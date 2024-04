DEKRA registra un eccellente anno finanziario 2023

26 Aprile 2024

Fatturato da record al di sopra delle aspettative dell’azienda

STUTTGART, Germany, 26 aprile 2024 /PRNewswire/ — Il 2023 è stato un eccellente anno finanziario per DEKRA. Il fatturato globale è aumentato notevolmente, raggiungendo livelli mai visti di 4,1 miliardi di euro (+8% rispetto al 2022: 3,8 miliardi di euro) – superando le aspettative e dimostrando una forte crescita rispetto ad aziende simili del settore. I profitti sono cresciuti considerevolmente raggiungendo rispettivamente un margine EBITDA rettificato di 455,5 milioni di euro (+7,8% rispetto al 2022) e un margine EBIT rettificato di 255,3 milioni di euro (+12,8% rispetto al 2022).

Su questa base, DEKRA punta a sfruttare appieno nel 2024 il suo vantaggio di azienda pionieristica per quanto riguarda le tecnologie future e le nuove norme introdotte. Con l’ulteriore impulso dato alla ‘Strategy 2025’, si prevede una crescita del fatturato media a una cifra. Nel 2025, l’anno del centenario dell’azienda, DEKRA si propone di affermarsi come partner preferenziale per servizi TIC di prima classe nei settori commerciali in crescita della mobilità del futuro, della cyber sicurezza e dell’intelligenza artificiale (IA).

“Nel 2023, DEKRA ha migliorato ancora una volta le sue prestazioni economiche – nonostante le tensioni economiche e geopolitiche esistenti”, ha affermato l’Amministratore delegato di DEKRA Stan Zurkiewicz in occasione della conferenza stampa annuale dell’azienda. “Tutte le sei regioni e tutte le Divisioni Servizi hanno contribuito a dare un forte impulso alle vendite, raggiungendo un record assoluto di fatturato. Le nostre forti aree commerciali tradizionali e il nostro vantaggio di azienda pionieristica per temi futuri alimentano il nostro ottimismo per quanto riguarda la crescita sia del fatturato che del margine, nonché il raggiungimento dei nostri obiettivi strategici”.

Mentre le regioni di DEKRA America (+27%), Europa Centro-Orientale e Medio Oriente (+13%) hanno registrato i più alti valori di crescita nel 2023, il fatturato principale in termini assoluti è stato raggiunto nella regione GSA (Germania, Svizzera, Austria: 2,6 miliardi di euro).

Dalla prospettiva delle aree commerciali, la principale fonte di fatturato sono stati ancora una volta i servizi per i veicoli. Con 31,6 milioni di test eseguiti, DEKRA ha riconfermato il suo ruolo di leader di mercato mondiale per i test per veicoli.

Leggete la versione completa qui: www.dekra.it/it/news/

– L’immagine è disponibile all’indirizzo AP –

CONTACT: Uta Leitner Phone : +49.711.7861- 2877Fax : +49.711.7861- 2240 E-Mail :Uta.Leitner@dekra.com Corporate CommunicationsHandwerkstraße 1570565 Stuttgart, Germanywww.dekra.com/en/press-overview

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/dekra-registra-un-eccellente-anno-finanziario-2023-302127617.html