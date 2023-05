Dentista dei vip Milano: le tecniche di estetica dentale spiegate da Gianpaolo Cannizzo

Maggio 23, 2023

(Adnkronos) – Un excursus tra le tecniche di dentistica estetica più comuni

Milano, 23 Maggio 2023. “Ci sono diverse tecniche di estetica dentale che gli specialisti possono utilizzare per migliorare l’aspetto dei denti e il sorriso dei pazienti” spiega il Dr Cannizzo Gianpaolo, il dentista dei Vip con base a Milano. “Cercherò brevemente di illustrare alcune delle tecniche più utilizzate nel nostro settore per il raggiungimento del corretto equilibrio tra estetica dentale e salute del cavo orale”.

Il più utilizzato e richiesto anche dai clienti del Dr Cannizzo è lo schiarimento dentale. “Lo schiarimento dentale è una procedura non invasiva che può migliorare significativamente il colore dei denti. Questa tecnica può essere eseguita in studio, sconsiglio di farlo a casa”, ammette lo specialista milanese. “Coinvolge l’uso di gel o liquidi sbiancanti che vengono applicati sulla superficie dei denti”.

Oltre allo sbiancamento, ad essere impiegato molto nell’universo dell’estetica dentale di alto livello sono i laminati dentali. “Si tratta di sottili strati di porcellana o composti simili che vengono incollati sulla superficie dei denti”, spiega il Dr Cannizzo Gianpaolo, “questa tecnica può correggere i denti disallineati, scheggiati o macchiati e può anche migliorare la forma e la dimensione dei denti”. Rapida da attuarsi, verosimilmente mini-invasiva, graditissima al mondo Vip internazionale.

A seguire, un’altra importante soluzione: l’allineamento dei denti e la loro correzione. “Questa tecnica può essere eseguita con l’uso di apparecchi di ortodonzia tradizionale o di tecnologie più recenti come gli allineatori trasparenti, meno aggressivi e docili al sorriso. Queste tecniche possono migliorare significativamente la posizione e l’allineamento dei denti, correggendo problemi di malocclusione e implementando notevolmente l’estetica del sorriso”, spiega Cannizzo, dentista dei vip a Milano.

Continuando questo breve excursus relativamente all’estetica dentale, il Dr Cannizzo Gianpaolo si sofferma sulle corone dentali: utilissime al bilanciamento estetico del sorriso e innovative protezioni naturali per il dente che viene così anche protetto e rinvigorito. “Sono coperture protettive per i denti che possono migliorare la loro forma, la loro dimensione e il colore in base all’effetto che il paziente vuole raggiungere”. Questa tecnica può essere utilizzata per correggere i denti danneggiati o deboli e per coprire i denti con grandi otturazioni o cavità. Simile a questa tecnica, è infine il bonding dentale: una praticata in cui viene applicato un materiale composito sulla superficie dei denti per correggere difetti come piccole cavità, macchie o denti scheggiati.

“Notoriamente ci sono anche molte altre tecniche di estetica dentale che gli specialisti del nostro studio sono soliti offrire ai nostri clienti”, conclude il Dr Cannizzo Gianpaolo. “A seconda delle esigenze del paziente, delle problematiche odontoiatriche riscontrate, del budget, e del tempo desiderato per l’intervento”.

Accordare efficienza e tempestività al cliente sono sempre stati i due pilastri dello studio Cannizzo Milano. “Gli specialisti in estetica dentale possono personalizzare il trattamento in base alle esigenze individuali dei pazienti, garantendo così risultati estetici ottimali e soddisfacenti capaci di valorizzare a pieno titolo l’equo bilanciamento tra estetica dentale e salute del cavo orale in modo tale che nessuno prevarichi l’altra”.

