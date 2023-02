Diamanti e oro bianco: ecco l’anello di fidanzamento ideale per le coppie italiane

Febbraio 9, 2023

(Adnkronos) – ● Per il 72.2% delle coppie è fondamentale che ci sia un gioiello ad accompagnare la proposta di nozze: per il 54.6% di loro non può mancare il classico anello, per il 17.6% va bene anche un altro gioiello.

● Per il 70.8% non c’è dubbio: quando si tratta di anello di fidanzamento, la combinazione perfetta è diamanti e oro bianco.

● Secondo ilLibro Bianco del Matrimonio, nel 55% è lui a prendere l’iniziativa, nel 3% lei e, nel 42% dei casi, la decisione viene presa di comune accordo.

● Matrimonio.com lancia un misuratore per anelli, ideale per trovare in pochi secondi la taglia corretta.

Milano, 9 febbraio 2023 – Con San Valentino alle porte e Cupido che prepara le sue frecce in cerca di cuori solitari, sono molte le coppie che, a partire da quel giorno, inizieranno a organizzare le nozze. Il giorno di San Valentino, infatti, crea l’atmosfera ideale per la fatidica proposta di matrimonio. Proprio per questa occasione, Matrimonio.com, sito web di riferimento nel settore nuziale e parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, ha chiesto alle coppie iscritte al proprio portale quale sia l’anello ideale per questo momento così romantico e importante. E, per coloro i quali non sapessero la taglia dell’anello del proprio partner e volessero andare sul sicuro, Matrimonio.com ha realizzato unmisuratore per conoscere in maniera semplice e veloce questo dettaglio.

Diamanti e oro bianco: l’anello di fidanzamento più sognato

Per le coppie italiane, una proposta di nozze senza un gioiello ad accompagnarla non è concepibile: ben il 72.2% dichiara che deve esserci. Per il 54.6% dovrebbe essere un anello, per il 17.6% di loro, va bene anche un altro tipo di gioiello. Ma qual è l’anello ideale? Il 37.7% lo sogna in oro bianco; sia l’oro giallo (2.7%) che l’oro rosa (1.1%) non riscuotono altrettanto successo. L’argento si classifica al terzo posto in quanto a preferenze (2.4%). Il 33.1% lo sogna con diamanti. Il 20.9% dichiara che è indifferente. Se si parla di pietre preziose, tra le pietre più gettonate compaiono acquamarina e zaffiro. E quando il destinatario della proposta di nozze è un lui? Si può optare per una fascia semplice o per un anello con pietra scura: ecco qui qualche idea raccolta da Matrimonio.com.

Quando si tratta di proposta ufficiale, in linea generale, secondo Il Libro Bianco del Matrimonio pubblicato da Matrimonio.com in collaborazione con Google ed ESADE Business School, nel 55% dei casi è lui a prendere l’iniziativa, nel 42% la decisione viene presa di comune accordo e, solo nel 3% delle occasioni, è lei a fare la fatidica proposta.

Anello di fidanzamento: su che mano si indossa?

L’indicazione non è universale e cambia a seconda del Paese in cui ci si trova ma, in ogni caso, l’anello di fidanzamento va sempre indossato sull’anulare, che sia della mano destra o sinistra. Nell’antichità si credeva infatti che questo dito fosse collegato al cuore direttamente da una vena, la “Vena Amoris”. In Italia, la mattina del matrimonio, prima della celebrazione, bisognerebbe spostare l’anello di fidanzamento sull’anulare destro per lasciare spazio alla fede. In ogni caso è usanza diffusa indossare, una volta pronunciato il Sì, entrambi gli anelli sullo stesso dito della mano sinistra. Per maggiori informazioni su regole, tradizioni e storia di questo anello, cliccare qui.

Misuratore di anelli di Matrimonio.com

Un’altra delle grandi incognite quando si decide di fare il grande passo è conoscere la misura dell’anello del partner. A tutti noi piace fare il regalo giusto e, ancora di più, se si tratta di un regalo speciale come questo. Grazie al misuratore di anelli di Matrimonio.com sarà un gioco da ragazzi risalire alla taglia di questo gioiello in pochi secondi. Per effettuare la misurazione è sufficiente essere in possesso di una moneta e di un anello di proprietà del destinatario del regalo. La misurazione consiste in due fasi: nella prima, grazie all’aiuto di una moneta, si calibra lo schermo (mobile o desktop); nella seconda, invece, si individua il diametro dell’anello attraverso un semplice slider. L’obiettivo è quello di agevolare chi sta pensando di fare il grande passo, in modo che nulla possa andare storto in quel grande momento.

