-brand-302251472.html