Delta presenta soluzioni energetiche intelligenti per reti a basse emissioni di carbonio e per la transizione energetica presso la fiera The Smarter E Europe

– HANNOVER, Germany, 8 giugno 2023 /PRNewswire/ — Delta, leader mondiale nelle soluzioni di gestione energetica e termica, annuncia la sua partecipazione al “The Smarter E Europe” di Monaco per dimostrare le sue rivoluzionarie soluzioni Smart Energy per reti a basse emissioni di carbonio e per la transizione energetica. Comprendendo le soluzioni Delta per l’energia solare, lo stoccaggio dell’ energia e la ricarica di veicoli elettrici (EV), le sue soluzioni Smart Energy consentono di sfruttare le fonti di energia rinnovabile, facilitano l’installazione del servizio di ricarica e ottimizzano l’efficienza energetica al punto di consumo.

Andreas Hoischen, Direttore Senior dell’Unità di Business degli Inverter Fotovoltaici di Delta EMEA, ha dichiarato: ” Le soluzioni di energia rinnovabile all’avanguardia di Delta vengono implementate in una vasta gamma di applicazioni a livello globale, che vanno dall’installazione residenziale e commerciale fino a quella su larga scala. Le tecnologie innovative di Delta contribuiscono a guidare la transizione energetica verso un futuro pulito e sostenibile a zero emissioni, in linea con l’obiettivo dell’UE di neutralità delle emissioni entro il 2050″.

“In risposta al boom dei veicoli elettrici, Delta ha fornito oltre 2 milioni di caricatori per veicoli elettrici a livello globaleInoltre, per fornire la potenza necessaria senza influire in modo significativosulla rete esistente, le soluzioni di ‘infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici di Delta contribuiscono a gestire intelligentemente la capacità di ricarica e l’energia del sito, alleviando la pressione sulle compagnie di servizi pubblici e massimizzando il ROI per i nostri clienti. L’obiettivo di Delta è incoraggiare una mobilità e infrastrutture energetiche più pulite ed ecologiche”, ha aggiunto Vincent Lin, Direttore Senior dello sviluppo commerciale di e-Mobility & Smart Energy Solutions di Delta EMEA.

Delta presenterà una gamma completa di soluzioni Smart Energy abilitate dal sistema di gestione dell’energia DeltaGrid® presso la fiera “The Smarter E Europe”, tra cui:

Soluzioni solari

Delta presenterà la sua completa gamma di inverter fotovoltaici solari che include i modelli M15A/M20A/M30A Flex – per applicazioni e ambienti che richiedono bassi livelli di rumore – fino ai modelli M50A/M70A/M100A Flex, per sistemi di grandi dimensioni su tetti complessi. Il punto forte della gamma è M100A Flex, con caratteristiche come rilevamento di guasti da arco, dispositivi di protezione da sovratensioni CA/CC di tipo 2 (CC di tipo 1+2 opzionale), funzione anti-PID (degrado indotto dal potenziale), protezione contro l’inversione di polarità e monitoraggio delle stringhe con emissione rapida dei dati della curva I-V, rendendolo ideale per grandi impianti fotovoltaici commerciali su tetto. Un altro punto forte è il popolare inverter M125HV a terra con una potenza di 140 kVA, dotato di 20 ingressi CC per la massima flessibilità nella disposizione del parco fotovoltaico e un’efficienza di picco del 99,1%. La gamma completa di inverter fotovoltaici a basso consumo energetico soddisfa varie esigenze applicative, da impianti commerciali su tetto a centrali elettriche su larga scala.

Soluzioni di stoccaggio dell’energia

La gestione dell’energia e le problematiche legate alla capacità di erogazione sono aumentate a causa delle alternative energetiche rinnovabili e della mobilità elettrica. La richiesta di soluzioni di stoccaggio dell’energia per bilanciare l’offerta e la domanda è diventata sempre più critica.. Per i clienti commerciali e industriali che necessitano di Soluzioni di stoccaggio dell’energia, Delta propone la propria soluzione Energy Storage Skid, un sistema integrato prefabbricato di stoccaggio dell’energia che include sistema di condizionamento dell’energia, batteria, sistema di distribuzione dell’energia e sistemi di controllo e comunicazione preconfigurati in un’unità base e integrati con il sistema di gestione dell’energia DeltaGrid®, una piattaforma innovativa che offre servizi digitali e funzionalità avanzate di controllo dell’energia. È adatto per applicazioni con spazio limitato che richiede un’implementazione rapida e può essere configurata in base alle esigenze correnti, riservando al contempo flessibilità per una futura espansione.

Soluzioni di ricarica per veicoli elettrici

Delta presenterà la completa gamma di soluzioni per l’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici, che è stata ampiamente accolta e finora sono stati forniti oltre 2 milioni di dispositivi di ricarica EV Delta ai clienti in tutto il mondo. Con una gamma completa di soluzioni per caricabatterie CA, caricabatterie CC e caricabatterie ultra veloci, le soluzioni di Delta possono essere applicate a varie situazioni, che vanno dalla ricarica residenziale, commerciale, flotte fino alla ricarica pubblica. Lo stand Delta a “The Smarter E Europe” si trova nel padiglione B3, stand n. 350, dal 14 al 16 giugno presso il Messe Munich.

Informazioni su Delta

Fondata nel 1971, Delta è un’azienda leader a livello mondiale che produce alimentatori switching e prodotti per la gestione termica. Delta offre un ricco portafoglio di sistemi e soluzioni intelligenti per il risparmio energetico in vari settori, quali automazione industriale e degli edifici, telecomunicazioni, infrastruttura dei data center, ricarica di veicoli elettrici, energia rinnovabile, stoccaggio dell’energia e soluzioni di visualizzazione per promuovere lo sviluppo della produzione intelligente e delle città sostenibili. In linea con il suo obiettivo di responsabilità aziendale e guidata dal motto “Innovare, risparmiare e proteggere l’ambiente per garantire un futuro migliore”, Delta sfrutta le sue competenze chiave nel campo dei componenti elettronici di alimentazione ad alta efficienza e il suo modello di business con ESG integrata per affrontare i principali problemi ambientali, come il cambiamento climatico. Delta offre ai clienti numerosi servizi tramite i suoi uffici vendite, i centri di ricerca e sviluppo e gli impianti di produzione dislocati in quasi 200 sedi nei 5 continenti.

Nel corso degli anni, Delta ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti globali per i risultati conseguiti, le tecnologie innovative e l’impegno a favore della ESG. Dal 2011, Delta è stata inclusa nel Dow Jones Sustainability™ World Index (DJSI World) per 12 anni consecutivi. Nel 2022, Delta ha anche ricevuto il riconoscimento del CDP con due valutazioni di livello “A” per il notevole contributo nell’affrontare i problemi legati al cambiamento climatico e alla sicurezza idrica ed è stata nominata per il terzo anno consecutivo Supplier Engagement Leader per il suo continuo sviluppo di una catena del valore sostenibile.

Per informazioni dettagliate su Delta, visitare il sito Web: www.delta-emea.com

