DGV Travel: il web tour operator cresce nel settore grazie ai viaggi su misura

Marzo 13, 2024

(Adnkronos) – Roma, 13 marzo 2024 – L’industria dei viaggi e del turismo è un settore che ha dovuto affrontare cambiamenti importanti negli ultimi anni, per adeguarsi alla diffusione delle nuove tecnologie digitali e alla maggiore consapevolezza delle persone che possono trovare tante informazioni online e sui social.

In questo contesto alcune agenzie di viaggio e tour operator convenzionali hanno perso clienti e competitività, mentre altre realtà sono riuscite a sfruttare le opportunità di questo nuovo scenario ed emergere sul mercato.

È quanto avvenuto con DGV Travel, web tour operator italiano nato nel 2006 che quest’anno celebra i 18 anni di attività dopo un lungo periodo di crescita e affermazione. Grazie ai contatti diretti con i migliori partner nel mondo, oggi DGV Travel propone soluzioni di viaggio su misura in 35 destinazioni tra Asia, Europa, Americhe, Medio Oriente, Oceano Indiano e Africa.

Chi si affida a DGV Travel può usufruire di un consulente di viaggio dedicato da contattare via email o al telefono, che può fornire qualsiasi tipo di informazione e tutta l’assistenza necessaria.

Tutto ciò è possibile grazie a un gruppo di professionisti accuratamente selezionati e guidati da Michele Vignieri, fondatore e CEO di DGV Travel che da 18 anni garantisce ad ogni viaggiatore la possibilità di vivere viaggi personalizzati e indimenticabili, messi a punto grazie all’esperienza diretta.

Come sottolinea lo stesso Vignieri, infatti, “tutto lo staff intraprende in prima persona i tour che proponiamo, non solo per andare alla scoperta delle nostre destinazioni e catturarne l’essenza più autentica, ma anche per migliorare costantemente la nostra proposta e raccogliere nuove idee per percorsi sempre più su misura”.

Il settore turistico è in continuo mutamento, un processo senza dubbio accelerato nell’era digitale. In particolare, oggi i viaggiatori che si rivolgono a un tour operator sono già informati, d’altronde basta cercare le informazioni sulla destinazione che si desidera visitare sul web attraverso Google e sulle piattaforme social come TikTok, Instagram, Facebook e YouTube.

Inoltre, come rilevato anche da Michele Vignieri, “la maggiore accessibilità dei viaggi ha reso le persone più consapevoli, spesso desiderose di provare esperienze uniche ed emozionanti diverse rispetto ai tipici soggiorni del turismo tradizionale”.

DGV Travel è in grado di rispondere in modo efficace a questa tendenza, grazie a una presenza online e sui social ben radicata.

Infatti, “affidarsi a noi consente ai viaggiatori di confrontarsi con dei professionisti del settore molto preparati” – spiega ancora Vignieri – “inoltre siamo attivi su internet e sui social dove mettiamo a disposizione tanti contenuti utili tramite la sezione Diari di viaggio del sito, ma anche video e foto emozionali per ispirare i viaggiatori e far conoscere nuove destinazioni attraverso i nostri profili su Instagram e YouTube”.

Se oggi questo tipo di servizio è molto apprezzato da parte dei viaggiatori, non lo era certamente 18 anni fa quando erano in pochi a utilizzare i servizi digitali per organizzare i propri viaggi.

Le realtà che hanno avuto successo hanno dovuto superare molte sfide e difficoltà nel corso degli anni, affrontando anche il duro periodo del Covid che ha messo in ginocchio il settore turistico.

Come testimonia Michele Vignieri: “i due anni della pandemia sono stati tremendi anche per noi, ma grazie all’impegno costante siamo riusciti a superare il periodo più critico uscendone a testa alta. Ne siamo davvero molto fieri”.

Quando Michele Vignieri ha fondato DGV Travel nel 2006 aveva già acquisito molta esperienza nel campo dei viaggi, esplorando il mondo con il suo zaino a cominciare da un viaggio in Cina nel 1999.

Dopo la laurea in Economia a Roma ha realizzato diverse esperienze manageriali per una decina d’anni, per poi dedicarsi a tempo pieno alla passione per i viaggi con la creazione del tour operator. In 18 anni, DGV Travel è diventato un punto di riferimento sul web per le esperienze di viaggio personalizzate, con tantissimi viaggiatori soddisfatti come dimostrano le numerose recensioni positive pubblicate sul sito dgvtravel.com.

Nel corso degli anni Michele Vignieri ha prestato molta attenzione all’innovazione e alla qualità del prodotto, ma ultimamente ha aumentato gli investimenti in tecnologia e customer experience per garantire la massima soddisfazione dei viaggiatori che si rivolgono a DGV Travel.

La filosofia del tour operator italiano rimane sempre la stessa, infatti come ricorda Vignieri “il viaggiatore è al centro di tutto e lavoriamo quotidianamente per soddisfare ogni richiesta in modo trasparente e professionale, ad esempio realizzando velocemente i preventivi, infatti grazie agli investimenti nelle nuove tecnologie digitali DGV Travel è in grado di inviare le sue proposte in modo sempre più veloce e preciso ma anche informando le persone e offrendo un supporto completo durante ogni fase del viaggio”.

La crescita di DGV Travel è stata possibile anche grazie a una serie di partnership qualificate. Come spiega Vignieri, infatti: “Nel corso degli anni, le tante collaborazioni hanno giocato un ruolo importante. Enti del Turismo, società di marketing e partner locali ci hanno senza dubbio consentito di proporre le migliori soluzioni di viaggio e crescere sul web”.

Per il futuro il tour operator continuerà a puntare sull’innovazione, valutando anche le potenzialità dell’intelligenza artificiale per ridurre gli errori e migliorare la qualità del lavoro. D’altronde la tecnologia è già presente in DGV Travel, che da anni utilizza software che aiutano i suoi consulenti di viaggio a realizzare preventivi sempre più rapidi e precisi per venire incontro alle esigenze degli utenti.

