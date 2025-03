“Dentista Sostenibile” al fianco delle associazioni: tariffe agevolate per i pazienti più fragili

21 Marzo 2025

– Il Gruppo Stomatologico Italiano, attraverso “Dentista Sostenibile”, rafforza il proprio impegno sociale con un’iniziativa dedicata ai pazienti meno abbienti, assicurando trattamenti odontoiatrici di alta qualità, a costi ridotti e trasparenti, evitando la necessità di spostarsi all’estero.

Milano, 21 marzo 20245. Nel settore odontoiatrico, dove le cure dentali stanno diventando sempre più costose e spesso fuori dalla portata di molte persone, nasce un progetto innovativo per rendere i trattamenti più accessibili. Il Gruppo Stomatologico Italiano, attraverso “Dentista Sostenibile”, ha avviato un’iniziativa destinata alle associazioni, alle aziende pubbliche e private e alle realtà che rappresentano persone con difficoltà economiche. L’obiettivo è erogare trattamenti odontoiatrici e implantologici di alta qualità a costi sostenibili. Attraverso un piano di convenzioni riservato alle organizzazioni che ne fanno richiesta, il progetto mira a offrire un’alternativa concreta al cosiddetto turismo dentale, scelto, di sovente, per motivi economici.

«Ci siamo resi conto che molte persone, per risparmiare, sono costrette a rivolgersi a cliniche all’estero, spesso senza le adeguate certezze di qualità e assistenza post-operatoria. La nostra missione non è solo offrire un servizio accessibile, ma anche proteggere il paziente da soluzioni apparentemente convenienti che, alla lunga, potrebbero rivelarsi più costose o problematiche. Grazie a questo programma, le persone che si trovano in difficoltà potranno accedere a trattamenti odontoiatrici e implantologici a tariffe agevolate, senza rinunciare alla professionalità dei medici e alla qualità dei materiali utilizzati», spiega Pantaleone Citriniti, Project Manager e Direttore Amministrativo di “Dentista Sostenibile”, parte del G.S.I., Gruppo Stomatologico Italiano. Nel 2017, insieme al dottor Massimo Filippo Gattuso, medico chirurgo oro-maxillo-facciale e attuale direttore scientifico di “Dentista Sostenibile”, ha fondato questa innovativa rete di studi odontoiatrici specializzati in trattamenti avanzati e implantologia, che oggi conta una decina di sedi in tutta Italia.

L’iniziativa rivolta alle associazioni prevede la distribuzione di una rivista informativa riservata esclusivamente a loro: «Questa pubblicazione fornisce informazioni chiare sui trattamenti e sui costi ed è consegnata direttamente alle associazioni che ne fanno richiesta. Si tratta di un’opportunità importante che le organizzazioni possono proporre ai propri iscritti».

L’offerta implantologica include soluzioni come l’implantologia tradizionale e quella a carico immediato, che consente di applicare una protesi provvisoria già nelle prime 24-48 ore dall’intervento, l’implantologia All on Four, basata sull’inserimento di quattro impianti per sostenere un’intera arcata dentale fissa, l’implantologia zigomatica indicata per i pazienti con grave riassorbimento osseo nella mascella superiore e l’implantologia iuxtaossea (Griglia) per pazienti con grave atrofia mandibolare. Infine, l’offerta si completa con soluzioni di protesi fissa e mobile.

«La nostra équipe medica di altissimo livello si impegna a offrire a tutti la possibilità di realizzare il proprio sogno in Italia – conclude Citriniti -. Abbiamo compiuto un ulteriore sforzo economico per ridurre i costi delle cure più complesse, rendendo i trattamenti veramente alla portata di tutti».

Questo impegno si affianca alla missione di “Dentista Sostenibile” nel promuovere la cultura della prevenzione e della trasparenza nel settore odontoiatrico, aiutando sempre più persone a ritrovare il sorriso.

Contatti: https://dentistasostenibile.com