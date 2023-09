Derga Consulting: le soluzioni per la gestione aziendale SAP

Settembre 15, 2023

(Milano, 15 Settembre 2023) – Milano, 15 Settembre 2023 – Il contesto attuale richiede molta attenzione alla digitalizzazione dei processi aziendali, scegliendo le soluzioni informatiche giuste per mantenere il business competitivo e favorirne la crescita.

Per ottenere risultati concreti è fondamentale rivolgersi a professionisti e partner con esperienza e competenze adeguate affinché agevolino la trasformazione digitale della propria azienda.

Un punto di riferimento per le aziende che intendono innovare e digitalizzare i propri processi è Derga Consulting, l’innovation partner con 10 filiali in tutta Italia per essere sempre vicino ad ogni Cliente. Con oltre 25 di esperienza in implementazioni SAP, Derga affianca le imprese attraverso soluzioni applicative e servizi IT all’avanguardia per soddisfare ogni esigenza.

Derga Consulting è Value Added Reseller (VAR) di tutto il portafoglio di prodotti e soluzioni SAP, e mette a disposizione una consulenza altamente qualificata sia sul software gestionale SAP, i sistemi ERP e soluzioni a corredo, ognuna con un team dedicato alla gestione e manutenzione dei rispettivi sistemi.

Il supporto di Derga Consulting aiuta le aziende a sviluppare appieno il proprio potenziale, scegliendo e implementando soluzioni di digital transformation e technology più efficaci e performanti.

SAP è una multinazionale europea nata in Germania nel 1972, oggi leader mondiale nell’ambito dei software per la gestione dei processi aziendali. I prodotti SAP sono costantemente aggiornati e in grado di rispondere alle richieste del mercato, attraverso una serie di soluzioni e moduli per snellire i processi e agevolare la crescita del business.

Il software gestionale SAP più conosciuto è l’ERP (Enterprise Resource Planning), una tecnologia completa che permette di centralizzare la gestione dei dati e metterli a disposizione di tutti i reparti, ma sono disponibili anche soluzioni CRM e altre tecnologie per la gestione e l’integrazione di tutti i processi aziendali.

SAP propone soluzioni innovative e affidabili per ogni settore e organizzazione, per consentire a grandi aziende e PMI di usufruire dei vantaggi della digitalizzazione della supply chain, della customer experience, della business intelligence, della Fabbrica 4.0, delle attività HR, della Business Technology.

Le tecnologie SAP permettono di rendere più semplice la gestione del business, il rapporto con i clienti e i fornitori. Inoltre, le aziende che usano le soluzioni SAP aumentano la produttività, migliorano l’efficienza operativa e rafforzano l’esperienza dei clienti.

I prodotti SAP possono essere installati on premise direttamente nelle sedi fisiche delle aziende, oppure utilizzati senza installare componenti hardware tramite il cloud per un approccio più snello, moderno ed efficiente.

Da oltre 25 anni Derga Consulting aiuta le aziende di tutte le dimensioni a scegliere, implementare e gestire con successo le soluzioni SAP più adeguate ad ogni contesto. Grazie alle competenze maturate in ambito SAP, Derga Consulting è VAR di SAP Italia dal 2007, negli ultimi 15 anni è sempre stata fra i primi tre partner SAP, inoltre nel 2022 è diventata l’unico partner italiano di United VARs e SAP Platinum Partner.

Derga Consulting vanta oltre 350 clienti a testimonianza dell’efficacia dei servizi forniti e della qualità delle soluzioni implementate con tanti casi di successo in molteplici settori, anche estremamente competitivi e complessi come gli ambiti manufacturing, food & beverage, retail, consumer product, professional services e chemical.

Tra questi ci sono la migrazione al sistema ERP di SAP per l’integrazione di tutti i processi aziendali prima gestiti tramite sistemi distinti, il miglioramento delle performance di marketing in termini di engagement e awareness nel B2B tramite le soluzioni SAP Customer Experience e l’implementazione della nuova piattaforma SAP S/4 HANA con personalizzazioni e best practice per ogni settore.

