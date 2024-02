Didiesse S.r.l. lancia la nuova Collection Coffee Lover: la celebrazione per gli amanti del caffè

Febbraio 14, 2024

(Adnkronos) – Napoli, 14 febbraio 2024 – Didiesse S.r.l., azienda leader nel settore delle macchine per caffè espresso dedicate al consumo di cialde 100% Made in Italy, è lieta di annunciare il lancio della sua ultima creazione: la Collection Coffee Lover. Disponibile a partire dal 14 febbraio, questa nuova texture è pensata per raccontare il rito del caffè ai veri “amanti” della “bevanda nera”.

Infatti la Collection Coffee Lover è un’ode al caffè: i toni beige e i bruni dei disegni richiamano l’essenza stessa della bevanda ed evocano già l’aroma inconfondibile per i suoi amanti. In fondo, come diceva Eduardo de Filippo “Rinuncerei a tutto tranne alla tazzina di caffè”.

Frog Collection e Baby Frog Collection Coffee Lover: innamorati del gusto

Accanto alla sempre amata Frog, non poteva mancare anche la versione Baby, l’amata macchina a cialde che riprende in tutto il design della sorella maggiore, ma con dimensioni più compatte e una tecnologia sviluppata e pensata per un risparmio energetico garantito.

Progettate internamente da un team di professionisti altamente qualificati dell’azienda, queste macchine non solo garantiscono un caffè di alta qualità, ma anche un’esperienza visiva che cattura l’anima dei veri amanti dell’espresso abbinandosi ad ogni contesto con la sua vivacità.

Le nuove Coffee Lover sono delle limited edition che vanno ad ampliare la già vasta scelta di colori e fantasie presenti nel catalogo Didiesse.

Una celebrazione della passione per il caffè che offre ai clienti dell’azienda un’esperienza senza pari: ecco cosa rappresenta la nuova collection.

Didiesse S.r.l.: la passione per il buon caffè

Didiesse S.r.l. sin dagli esordi ha puntato sulla produzione di macchine espresso a cialde con una attenzione importante verso l’ambiente, essendo le cialde il metodo più sostenibile per ottenere un buon caffè grazie alla biodegradabilità del filtro carta.

Inoltre l’innovazione tecnologica costante e la ricerca di materiali più sostenibili, ha permesso all’azienda alle porte di Caivano di diventare un marchio di garanzia per gli amanti dell’espresso napoletano, per i quali temperatura, crema, gusto e aroma inalterati sono degli elementi fondamentali.

Tutte le macchine Didiesse, compresa la Frog e la Baby Frog Collection Coffee Lover, sono certificate e conformi agli standard europei in termini di compatibilità elettromagnetica e sicurezza elettrica (certificazione CE).

Per ulteriori informazioni sulla Frog Collection e la Baby Frog Collection Coffee Lover, visitate il sito web all’indirizzo www.didiessesrl.eu.

Contatti per la stampa:

Nome: Fabiola Criscuolo

Email: ufficiostampa@didiessesrl.eu

Telefono: 3296748006