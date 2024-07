Delvitech ed Eurotech: una partnership per portare il controllo di qualità ad un livello superiore

4 Luglio 2024

dai modelli matematici alla ispezione ottica automatizzata basata su reti neurali e IA applicate all’edge

AMARO, Italia, 4 luglio 2024 /PRNewswire/ — Delvitech azienda tecnologica leader nel settore dell’ispezione ottica automatizzata 3D di circuiti stampati assemblati basata sull’intelligenza artificiale ed Eurotech, azienda multinazionale che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer ad altissime prestazioni, hanno stretto una partnership per spostare la frontiera della tecnologia nei controlli di qualità, aumentando notevolmente i tempi di produttività delle macchine e riducendo significativamente gli sprechi e le rilavorazioni.

Le soluzioni Delvitech utilizzano una tecnologia altamente innovativa che si basa sulle più evolute reti neurali: la testa ottica brevettata permette di raccogliere le informazioni sotto forma di immagini, le quali, grazie a un’elevatissima capacità computazionale, vengono trasmesse al software di proprietà, dove, tramite l’applicazione di reti neurali, vengono analizzate, consentendo di identificare eventuali errori. Per gestire l’elevato volume di dati l’hardware fornito da Eurotech consente di garantire velocità e precisione di calcolo.

La soluzione integrata 3D si presenta sul mercato come altamente competitiva e flessibile in quanto permette di customizzare il prodotto sulle reali esigenze del cliente finale. In un contesto storico in cui l’elettronica delle schede diventa sempre più complicata, la soluzione di Delvitech supera i limiti della tecnologia tradizionale basata su modelli matematici riuscendo ad analizzare anche, ad esempio, parti metalliche, colle trasparenti e componenti siliconiche.

La collaborazione tra Eurotech e Delvitech consente alle due aziende di guardare al futuro in modo ambizioso, offrendo al cliente finale una soluzione che supera la mera identificazione degli errori, trainando i modelli di IA e individuando deviazioni e tendenze, consentendo di prevenire proattivamente errori futuri e migliorare la qualità dei processi.

“In un contesto in cui le esigenze relative al controllo qualità sono in costante crescita, non è solo necessario sviluppare sistemi di ispezione ottica capaci di garantire prestazioni ottimali, ma è anche fondamentale avvalersi di partner in grado di fornire alternative all’avanguardia. Eurotech garantisce proposte estremamente solide grazie ai test approfonditi effettuati su ogni macchina prodotta e ci ha fornito una soluzione personalizzata in base alle nostre elevate esigenze di performance.” Ha affermato Roberto Gatti, CEO di Delvitech.

Paul Chawla, CEO di Eurotech, aggiunge: “La nostra collaborazione con Delvitech conferma l’efficacia delle nostre soluzioni Edge AI. Riusciamo ad abilitare le potenzialità dei nostri partner in modo da dare al cliente finale una soluzione che consenta l’efficientamento dei processi produttivi, la riduzione dei costi e la scalabilità in contesti in cui la precisione, la velocità ed i volumi sono critici.”

Se oggi la partnership vede come ambito di applicazione il controllo ottico delle schede, l’ambizione di entrambe le aziende è quella di fare la differenza anche in altri comparti: dal medicale all’alimentare, mettendo sempre una forte attenzione alla cybersecurity e alla sostenibilità.

Mentre Delvitech e Eurotech avanzano insieme verso un futuro tecnologicamente avanzato, ciascuna porta il proprio contributo unico. Delvitech promette: “meno errori, meno sprechi, meno CO2, più futuro.” Per Eurotech, il focus è “più sicurezza, più resilienza, più efficienza’, assicurando una gestione degli asset efficace e una scalabilità rapida. Questi impegni riflettono l’obiettivo comune di superare le aspettative del mercato odierno e di domani.

Eurotech

Eurotech (ETH:IM) è una multinazionale che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per l’Internet of Things (IoT) complete di servizi, software e hardware a integratori di sistemi e aziende. Adottando le soluzioni di Eurotech, i clienti hanno accesso a componenti e piattaforme software per l’IoT, a Edge Gateway per abilitare il monitoraggio di asset e a Edge Computer ad alte prestazioni (HPEC) per applicazioni anche di Intelligenza Artificiale (AI). Per offrire soluzioni sempre più complete Eurotech ha attivato partnership con aziende leader nel loro ambito d’azione, creando così un ecosistema globale che le permette di realizzare soluzioni “best in class” per l’Internet of Things Industriale.

Delvitech

Delvitech, azienda svizzera di spicco nel settore dell’ispezione ottica automatica (AOI) basata sull’intelligenza artificiale, sta rivoluzionando il panorama dell’assemblaggio dei circuiti stampati (PCB) e della produzione elettronica. Concentrandosi sull’innovazione e sulla qualità, Delvitech ottimizza i costi e i processi, garantendo la scalabilità e la coerenza delle ispezioni su tutte le linee di produzione. Il suo obiettivo è rendere il processo di produzione dei PCB più veloce, affidabile e facilmente adattabile, non solo individuando gli errori, ma controllando l’intero processo produttivo. La soluzione di Delvitech non solo mira a minimizzare gli errori, ma si impegna anche a ridurre gli sprechi, a diminuire le emissioni di CO2 attraverso lo sviluppo della prima soluzione di ispezione ottica sostenibile.

