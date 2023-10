Design ultra moderno e prestazioni “titaniche”. Oknoplast presenta la nuova linea di serramenti in alluminio

Ottobre 10, 2023

(Adnkronos) – Milano, 10 ottobre 2023 – Resistente e riciclabile, l’alluminio sta diventando sempre più protagonista dell’interior contemporaneo. Inoltre, è un materiale che non richiede particolare manutenzione, è durevole, non teme gli agenti atmosferici ed è disponibile in una ricca personalizzazione per adattarsi a stili abitativi differenti.

Oknoplast ha puntato proprio su questo prezioso materiale per introdurre sul mercato una nuova linea di serramenti caratterizzati da un design essenziale e da prestazioni tecniche di altissimo livello. La nuova gamma di prodotti in alluminio del Gruppo si chiama TITANO e comprende quattro modelli – Titano, Titano Evo, Titano OC e Titano Evo OC – che aggiungono a un’estetica ultra moderna e ricercata performance termo-isolanti superlative. Ad accomunare i quattro modelli che compongono l’intera linea è, infatti, la presenza di serie di una terza guarnizione che assicura un invidiabile isolamento termoacustico e una massima protezione dagli agenti atmosferici.

La nuova gamma di prodotti nasce con Titano, finestra ideata per le sue performance eccellenti e un design futuristico caratterizzato da linee squadrate valorizzate dai fermavetro perfettamente a 90°. Il telaio e l’anta maggiorata della finestra permettono di alloggiare vetrocamere molto performanti (con vari spessori) elevandone le prestazioni.

Disponibile in molte tonalità di colore RAL ed effetto legno, Titano è personalizzabile anche nei dettagli, come la maniglia, applicata in posizione decentrata: è possibile, infatti, scegliere l’opzione con rosetta integrata, ultima novità proposta da Oknoplast, ottenendo così un effetto ancor più avveniristico e minimale.

All’infisso si può, infine, applicare una motorizzazione per renderlo accessibile a tutti, beneficiando delle attuali agevolazioni fiscali per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Presenta tutte le caratteristiche della finestra Titano il modello TitanoEVO, a cui si aggiunge il fattore luminosità grazie al nodo centrale ridotto e ai profili snelli – anta vista frontale da 62 mm – che consentono di alloggiare una vetrocamera con vetri extra light dalla superficie più ampia, beneficiando così di una maggiore quantità di luce naturale in ingresso.

Titano EVO si distingue dal modello base anche per la presenza della maniglia posizionata perfettamente al centro dell’anta, accentuando la simmetria e il rigore essenziale del serramento.

Anche in questo caso è possibile optare per l’applicazione della maniglia con rosetta integrata, per un’estetica ancora più elegante, così come per la motorizzazione.

Dal punto di vista prestazionale, Titano e Titano Evo possono raggiungere un Uw fino a 0,78 W/m2K con isolamento termino migliorato e canalina Swisspacer.

Le prestazioni tecniche della nuova linea diventano ancora più rilevanti nel modello Titano OC, il cui isolamento termico arriva fino a Uw 0,77W/m2K Dal punto di vista estetico, ciò che caratterizza maggiormente questa versione rispetto alle precedenti è l’anta a scomparsa data dalla possibilità di incassare completamente il telaio a parete, per un effetto tuttovetro visibile dall’esterno, che conferisce una purezza estetica ancora più audace.

Nel modello Titano OC il nodo centrale è standard, mentre la maniglia è in posizione decentrata, per un effetto asimmetrico, accentuato dall’anta secondaria che risulta più sottile di quella principale.

Infine, l’evoluzione di Titano OC si chiama Titano Evo OC, finestra nella quale la possibilità di incasso del telaio a muro si somma a un profilo sottile e simmetrico. Il nodo centrale ridotto permette di guadagnare preziosi centimetri di superficie vetrata, per una luminosità naturale massima. Anche Titano Evo OC vanta prestazioni termo-isolanti altamente performanti (Uw fino a 0,77 W/m2k) con un conseguente e significativo risparmio in termini di consumi.

Le maniglie, copri cerniere e tutte le rifiniture sono personalizzabili in base allo stile della propria casa, pur sempre mantenendo un design lineare e snello.

Con la nuova linea Titano il serramento diventa ancor più un elemento di design “cucito” su misura, come un abito sartoriale. Grazie a una molteplicità di tonalità calde, metallizzate, colori Timeless dalla grana ruvida e opaca, e iperrealistici effetti legno i nuovi prodotti in alluminio di Oknoplast divengono così complici dello stile unico della propria casa.

