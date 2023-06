DentalMonitoring reinventa l’esperienza di scansione

Giugno 26, 2023

– PARIGI e AUSTIN, Texas, 26 giugno 2023 /PRNewswire/ — DentalMonitoring annuncia la sua più recente innovazione: ScanAssist, l’unica procedura di scansione guidata dall’intelligenza artificiale disponibile in ortodonzia, progettata per offrire un’esperienza che sia divertente e coinvolgente per il paziente e che, al contempo, fornisca una qualità fotografica senza precedenti per l’analisi clinica.

Per visualizzare il comunicato stampa multimediale, cliccare su: https://www.multivu.com/players/uk/9180551-dentalmonitoring-reinvents-scan-experience/

ScanAssist aiuta i pazienti a completare le proprie scansioni in modo rapido ed efficiente, con istruzioni guidate dall’intelligenza artificiale e feedback in tempo reale. Questo sistema in-app, guida i pazienti nei movimenti di scansione tramite il modello 3D di una bocca, reso disponibile ai pazienti nel corso della scansione, così da garantire immagini di alta qualità e analisi dettagliate su salute orale e avanzamento dei trattamenti. La funzionalità offre ai pazienti un’esperienza quasi da gioco, includendo segnali audiovisivi che sono stati progettati per aumentare la motivazione e la regolarità.

“L’innovazione è il motore che ci spinge a creare soluzioni come ScanAssist, che utilizza una tecnologia unica nel suo genere, basata sull’intelligenza artificiale, che ci permetterà di guidare i pazienti in ogni fase”, afferma il CEO di DentalMonitoring, Philippe Salah. “Siamo entusiasti del fatto che medici e pazienti possano utilizzare le nostre soluzioni per ottenere la miglior esperienza di trattamento possibile”.

ScanAssist è la più recente aggiunta all’app DentalMonitoring, che utilizza software e intelligenza artificiale per rilevare oltre 130 osservazioni intraorali per il trattamento di apparecchi e allineatori per ogni paziente.

I medici interessati a saperne di più su come trarre vantaggio dalle soluzioni ortodontiche basate sull’intelligenza artificiale, possono visitare dental-monitoring.com.

Informazioni su DentalMonitoring: www.dental-monitoring.com

Lo scopo di DentalMonitoring è rendere più intelligente l’ortodonzia. Alimentata dall’intelligenza artificiale più avanzata del settore, DentalMonitoring ha sviluppato soluzioni complete orientate ai medici, così da aiutare gli ortodontisti a crescere e ottimizzare la propria professione, fornire cure cliniche superiori e offrire un’esperienza migliore al paziente. Dal coinvolgimento e la conversione dei potenziali clienti fino al monitoraggio remoto di tutti i tipi di trattamenti, le piattaforme uniche di DentalMonitoring offrono agli ortodontisti cure più connesse, intelligenti e sostenibili. DentalMonitoring impiega più di 400 persone in 18 Paesi e 10 uffici, tra cui Parigi, Austin, Londra, Sydney, Hong Kong e Tokyo.

Contatti:Anne-Claire Sanz, Global Head of Marketing, a.sanz@dental-monitoring.com: +33 01 86 95 01 01Emily de Moraes, Communication Manager, e.demoraes@dental-monitoring.com: +1 737 201 9002

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2107834/DentalMonitoring_ScanAssist.mp4Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2107827/DentalMonitoring_Scanbox.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2107826/DentalMonitoring_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/dentalmonitoring-reinventa-lesperienza-di-scansione-301863353.html