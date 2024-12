Delta Force Nuovo sparatutto in prima persona dal team dietro Call of Duty: Ora disponibile per dispositivi mobili

5 Dicembre 2024

La campagna multigiocatore gratuita per PC è ora disponibile su Steam; le versioni per iOS, Android e Google Play Games su PC saranno lanciate il 20 gennaio; la campagna Black Hawk Down seguirà poco dopo

LOS ANGELES, 5 dicembre 2024 /PRNewswire/ — Lancio della missione! Il Team Jade ha rilasciato oggi la sua attesissima open beta multigiocatore per lo sparatutto tattico in prima persona Delta Force. Dopo il successo riscosso allo Steam Next Fest, in cui Delta Force è stato il quarto titolo più desiderato e ha raggiunto il primo posto in tutte e tre le classifiche dello Steam Next Fest, il Team Jade è entusiasta di portare altri contenuti ampliati, come nuove armi e operatori, mappe uniche, missioni coinvolgenti e altro ancora alla campagna multigiocatore.

“L’intero Team Jade è orgoglioso di presentare al mondo la nostra visione di Delta Force”, ha affermato Shadow Guo, Game Director di Delta Force. “Siamo davvero entusiasti di unirci ai giocatori di tutto il mondo con questo nuovo ed entusiasmante sparatutto, che speriamo porterà tanto divertimento di gioco quanto ce ne ha portato nel realizzarlo.”

Disponibile al lancio con la Genesis Season, Delta Force offrirà un’ampia gamma di modalità multigiocatore, un arsenale di armi vasto e personalizzabile, una grafica di prim’ordine e molto altro. Una campagna ricca di azione per giocatore singolo/cooperativa sarà disponibile a gennaio 2025. Inoltre, Delta Force sarà disponibile per PC su App Store, Google Play Store e Google Play Games il 20 gennaio 2025, con la preregistrazione che inizia oggi.

La Open Beta per PC include entrambe le modalità multigiocatore, ovvero:

Per maggiori informazioni su Delta Force visita il nostro sito web ufficiale e il nostro canale YouTube , con ulteriori aggiornamenti disponibili su X, Facebook, Instagram e TikTok.

Informazioni su Delta Force

Delta Force è l’imminente sparatutto tattico free-to-play che rappresenta il prossimo capitolo dell’amata serie Delta Force, che presenterà modalità multigiocatore su larga scala, così come una campagna single-player/co-op ricca di azione, un vasto arsenale di armi per la personalizzazione e molto altro. La versione Open Beta di Delta Force per PC verrà lanciata il 5 dicembre e i giocatori potranno unirsi alla mischia ottenendo il gioco gratuitamente tramite il sito web, le pagine di Steam ed Epic Games Store . I giocatori possono ora pre-registrarsi anche su App Store, Google Play Store e Google Play Games su PC per il lancio del 20 gennaio 2025.

Informazioni su Team Jade

Team Jade è un ramo importante del TiMi Studio Group, famoso per Call of Duty: Mobile e Assault Fire, quest’ultimo il gioco sparatutto cinese per PC più popolare dell’ultimo decennio. Con un organico di centinaia di veterani del settore, il team ha ottenuto numerosi riconoscimenti prestigiosi, tra cui i premi BAFTA e TGA.

