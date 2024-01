Didiesse: l’impegno per l’ambiente spinge la crescita dell’azienda napoletana che chiude il 2023 con un fatturato da record

Gennaio 29, 2024

(Adnkronos) – Napoli, 24 gennaio 2024. Conferma la crescita Didiesse, azienda napoletana pioniera nel settore delle macchine da caffè a cialde, che chiude il 2023 con ottimi risultati. Sono più di 320.000 mila, infatti, le macchine vendute e con un fatturato di circa 26,5 mio.

I dati positivi dell’azienda, sono da legare al successo sempre più in crescita del caffè in cialda, un sistema di estrazione naturale del caffè in linea con i trend attuali legati alla salute e al rispetto dell’ambiente. Non a caso, l’azienda è stata tra le prime ad aver puntato su questo sistema più di vent’anni quando ancora non era diffuso, diventando un must tra gli appassionati di caffè con la Frog, iconica macchina espresso, ancora presente sul mercato. Ma non è tutto, l’azienda negli anni ha rinnovato la propria attenzione verso l’ambiente continuando la ricerca per l’utilizzo di materiali eco-friendly a partire dal packaging, tutto certificato FSC che attesta la provenienza dei materiali in carta da filiera responsabile, fino agli elementi di progettazione della macchina come nel caso della baby Frog dove parte dei componenti in plastica sono prodotti da scarti post-industriali e/o rifiuti post-consumo. Tutti i materiali di “seconda vita” rispondono infatti a requisiti CSI, polo di riferimento europeo per la verifica e la certificazione della conformità di materiali, prodotti, impianti e imprese. E ancora, tutte le macchine di “ultima generazione” firmate Didiesse registrano ridotti consumi energetici (solo 450W) e hanno la funzione stand by, la modalità d’attesa che permettere di abbattere i consumi e che allo stesso tempo permette di avere un espresso in qualsiasi momento della giornata, e in pochi istanti, senza mai spegnere la macchina.

Ufficio stampa

Roberta Raja; ufficiostampa@didiessesrl.eu