Desay Battery presenta le sue avanzate soluzioni energetiche a RE+ 2024

11 Settembre 2024

ANAHEIM, California, 11 settembre 2024 /PRNewswire/ — Desay Battery, tra i principali fornitori mondiali di soluzioni complete per l’accumulo energia, è orgoglioso di presentare le sue ultime innovazioni a RE+ 2024, il maggior evento nordamericano dedicato all’energia pulita, in programma dal 9 al 12 settembre.

Nella transizione verso l’energia verde, ogni dettaglio conta. Desay Battery fornisce soluzioni professionali e affidabili che migliorano l’efficienza e la sicurezza nei progetti di accumulo energia. Desay Battery nel mese di giugno ha lanciato una cella e un sistema di accumulo energia di sicurezza attiva. Si tratta di una soluzione innovativa che utilizza sensori avanzati per monitorare in tempo reale la pressione di ogni cella, analizzare lo stato di funzionamento della batteria e prevedere con precisione la durata della cella, inviando avvisi tempestivi in caso di potenziali guasti. Identificando e mitigando anticipatamente i rischi a livello di singola cella, il sistema consente di rispondere prontamente alle anomalie e aiuta gli utenti a prendere decisioni rapide e consapevoli in materia di manutenzione, per la stabilità a lungo termine della batteria.

La mostra presenta diversi prodotti affidabili e di qualità elevata che sono stati utilizzati anche in vari progetti, a riprova della loro affidabilità. La cella LFP da 314Ah, con la sua durata standard fino a 12.000 cicli a 25 °C, garantisce un’elevata densità energetica e migliora i benefici economici e la longevità dei sistemi di accumulo energia. Desay Battery ha presentato anche le sue celle LFP da 100Ah e 280Ah. Tutti e tre i modelli di batteria hanno superato rigorosi test di certificazione internazionali, tra cui GB/T36276, UL1973, IEC62619, UN38.3, RoHS e UL9540A.

Le celle al sodio da 68Ah e 200Ah esposte offrono un’elevata capacità specifica e sono particolarmente adatte a scenari di accumulo energia ad alta quota, basse temperature e FM, a dimostrazione dell’innovazione tecnologica di Desay Battery.

I cabinet per l’accumulo commerciale e industriale di energia di Desay Battery, tra cui i cabinet per esterni C&l da 215kWh e 344kWh e i sistemi domestici di accumulo energia con telaio plug-in rappresentano soluzioni versatili per diverse applicazioni, come la generazione di energia distribuita, l’accumulo energia in microgrid, la ricarica e l’accumulo per i veicoli elettrici, l’accumulo urbano di energia e le stazioni di accumulo energia C&l. L’armadio con telaio plug-in offre capacità di 30kWh, 50kWh e 100kWh, consentendo configurazioni flessibili per soddisfare le diverse esigenze dei clienti e semplificando l’installazione e lo smontaggio.

Desay Battery ha inoltre messo in risalto il suo ESS Utility da 5MWh, caratterizzato da un elevato grado di integrazione, efficienza e sicurezza. Il design del container AB taglia del 43% l’ingombro sul pavimento, con il design standard del container da 20 piedi che soddisfa gli standard globali per il trasporto marittimo.

Al RE+ 2024, Desay Battery illustrerà le tendenze del settore ed esplorerà le opportunità di collaborazione con partner globali. Per scoprire le competenze tecniche e le capacità di ricerca e sviluppo dell’azienda visitare lo stand NORTH HALL 200#93010.

Per richieste commerciali contattare info_ess@desay.com.

Per ulteriori informazioni visitare la pagina http://desayest.com/eindex.html.