L’elevata expertise di Derga Consulting consente di ridurre il time-to-value e il TCO (Total Cost of Ownership), implementare con successo tutte le soluzioni SAP in ogni sistema aziendale e tipo di organizzazione e risolvere qualunque tipo di problematica di compatibilità nell’integrazione dei prodotti SAP con i gestionali aziendali.

Inoltre, con il supporto del team Derga è possibile avere accesso a tutte le tecnologie più innovative di SAP, per ampliare le opportunità legate alla digitalizzazione e centralizzazione dei processi aziendali con ritorni importanti in termini di efficienza, customer satisfaction e produttività.

Rivolgendosi a Derga Consulting le aziende possono usufruire di tutte le soluzioni SAP, con il supporto di professionisti specializzati per la scelta e l’implementazione dei prodotti SAP in modo veloce, sicuro ed efficiente.

Si tratta innanzitutto del software gestionale SAP ERP, un sistema intelligente con funzionalità integrate di intelligenza artificiale e machine learning per abilitare l’innovazione continua, con cui gestire ed amministrare tutti i processi attraverso un unico sistema. Inoltre, tramite la consulenza di Derga Consulting è possibile personalizzare le funzionalità dell’ERP di SAP, valutando quali moduli della suite integrare in base alle proprie esigenze ed obiettivi.

Tra le soluzioni proposte ci sono anche i prodotti SAP CX per il CRM e la Customer Experience, per migliorare la relazione tra il brand e i clienti integrando i dati delle vendite, dell’e-commerce, del marketing e del customer service per migliorare la soddisfazione dei clienti, accedere a nuove opportunità commerciali, ridurre i costi e differenziarsi dalla concorrenza.

Con SAP SuccessFactors HXM, invece, è possibile usufruire di una suite cloud per semplificare tutti i processi HR, con diverse soluzioni interconnesse e integrate che garantiscono un’elevata personalizzazione e aiutano a migliorare il benessere e la loyalty dei dipendenti, allineandoli agli obiettivi aziendali.

Attraverso SAP Analytics Cloud i professionisti di Derga Consulting supportano le aziende che vogliono ottimizzare l’analisi dei dati e ottenere insight strategici con cui migliorare la capacità previsionale e decisionale, sfruttando tecnologie avanzate di intelligenza artificiale e augmented analytics per analizzare le situazioni e simulare scenari futuri.

Per migliorare l’attività produttiva c’è invece SAP MII – Manufacturing Intelligence and Integration – una soluzione che permette di raccogliere i dati sui processi produttivi in tempo reale e comunicarli all’ERP aziendale, per prendere decisioni in modo istantaneo in base all’andamento della domanda e monitorare tutta l’attività di produzione.

Nel portafoglio di prodotti SAP di Derga Consulting c’è anche SAP Ariba, un marketplace dinamico per favorire la collaborazione con i fornitori di tutto il mondo all’interno di un ecosistema logistico innovativo, una piattaforma cloud in cui gestire le transazioni commerciali, accedere a nuove opportunità e sviluppare nuove relazioni profittevoli.

Con Vistex, invece, è possibile gestire i programmi di Go-to-Market in modo agile e flessibile per ottimizzare i processi di vendita, grazie alla perfetta integrazione con SAP ERP, per gestire incentivi, royalty, contratti, prezzi, accordi commerciali, dati dei clienti e molto altro in modo efficiente, sicuro e automatizzato.

Affidandosi a Derga Consulting è possibile usufruire delle soluzioni di ultima generazione di SAP altamente innovative e che aiutano milioni di aziende in tutto il mondo nella digitalizzazione dei processi rendendo il business più competitivo, efficiente e resiliente.

Grazie a una lunga esperienza e centinaia di progetti di successo in settori complessi e con aziende di ogni dimensione, Derga Consulting è il partner ideale per le imprese che vogliono innovare il proprio business.

Per scoprire quali sono le opportunità per la propria azienda basta prendere un appuntamento presso una delle 10 filiali Derga in Italia: Bolzano, Trento, Padova, Vimercate, Modena, Bologna, Ancona, Roma, Napoli o Battipaglia.

In alternativa, è possibile chiedere informazioni o un preventivo sul sitowww.derga.it/contatti compilando un breve form online, per ottenere tutte le indicazioni di cui si ha bisogno dagli specialisti delle soluzioni SAP.

