Dentro l’agenzia SEO PosizioneUno alla scoperta dei meccanismi della presenza digitale

(Adnkronos) – Roma, 30/03/2023 – Quanto è utile essere presenti nel mondo digitale? Considerando che la maggior parte dell’utenza lavora, naviga e svolge ricerche spesso con una tastiera da PC sotto le dita o uno smartphone alla mano, il parere della SEO agency PosizioneUno non può che essere sintetizzato con l’espressione: non è solo utile, è decisivo.

La premessa da cui iniziare a ragionare è che gran parte delle risposte a una specifica esigenza, oggi, è cercata e trovata in rete. È dunque più che mai naturale, per un’azienda contemporanea, desiderare di essere trovati in rete dall’utenza cui ci si vuole rivolgere. Avere una presenza digitale impeccabile si rivela fondamentale, ed è questo punto che vale la pena approfondire.

Infatti, non basta aprire un sito web o una pagina sui principali social network per poter affermare di essere correttamente presenti nel web. La rete è infatti un terreno dove si gioca una battaglia sempre più agguerrita per ottenere il miglior posizionamento.

Prima di addentrarci oltre, bisognerebbe capire il concetto di posizionamento con un semplice esempio. Quando si digita sul motore di ricerca, e quindi su Google ormai nella stragrande maggioranza dei casi, una query, la maggior parte degli utenti finisce per considerare soltanto i primissimi link comparsi appena dopo l’invio della richiesta. In breve, gli utenti valutano positivamente soltanto le pagine web posizionate meglio, ossia più in alto nella SERP – Search Engine Results Page, la pagina dei risultati offerta dal motore di ricerca.

Da questo semplice esempio, deriva direttamente l’importanza dei servizi offerti sul sito posizioneuno.it, poiché il loro scopo è quello di favorire la corretta presenza digitale di un’azienda, comunicando in maniera efficace con gli utenti finali e, non da ultimo, con il più grande motore di ricerca del web: Google.

Il tempo dei rapporti verticali, in cui un’azienda dominava su tutti gli utenti collocati più in basso, è ormai finito. Adesso, i rapporti nella rete sono molto più interattivi e orizzontali: l’azienda comunica con i propri utenti e clienti collocandosi alla pari, stimolando così nuove interazioni, suscitando interesse e convertendo utenti in clienti nuovi, o fidelizzando ulteriormente quelli più vecchi.

Il tutto, avviene tramite la corretta definizione della propria brand identity, ossia l’identità del marchio intorno a cui è costruito il proprio business. Questa identità dovrà essere chiara e percepibile in maniera omogenea da tutti gli utenti della rete che si avvicinino ai portali e pagine dell’azienda: un marchio uniforme, che si definisca anche tramite la pubblicazione di contenuti interessanti, interattivi e pertinenti, verrà meglio percepito in maniera amichevole da tutti i visitatori, che dunque potranno interessarsi a esso in modo più autentico.

Il punto sta tutto nel dare un’immagine più umana del brand, che dunque deve essere costruito pensando soprattutto agli utenti e a come questi entreranno in relazione con l’azienda: in questo senso, torna a essere fondamentale la corretta presenza e comunicazione sul web. Il tutto, va inteso su qualsiasi canale: dal proprio e-commerce al blog associato, passando per la definizione del linguaggio da adottare nei propri contenuti e la cura da riservare ai propri social network di riferimento.

È adesso arrivato il momento di compiere un passo ulteriore: se si desidera comunicare il proprio brand e la propria visione agli utenti, è prima necessario che gli utenti riescano a trovare l’azienda specifica là dove svolgono le loro ricerche, e dunque nella rete. In questo caso, l’agenzia SEO PosizioneUno ricorda che non basta aprire un proprio sito per poter essere automaticamente trovati da chiunque possa essere potenzialmente interessato ai propri prodotti. Bisogna prima ottenere il giusto posizionamento sulla SERP di Google per ogni ricerca pertinente e, per farlo, è necessario familiarizzare con un altro concetto fondamentale: la SEO.

La SEO altro non è che la Search Engine Optimization, ossia l’ottimizzazione di un sito per il più grande motore di ricerca al mondo, che è sempre Google. Ogni sito viene indicizzato da Google, sin dalla sua apertura: il punto è che se si lascia un e-commerce a sé stesso, questo verrà risucchiato molto al di là della seconda pagina della SERP, che già di suo non è consultata se non da una quantità minima di utenti. La SEO permette al sito di scalare e mantenere la parte alta della SERP, comunicando a Google l’affidabilità e la pertinenza di quello specifico portale. Questo a sua volta garantisce in maniera del tutto naturale agli utenti di visitare le pagine ottimizzate del sito, aumentando dunque la possibilità di convertire nuovi clienti. Ecco dunque svelato il potenziale di una corretta presenza digitale: una più autentica comunicazione della propria identità di brand e una maggiore accessibilità a tutti gli internauti che svolgano una ricerca pertinente.

