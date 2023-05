DIELLE spinge sullo sviluppo internazionale con una nuova sede in Lombardia

Maggio 18, 2023

(Adnkronos) – L’azienda specializzata nella commercializzazione di software e prodotti per l’automazione industriale apre un importante hub a Gallarate, primo passo di una fase di espansione worldwide che culminerà con la creazione di filiali commerciali all’estero e un headquarter di 5mila metri quadrati a Monte di Procida entro il 2025

18 maggio 2023.DIELLE Srl cresce a livello internazionale con una nuova sede a Gallarate, nel cuore della Lombardia. La società, sinonimo di Made in Italy, imprenditoria di successo e visione lungimirante nata in provincia di Napoli nel 1980 dall’intuizione di Giuseppe De Lillo, è oggi una delle realtà di spicco nella produzione di software per l’automazione industriale.

Forte di una visione che si è mantenuta sempre lungimirante, già nel 2015 ha scommesso sul potere della rete, creando una piattaforma online di vendita di prodotti nuovi e obsoleti e raggiungendo così clienti e fornitori in tutto il mondo. Tra i mercati più solidi per il brand ci sono Germania, Olanda, Americhe, ma anche alcune piazze emergenti come gli Emirati Arabi Uniti, Malesia e Canada.

Attualmente guidata dalla seconda generazione della famiglia De Lillo, DIELLE Srl genera ricavi per 50 milioni di euro, di cui l’80% prodotto all’estero e il 20% sul mercato interno. Proprio per allargare i suoi confini internazionali e di mission, l’azienda ha appena inaugurato una nuova sede a Gallarate. Un polo commerciale che si affianca alle due sedi campane già esistenti, incentrato sulla vendita ma dedicato anche ai servizi al cliente e all’R&D.

Questo hub rappresenta un passo cruciale di una fase di espansione che quest’anno ha visto la nascita della filiale commerciale Italia di DIELLE Srl con tre responsabili di area e sette venditori interni. Ma per il piano di sviluppo worldwide è allo studio anche la creazione di nuove filiali commerciali nei paesi di maggior traino per il gruppo. Inoltre, entro il 2025 a Monte di Procida verrà inaugurata una sede di 5mila metri quadrati in cui saranno presenti uffici ma anche una parte retail e sociale dedicata al comune.

Grazie alla scelta di far crescere al suo interno un team giovane, ad alto tasso femminile, e poliglotta di 80 dipendenti che parlano 18 lingue e un customer care attivo 12 ore al giorno a copertura di tutti i fusi orari, DIELLE Srl poggia le sue basi di sviluppo sulla dimensione sempre più globale, potenziata anche da questo nuovo polo nevralgico, che fa leva sull’importanza della presenza in un distretto produttivo d’eccellenza nel panorama italiano come quello lombardo.

Accanto all’espansione internazionale, DIELLE Srl continua a mantenere saldo il suo radicamento in Italia e nel territorio campano come di mostrano anche attività collaterali al quelle d’impresa, fra cui la sponsorizzazione come Business Partner dell’S.S.C Napoli per la stagione calcistica 2022/2023.

